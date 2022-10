Club Brugge wint, maar nieuwe penaltymissers en blunder van Boyata zijn stof tot nadenken

Carl Hoefkens (trainer Club Brugge): "In de tweede helft vonden we nog beter de ruimtes dan in de eerste helft en dan komt die penalty. We verwachten dan om eindelijk nog eens een penalty te scoren, maar dan missen we weer", vertelde Carl Hoefkens na de wedstrijd.



"Niet veel later krijgen we dan het tegendoelpunt door een individuele fout. Vervolgens krijgen we de 2-2 tegen en op dat moment verwachtte ik een reactie. Vandaag hebben we die wil gezien om na een tegenslag de situatie recht te zetten, samen met het publiek."



"Het verraste me wel dat Boyata werd uitgefloten door het publiek. Ik ben zeer tevreden over hoe Dedryck zich in de groep begeeft en hoe hij zijn ervaring deelt. Hij heeft ook teruggeknokt na zijn blessure. Het is allemaal niet zo gemakkelijk natuurlijk. Maar na de wedstrijd was het ook mooi om te zien hoe de Club-fans hem meteen opnieuw steunden, dat is typisch Club Brugge", blikte Hoefkens tevreden terug.



"Vanaf nu trainen we zeker op penalty's, elke dag 10", reageerde de trainer met een kwinkslag op de penaltymissers van deze week. "Het is echt bizar, want we hebben enorm goede voetballers lopen. Maar penalty's zijn toch nog iets anders."