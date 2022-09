Twee kopmannen op WK weg? Rik Van Looy: "Evenepoel gaat zich niet opofferen zoals vorig jaar"

Is de carrière van een wielrenner pas geslaagd als hij wereldkampioen is geworden? "Ja, normaal hoort dat erbij", vertelt Van Looy. "Je wint klassiekers, je wordt Belgisch kampioen, maar die trui met zoveel kleuren, dat is toch uniek."

"En voor wie gaan de ploegmaten rijden? Als ik het cru moet zeggen, dan zal het op de portemonnee aankomen", denkt Van Looy.

Zelf ziet hij geen landgenoot triomferen in de regenboogkoers. Wie dan wel? "De dubbele winnaar van de Tour de France: Pogacar. Dat is eigenlijk mijn favoriet in de koers, in alle koersen eigenlijk."



"In de Tour de France was hij niet dezelfde als 2 jaar voordien, maar ik heb hem nu bezig gezien in Montreal. Dat was wel terug wat ik 2 à 3 jaar geleden gezien heb."