De uurrecordhouder, de lichtflits en de Belgische toppers: de ones to watch op WK baanwielrennen

Werelduurrecordhouder Filippo Ganna

Vandaag staat de finale van de ploegenachtervolging bij de mannen op het programma. Daar strijdt de kersverse werelduurrecordhouder Filippo Ganna met zijn Italiaanse kompanen voor goud of zilver tegen Groot-Brittannië.

In de individuele achtervolging gaat de Italiaan voor zijn vijfde wereldtitel op dit onderdeel, maar dan moet hij voorbij Jonathan Milan. Milan is zijn Italiaanse ploegmaat die vorig jaar sneller was dan Ganna op de achtervolging.

Opvallend is dat Dan Bigham, de Britse performance engineer bij Ineos en ex-werelduurrecordhouder, ook meedoet in Parijs en dat de huidige wereldkampioen Ashton Lambie, bewust past voor dit WK.

Op sociale media schreef de Amerikaan dat hij vanaf nu andere doelen wil nastreven, al onthulde hij niet wat die doelen zijn.

Vandaag staat de ploegenachtervolging op het programma, de individuele achtervolging wordt vrijdag gereden.

