Scratch? Omnium? Madison? De verschillende disciplines van WK baanwielrennen uitgelegd

De 5 sprintevenementen

1) Individuele sprint

In 3 rondes vechten de renners in een één-tegen-éénduel uit wie de finale mag rijden.

De individuele sprint is een olympisch onderdeel. Eerst rijden de baanwielrenners een tijdrit over 200 meter, een vliegende ronde, om zich te kwalificeren voor de knock-outrondes.

Belgen in de indivuele sprint: Nicky Degrendele (vrouwen)

2) Keirin

De motor verhoogt geleidelijk de snelheid van 30 tot 50 kilometer per uur voordat hij de baan na 750 meter verlaat. Daarna sprinten de renners na 3 ronden voor de overwinning.

Ook de keirin is een olympisch onderdeel. Zeven renners volgen de slipstream van een derny, die gelijkmatig de snelheid opbouwt.

Belgen in keirin: Nicky Degrendele (vrouwen)

3) Afvalling

Dit gaat zo voort totdat uiteindelijk 2 renners overblijven. Zij sprinten voor de zege in een laatste spurt.

De afvalling wordt gereden met 18 renners die samen starten. Elke 2 rondes valt de renner die als laatste over de finishlijn rijdt af.

Belgen in de afvalling:

4) Teamsprint

Geen Belgen in de ploegsprint in actie.

5) Tijdrit

In de kwalificaties rijden 2 renners tegelijkertijd, de snelste 8 gaan naar de finales. Daarin rijden de renners individueel. Degene met de snelste tijd wint.

Ook de tijdrit is een olympisch onderdeel. Een pure race tegen de klok. Vanuit een stilstaande start proberen de mannen hun kilometer en de vrouwen hun 500 meter zo snel mogelijk af te werken.

Geen Belgen in de ploegsprint in actie.

De 6 uithoudingsevenementen

1) Individuele achtervolging

De winnaar van de olympische discipline is degene met de snelste tijd of degene die zijn tegenstander kan inhalen.

In de individuele achtervolging starten 2 renners op tegenovergestelde kanten van de baan. Mannen rijden 4 km (16 ronden), vrouwen rijden 3 km (12 ronden).

Belgen in individuele achtervolging: Marit Vanhove (vrouwen)

2) Ploegenachtervolging

In de kwalificaties rijden de ploegen alleen, de beste 8 gaan door naar de heats. De 2 ploegen die elke heat winnen, nemen het op tegen elkaar in de finale.

Hetzelfde geldt voor de ploegenachtervolging, maar dan logischerwijs met ploegen. Een ploeg bestaat over 4 renners en rijdt 4 km. De tijd van de 3e renner telt als eindtijd.

Belgen in ploegenachtervolging: Thibaut Bernard, Tuur Dens, Gianluca Pollefliet, Brent Van Mulders en Noah Vandenbranden

3) Puntenkoers

Het eindresultaat is de optelsom van de totale punten die een renner bijeen heeft kunnen sprokkelen. Bij de eindsprint worden de punten verdubbeld (10 punten voor de eerste, 6 voor de tweede, 4 voor de derde en 2 voor de vierde).

Belgen in de puntenkoers:

4) Madison/ploegkoers

Ploegen van twee nemen het tegen elkaar op in de madison of ploegkoers. Per team rijdt één renner, terwijl de andere rust vooraleer hij wordt gelanceerd door zijn ploegmaat. De renners sprinten om de 10 ronden voor maximaal 5 punten.

De mannen rijden 50 km, de vrouwen 30 km. Wanneer een ploeg het peloton inhaalt krijgt ze, net zoals bij de puntenkoers, 20 punten. Ook de eindsprint biedt het dubbel aantal punten aan. De ploeg met de meeste punten wint.