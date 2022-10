16 miljoen en nog maar één goal: wanneer rendeert recordaanwinst Roman Jaremtsjoek bij Club?

In de gangen van Jan Breydel is namelijk de vrees voor een vloek beginnen te leven. Aanwinsten die meteen trefzeker zijn, slaagden er vervolgens niet in om de verwachtingen in te lossen.

In voetbalpodcast MidMid deed Vincent Mannaert enkele weken geleden een opvallende onthulling. "Op een bepaald moment zat ik bijna te hopen dat nieuwe aanvallers niet zouden scoren bij hun debuut."

Vijfde wiel aan de wagen

En dus moest de spits vooral in de minder belangrijke competitiematchen zijn plek proberen afdwingen, zoals tegen Standard en Westerlo. Het hielp Jaremtsjoek, die in beide duels zwak presteerde, allerminst dat Club die wedstrijden verrassend verloor.

Alleen had niemand kunnen vermoeden dat Kamal Sowah, de voormalige recordaanwinst, zich zo explosief zou ontplooiien. De Ghanees speelde een sleutelrol in de Champions League-zeges tegen Leverkusen en Porto. Trainer Carl Hoefkens kon niet anders dan van Jaremtsjoek zijn plan-B maken.

Ruim anderhalve maand na zijn aankomst is de Oekraïner allesbehalve een titularis bij de landskampioen. Nochtans was het masterplan dat Jaremtsjoek een toptandem met Ferran Jutglà zou vormen.

Plots moet je in bepaalde matchen alles bewijzen, nadat je eerder jouw concurrenten zag schitteren.

Analist Wim De Coninck ziet dat de recordaankoop in een moeilijke positie zit. "Jaremtsjoek is gekomen als een echte versterking, maar is op dit moment toch wat het vijfde wiel aan de wagen", aldus de ex-doelman.

"Eigenlijk is het een beetje te vergelijken met de situatie van Hazard bij Real. Plots moet je in bepaalde matchen alles bewijzen, nadat je eerder jouw concurrenten zag schitteren. Loopt het dan niet goed? Dan ben je vaak de eerste die kritiek krijgt. Mentaal is dat zwaar om dragen."