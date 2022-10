Wielerwereld haalt uit naar UCI en Ronde van Kroatië: "In 3 van de 6 etappes was het er ver over"

Bekijk de gevaarlijke passage over de tramsporen

Koersen over tramsporen, de ene scherpe bocht na de andere en gevaarlijke verkeerseilandjes bij het uitkomen van een bocht.

De Ronde van Kroatië zorgde de voorbije dagen voor de bibber op het lijf bij wielrenners en wielervolgers.

Grote incidenten bleven gelukkig uit, maar dat weerhield enkele (oud-)renners niet om de levensgevaarlijke koerssituaties aan te kaarten.

"Geweldig om te zien dat de UCI van rennersveiligheid tegenwoordig een van haar prioriteiten maakt", reageerde Johan Bruyneel ironisch.

Jumbo-Visma-renner Jos van Emden was dezelfde mening toegedaan. "De UCI is nog maar eens de UCI. Niet enkel zondag, maar ook in 2 andere etappes was het er ver over."

"Toen ik de beelden zag, was ik vrij geschokt", treedt de Britse oud-renner Rory Sutherland hen bij. "Sinds ik 2 jaar geleden gestopt ben met koersen, is er niets veranderd. Het is er zelfs op verslechterd. Hoe is dit ooit oké geweest?"

De Nederlander Jetse Bol zegt dat het parcours van de slotrit al langer een probleem is : "Ik deed 7 jaar geleden hetzelfde rondje, het is een probleem dat al lang meegaat."