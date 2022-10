Herboren Jaremtsjoek en Lang scoren punten bij Club: "Dit wil je als trainer zien"

Laat ons beginnen met Jaremtsjoek. De spits vocht in de eerste helft, zoals de voorbije wedstrijden, opnieuw tegen zichzelf. Helemaal niks leek te lukken. En bij een prima kopslag zag de Oekraïner een poging knap gekeerd door STVV-doelman Coppens. Het ongeloof stond in zijn blauwe ogen te lezen.

Samen stonden ze met de microof in de handen te glunderen voor de spionkop. Voor Roman Jaremtsjoek en Noa Lang was de partij tegen STVV misschien een kantelmoment.

Roman is een topprof, die zich ondanks zijn moeilijke situatie goed beweegt in de groep.

Ook Carl Hoefkens zag dat het zijn twijfelende spits enorm veel deugd deed. "Weet je waarom ik tevreden ben met die goal? Ik zie dat Roman er alles aan doet om de ploeg te helpen. Het is een topprof, die zich ondanks zijn moeilijke situatie goed beweegt in de groep. Dan hoop je dat Roman een goaltje mag meepikken."

Bedrijvige Lang

Over naar een ander zorgenkind dat eveneens met een brede smile rondliep in Jan Breydel. Noa Lang toonde zich met een bijzonder gretige invalbeurt. Er was dus die assist voor Jaremtsjoek, maar ook de voet in de 3-0 en bijna nog een goal.

De Nederlander pompte energie in Club, dat na de openingstreffer toch wat ingedommeld was.

"Voor rust was het niet goed", besefte ook Hoefkens. "Ik had vooraf gezegd dat we geduld moesten hebben, maar dat betekent niet dat je traag moet spelen. Ik ben blij met de manier waarop mijn invallers het veld inkwamen. Ze brachten schwung en intensiteit - dat wil je als trainer zien."

Tot slot nog aan te stippen: Rode Duivel Dedryck Boyata speelde na een wekenlange afwezigheid uitstekend achterin. Hoeveel coaches zouden jaloers zijn op de weelde van Hoefkens?



"Op dit moment ben ik zeer tevreden met iedereen in mijn kern", besloot de coach. "We zitten waar we moeten zitten."