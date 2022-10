Carl Hoefkens over Roman Jaremtsjoek: "We zitten nog niet op dezelfde golflengte"

"Ik wil er eigenlijk niet dieper op ingaan, want structureel is er geen probleem. Op dit moment zijn we het niet eens over de invulling van de spitspositie, maar in de toekomst verwacht ik geen probleem", zei de trainer van Club.

Het was opvallend: anderhalve week na zijn goal tegen STVV werd Roman Jaremtsjoek uit de selectie gelaten voor de match van Club Brugge tegen KV Oostende. De spits zou geklaagd hebben over het gebrek aan speeltijd.

Over de manier van voetballen zitten we nog niet op dezelfde golflengte. Ik ben er zeker van dat dat in orde kan komen, daar zijn we nu aan aan het werken.

"Het gaat niet over iets tactisch, het gaat meer over de intensiteit en de drive die ik van elke spits van Club Brugge wil zien. In de toekomst moet hij op dat vlak meer gaan doen. Dat is mijn boodschap voor Roman."



Hoefkens liet ook Noa Lang al een keer uit de selectie om hem daarna snel weer op te vissen, dat kan ook het geval zijn bij Jaremtsjoek. "Roman wil echt, hij wil Club echt iets bijbrengen."



"Maar over de manier van voetballen zitten we nog niet op dezelfde golflengte. Ik ben er zeker van dat dat in orde kan komen, daar zijn we nu aan aan het werken." Afwachten of de spits dinsdag in actie komt in het belangrijke CL-duel tegen Leverkusen.