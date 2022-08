Victor Campenaerts is zijn werelduurrecord kwijt aan Dan Bigham: 55,548 km is de nieuwe limiet

"Crazy lap times!"

Victor Campenaerts hield zijn uitdager nauwlettend in de gaten en was heel aanwezig in de chat bij de livestream. Onze landgenoot vatte het dan ook sportief op.

Dan Bigham had een hele andere aanpak dan al zijn voorgangers. De Brit vertrok relatief rustig en liep het eerste halfuur achter op de prestatie van Campenaerts.

Bigham versnelde beetje bij beetje en wilde vooral in het laatste kwartier zijn echte aanval inzetten. Dat plannetje werkte.



In een mum van tijd was zijn achterstand omgezet in een voorsprong. Hij liep alsmaar verder uit en leek nooit te verzwakken. Uiteindelijk klokte Bigham af op een aftstand van 55, 548 kilometer.

Ter vergelijking: Victor Campenaerts behaalde 55,089 km op 16 april 2019.