WK baanwielrennen: achtervolgingsploeg verbetert BR niet nóg eens, De Clercq 13e in scratch

clock 22:14 22 uur 14. Wissel van de wacht bij de mannen. De Nederlanders zijn van hun troon gestoten op de teamsprint bij de mannen. Australië is de nieuwe wereldkampioen, na een spannende clash met het oranje gevaar in de finale. 41"600 was uiteindelijk de winnende tijd. Het brons was een prooi voor de Britten.

clock 22:05 22 uur 05. Teamsprint vrouwen: goud voor Duitsland met wereldrecord. Het Duitse trio heeft geen tegenstand geduld op de teamsprint. Tot 2 keer verbeterden de Duitse vrouwen het wereldrecord op weg naar het goud. Groot-Brittannië (zilver) en China (brons) mogen mee op het podium.

clock 21:39 21 uur 39. Belgen verbeteren zich niet. De Belgische achtervolgingsploeg heeft het ook in de eerste ronde uitstekend gedaan, al moesten het jonge kwartet (Dens, Vandenbranden, Pollefliet en Bernard) hun snelle start ietwat bekopen in het tweede deel. Ze konden uiteindelijk wel net uit de greep van de Deense viceolympische kampioen blijven, die de Belgen net niet dubbelden. Eindtijd: 3'53"242.

clock 21:38 21 uur 38. Er zit veel muziek in deze jonge Belgische achtervolgingsploeg. Renaat Schotte (Sporza). Er zit veel muziek in deze jonge Belgische achtervolgingsploeg. Renaat Schotte (Sporza)

clock 21:18 21 uur 18. Finale teamsprint: Australië vs. Nederland. Het Nederlandse superteam zal zijn tenen mogen uitkuisen in de finale van de teamsprint, want de Australiërs bewezen op dit WK over misschien wel een minstens zo goed trio te beschikken. Tot 2 keer toe zetten ze een snellere tijd neer dan de olympische kampioenen. Dat belooft voor de finale.

clock 21:03 21 uur 03. Duitse vrouwen breken wereldrecord in de Team Sprint. Duitse vrouwen breken wereldrecord in de Team Sprint

clock 20:40 20 uur 40. Fidanza is wereldkampioene op de scratch, De Clercq wordt 13e. Fidanza is wereldkampioene op de scratch, De Clercq wordt 13e

clock 20:30 20 uur 30. De Clercq 13e, Fidanza verlengt titel. Sparen, sparen, sparen: dat was de rode draad in de scratch bij de vrouwen. Ronde na ronde reden de vrouwen treintje op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines. Op iets meer dan 5 ronden van het einde werd het tempo dan toch opgetrokken, als voorbereiding op de sprint. In dat geweld werd Katrijn De Clercq wat weggeblazen. Uiteindelijk verlengde de Italiaanse Martina Fidanza haar titel. De Nederlandse Van der Duin was andermaal tweede. Katrijn De Clercq werd 13e.



In dat geweld werd Katrijn De Clercq wat weggeblazen. Uiteindelijk verlengde de Italiaanse Martina Fidanza haar titel. De Nederlandse Van der Duin was andermaal tweede. Katrijn De Clercq werd 13e.

clock 17:00 17 uur . Belgische achtervolgingsploeg knalt naar Belgisch record in de kwalificaties op het WK.

clock 16:43 16 uur 43. Verpulvering Belgisch record. De Belgische achtervolgingsploeg heeft een knalprestatie geleverd in de kwalificaties. Het kwartet Noah Vandenbranden, Gianluca Pollefliet, Tuur Dens en Thibaut Bernard legde de 4 kilometer af in 3'52"480. Dat is bijna 3 seconden sneller dan de toptijd die ze eerder dit jaar reden op het EK U23. Dankzij die tijd kon het Belgische kwartet zich ook in de top 8 plaatsen. Die top 8 plaatst zich voor de eerste ronde, België neemt het daarin op tegen Nieuw-Zeeland, dat de 5e tijd reed in de kwalificaties.

clock 09:51 09 uur 51. Hoe laat komen de Belgen in actie? De kwalificaties in de ploegenachtervolging bij de mannen gaan van start vanaf 15.18 uur. De Belgische mannen komen als 7e in actie. De scratch bij de vrouwen, met Katrijn De Clercq, staat op het programma om 19.96 uur.



De scratch bij de vrouwen, met Katrijn De Clercq, staat op het programma om 19.56 uur.

clock 09:46 09 uur 46. Hoe werkt de ploegenachtervolging? Hoe werkt de ploegenachtervolging?

clock 09:45 09 uur 45. Wat is de scratch? Wat is de scratch?