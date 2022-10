Bondscoach De Ketele stoomt de Belgische baanwielrenners klaar: "Hopen op schitterend WK"

"In München (EK) liep het voortreffelijk. Maar het WK is natuurlijk nog een echelon hoger. Als ik de laatste trainingen bekijk, merk ik zeker progressie bij sommigen. Dat zal ook nodig zijn op het WK."

"Kenny en ikzelf vullen elkaar perfect aan. Tijdens het EK behaalden we al mooie successen met het Belgische team. Wij willen op die lijn doorborduren en hopen in Saint-Quentin-en-Yvelines mooie resultaten neer te zetten", stelde Carswell.

Beide bondscoaches van het baanwielrennen, Kenny De Ketele en Tim Carswell, blikten vandaag tijdens een persconferentie in het Wielercentrum Eddy Merckx in Gent vooruit op het nakende WK (van woensdag 12 oktober tot zondag 16 oktober).

"Het is aan de anderen om zich nu te profileren. De Spelen zitten er ook aan te komen. De plaatsjes zijn dus heel duur. Dit WK kan een opstap zijn. Jules Hesters zal door het wegvallen van Ghys het omnium rijden. Fabio Van Den Bossche vormt een koppel met Lindsay De Vylder in de ploegkoers. Aan hen om ons aangenaam te verrassen."

Verder is Shari Bossuyt nog herstellende na haar val in de Simac Tour van eind augustus. "Ze is op het juiste moment weer fit", klinkt het toch hoopvol bij haar coaches. "Shari heeft gelukkig een ruime basis. Ik verwacht veel van haar."



"Ze vormt op het WK een koppel met Lotte Kopecky in de ploegkoers. Het is de eerste keer dat ze in een grote competitie een duo vormen. Maar het klikte wel tussen die twee. Dat geeft perspectieven", vervolgde De Ketele.

"We hebben ook gewerkt op tactiek, een belangrijk aspect van het baanwielrennen. Op deze piste worden de nummers van de Spelen van 2024 afgewerkt. We kunnen zo al een beetje wennen aan die piste. We gaan nu niet zeggen dat we zoveel medailles willen halen, maar ik hoop dat we opnieuw wat meer progressie maken. De resultaten volgen dan vanzelf", besloot De Ketele.