Wielertransfers: Biermans verhuist naar Arkéa-Samsic, boezemvriend van Girmay naar Trek-Segafredo

clock 17:00 17 uur . Natnael Tesfatsion trekt naar Trek-Segafredo. De Eritrese renner Natnael Tesfatsion (23) rijdt de komende twee seizoenen voor Trek-Segafredo, zo meldt de Amerikaanse WorldTourformatie. De goede vriend van Biniam Girmay verlaat het Italiaanse procontinentale team Drone Hopper - Androni Giocattoli. "Tesfatsion heeft zich de afgelopen twee seizoenen onderscheiden als een van de interessantste opkomende renners van het Afrikaanse continent", zo meldt Trek-Segafredo. Zowel in 2021 als in 2022 reed de Eritreeër de Giro. Dit jaar liet hij van zich spreken met enkele toptienplekken. Begin juni won Tesfatsion de koninginnenetappe in de Adriatica Ionica Race. "Wij volgen hem al twee jaar en in die tijd heeft hij blijk gegeven van opmerkelijke vaardigheden op zowel korte als lange beklimmingen. Hij heeft ook een behoorlijke sprint", stelt algemeen manager Luca Guercilena. . Natnael Tesfatsion trekt naar Trek-Segafredo De Eritrese renner Natnael Tesfatsion (23) rijdt de komende twee seizoenen voor Trek-Segafredo, zo meldt de Amerikaanse WorldTourformatie. De goede vriend van Biniam Girmay verlaat het Italiaanse procontinentale team Drone Hopper - Androni Giocattoli. "Tesfatsion heeft zich de afgelopen twee seizoenen onderscheiden als een van de interessantste opkomende renners van het Afrikaanse continent", zo meldt Trek-Segafredo. Zowel in 2021 als in 2022 reed de Eritreeër de Giro. Dit jaar liet hij van zich spreken met enkele toptienplekken. Begin juni won Tesfatsion de koninginnenetappe in de Adriatica Ionica Race. "Wij volgen hem al twee jaar en in die tijd heeft hij blijk gegeven van opmerkelijke vaardigheden op zowel korte als lange beklimmingen. Hij heeft ook een behoorlijke sprint", stelt algemeen manager Luca Guercilena.



clock 16:58 16 uur 58.

clock 16:11 16 uur 11. Jenthe Biermans vindt onderdak bij Arkéa-Samsic. De voorbije drie seizoenen kwam Jenthe Biermans uit voor Israel-Premier Tech. Vanaf volgend seizoen blijft hij actief in de WorldTour, want hij verkast naar het Franse Arkéa-Samsic. Die ploeg promoveert normaal gezien naar de hoogste divisie in het wielrennen, terwijl Israel-Premier Tech de omgekeerde beweging maakt. De 26-jarige Biermans kwam eerder uit voor Wanty-Groupe Gobert (2016) en Katusha (2017-2019). Bij zijn nieuwe ploeg moet hij de klassieke kern en de sprinttrein versterken. Biermans komt er ook wat landgenoten tegen, waaronder Amaury Capiot. "Amaury Capiot, die op enkele kilometers van mijn deur woont, ken ik goed, net zoals Hugo Hofstetter met wie ik al twee seizoenen samen reed", vertelt Biermans. Hij kon nog geen profzege behalen, maar bij de junioren werd hij wel Belgisch kampioen. . Jenthe Biermans vindt onderdak bij Arkéa-Samsic De voorbije drie seizoenen kwam Jenthe Biermans uit voor Israel-Premier Tech. Vanaf volgend seizoen blijft hij actief in de WorldTour, want hij verkast naar het Franse Arkéa-Samsic. Die ploeg promoveert normaal gezien naar de hoogste divisie in het wielrennen, terwijl Israel-Premier Tech de omgekeerde beweging maakt.



De 26-jarige Biermans kwam eerder uit voor Wanty-Groupe Gobert (2016) en Katusha (2017-2019). Bij zijn nieuwe ploeg moet hij de klassieke kern en de sprinttrein versterken. Biermans komt er ook wat landgenoten tegen, waaronder Amaury Capiot.



"Amaury Capiot, die op enkele kilometers van mijn deur woont, ken ik goed, net zoals Hugo Hofstetter met wie ik al twee seizoenen samen reed", vertelt Biermans. Hij kon nog geen profzege behalen, maar bij de junioren werd hij wel Belgisch kampioen.



clock 14-10-2022 14-10-2022.

clock 12:08 12 uur 08. Van Keirsbulck ruilt Alpecin-Deceuninck voor Bingoal Pauwels Sauzen WB. Guillaume Van Keirsbulck maakt volgend jaar de overstap van Alpecin-Deceuninck naar Bingoal Pauwels Sauzen WB. De 31-jarige Belg kan bij het Waalse ProTeam volgend seizoen voor eigen rekening rijden. Van Keirsbulck fietste tijdens zijn carrière voor Quick-Step en opvolgers Omega Pharma-Quick Step en Etixx-Quick Step (2010-2016), Wanty-Gobert (2017-2018), het Poolse CCC (2019-2020) en Alpecin (2021-2022). Zijn carrière leek in het voorjaar van 2021 even voorbij toen hij geen nieuw team vond, maar Alpecin gooide midden april een reddingsboei. De West-Vlaming staat vooral bekend als een uitstekende helper, maar pakte in zijn carrière ook zes profzeges. Een etappe in de Eneco Tour (2014) en winst in semiklassiekers als Le Samyn (2017) en de Antwerp Port Epic (2018) zijn zijn grootste verwezenlijkingen. . Van Keirsbulck ruilt Alpecin-Deceuninck voor Bingoal Pauwels Sauzen WB Guillaume Van Keirsbulck maakt volgend jaar de overstap van Alpecin-Deceuninck naar Bingoal Pauwels Sauzen WB. De 31-jarige Belg kan bij het Waalse ProTeam volgend seizoen voor eigen rekening rijden.



Van Keirsbulck fietste tijdens zijn carrière voor Quick-Step en opvolgers Omega Pharma-Quick Step en Etixx-Quick Step (2010-2016), Wanty-Gobert (2017-2018), het Poolse CCC (2019-2020) en Alpecin (2021-2022). Zijn carrière leek in het voorjaar van 2021 even voorbij toen hij geen nieuw team vond, maar Alpecin gooide midden april een reddingsboei.



De West-Vlaming staat vooral bekend als een uitstekende helper, maar pakte in zijn carrière ook zes profzeges. Een etappe in de Eneco Tour (2014) en winst in semiklassiekers als Le Samyn (2017) en de Antwerp Port Epic (2018) zijn zijn grootste verwezenlijkingen.

clock 04-10-2022 04-10-2022.

clock 15:30 15 uur 30. Nieuwenhuis wordt weer voltijds veldrijder. Joris Nieuwenhuis reed enkele weken geleden nog de Vuelta uit en dat was meteen zijn laatste koers voor Team DSM. De 26-jarige Nederlander werd 5 jaar geleden wereldkampioen veldrijden bij de beloften, maar ging zich daarna meer gaan focussen op de weg bij DSM. Een 3e plek in Parijs-Tours was zijn opvallendste resultaat. Vanaf 1 oktober wordt Nieuwenhuis opnieuw voltijds veldrijder, bij Baloise Trek Lions. "Dit jaar voelde ik stilaan aan dat ik weer de omslag richting het veld - mijn eerste liefde - wou gaan maken", reageert Nieuwenhuis. "Ik wil me eerst weer aanpassen aan het crossritme. Richting het einde van het seizoen wil ik meer in beeld gaan rijden en de aansluiting met de voorste gelederen maken." Nieuwenhuis zal normaal gezien eind oktober zijn 1e cross rijden voor Baloise Trek Lions, de ploeg van Sven Nys. . Nieuwenhuis wordt weer voltijds veldrijder Joris Nieuwenhuis reed enkele weken geleden nog de Vuelta uit en dat was meteen zijn laatste koers voor Team DSM.



De 26-jarige Nederlander werd 5 jaar geleden wereldkampioen veldrijden bij de beloften, maar ging zich daarna meer gaan focussen op de weg bij DSM. Een 3e plek in Parijs-Tours was zijn opvallendste resultaat.



Vanaf 1 oktober wordt Nieuwenhuis opnieuw voltijds veldrijder, bij Baloise Trek Lions.



"Dit jaar voelde ik stilaan aan dat ik weer de omslag richting het veld - mijn eerste liefde - wou gaan maken", reageert Nieuwenhuis. "Ik wil me eerst weer aanpassen aan het crossritme. Richting het einde van het seizoen wil ik meer in beeld gaan rijden en de aansluiting met de voorste gelederen maken."



Nieuwenhuis zal normaal gezien eind oktober zijn 1e cross rijden voor Baloise Trek Lions, de ploeg van Sven Nys.



clock 15:29 15 uur 29.

clock 30-09-2022 30-09-2022.

clock 27-09-2022 27-09-2022.

clock 00:38 Gijs Van Hoecke trekt naar Human Powered Health, het Amerikaanse ProTeam waar Hendrik Redant sinds dit jaar ploegleider is. Van Hoecke trok na het verdwijnen van CCC met Greg Van Avermaet naar AG2R-Citroën en zet nu een stapje terug. Zijn Amerikaanse werkgever wil een gevulder Europees programma rijden. 00 uur 38. Gijs Van Hoecke trekt naar Human Powered Health, het Amerikaanse ProTeam waar Hendrik Redant sinds dit jaar ploegleider is. Van Hoecke trok na het verdwijnen van CCC met Greg Van Avermaet naar AG2R-Citroën en zet nu een stapje terug. Zijn Amerikaanse werkgever wil een gevulder Europees programma rijden.

clock 00:35 00 uur 35. wielrennen Na 12 seizoenen Quick Step, verhuist Zdenek Stybar naar BikeExchange

clock 25-09-2022 25-09-2022.

clock 17:33 De transferpolitiek van Ineos Grenadiers is al een tijdje veranderd: de Britten zetten vol in op jongeren. Die leggen ze ook al vast bij de junioren: Michael Leonard is nog maar 18 jaar en slaat de beloftecategorie over. De Canadees tekende voor 3 jaar. . 17 uur 33. De transferpolitiek van Ineos Grenadiers is al een tijdje veranderd: de Britten zetten vol in op jongeren. Die leggen ze ook al vast bij de junioren: Michael Leonard is nog maar 18 jaar en slaat de beloftecategorie over. De Canadees tekende voor 3 jaar.

clock 22-09-2022 22-09-2022.

clock 16:39 Bingoal-Pauwels Sauzen-WB verliest de ene na de andere renner aan Lotto-Dstny, maar versterkt zich met Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise). . 16 uur 39. Bingoal-Pauwels Sauzen-WB verliest de ene na de andere renner aan Lotto-Dstny, maar versterkt zich met Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise).

clock 12:15 12 uur 15. Milan Menten 2 jaar naar Lotto Dstny. Milan Menten (25) ruilt Bingoal Pauwels Sauces WB voor Lotto Dstny, de deal hing in de lucht en is na een contractondertekening van 2 jaar officieel. De 25-jarige Menten won vorig jaar een rit in de Ronde van Kroatië, zijn enige profzege tot dusver. Vorige maand sprintte de Limburger naar ereplaatsen in onder meer de Schaal Sels (vierde), de Druivenkoers (negende) en het Circuit Franco-Belge (achtste). Op het BK eind juni in Middelkerke, waar Tim Merlier won, werd Menten vijfde. Lotto Dstny wil Menten, die eerder al 3 jaar bij het Development-team reed en dus het huis kent, voornamelijk uitspelen in de eendagskoersen op UCI .1 niveau en de ProSeries. "Hij heeft nu wel het niveau van de World Tour, hij heeft zich goed ontwikkeld", klinkt het bij CEO John Lelangue. De ploeg heeft met Caleb Ewan en Arnaud De Lie al twee topsprinters in huis. "Caleb Ewan blijft een van de snelste sprinters ter wereld en we verwachten dat Arnaud De Lie volgend jaar opnieuw een stap vooruit zal zetten. We hadden dus nood aan iemand die in de UCI .1- en sommige ProSeries-wedstrijden voor de winst kan sprinten." . Milan Menten 2 jaar naar Lotto Dstny Milan Menten (25) ruilt Bingoal Pauwels Sauces WB voor Lotto Dstny, de deal hing in de lucht en is na een contractondertekening van 2 jaar officieel.



De 25-jarige Menten won vorig jaar een rit in de Ronde van Kroatië, zijn enige profzege tot dusver. Vorige maand sprintte de Limburger naar ereplaatsen in onder meer de Schaal Sels (vierde), de Druivenkoers (negende) en het Circuit Franco-Belge (achtste). Op het BK eind juni in Middelkerke, waar Tim Merlier won, werd Menten vijfde.



Lotto Dstny wil Menten, die eerder al 3 jaar bij het Development-team reed en dus het huis kent, voornamelijk uitspelen in de eendagskoersen op UCI .1 niveau en de ProSeries. "Hij heeft nu wel het niveau van de World Tour, hij heeft zich goed ontwikkeld", klinkt het bij CEO John Lelangue.



De ploeg heeft met Caleb Ewan en Arnaud De Lie al twee topsprinters in huis. "Caleb Ewan blijft een van de snelste sprinters ter wereld en we verwachten dat Arnaud De Lie volgend jaar opnieuw een stap vooruit zal zetten. We hadden dus nood aan iemand die in de UCI .1- en sommige ProSeries-wedstrijden voor de winst kan sprinten."

clock 20-09-2022 20-09-2022.

clock 12:50 12 uur 50. Arensman naar Ineos. De Nederlander Thymen Arensman rijdt de volgende 2 seizoenen voor INEOS Grenadiers. Hij komt over van Team DSM. De 22-jarige Arensman toonde zijn talent in de voorbije Ronde van Spanje. Daarin won hij de bergetappe met aankomst op Sierra Nevada en eindigde als 6e in het klassement, op 7'45" van Remco Evenepoel. Eerder deze zomer schreef Arensman de tijdrit in de Ronde van Polen op zijn naam en werd hij 2e in de eindstand, op 11 seconden van zijn toekomstige ploegmaat Ethan Hayter. Bij INEOS wil Arensman zich verder ontwikkelen als klassementsrenner. "Ik kan nog stappen zetten in cruciale disciplines: het tijdrijden en klimmen. Er bestaat geen betere plaats om je daarin te verbeteren dan dit team." . Arensman naar Ineos De Nederlander Thymen Arensman rijdt de volgende 2 seizoenen voor INEOS Grenadiers. Hij komt over van Team DSM.



De 22-jarige Arensman toonde zijn talent in de voorbije Ronde van Spanje. Daarin won hij de bergetappe met aankomst op Sierra Nevada en eindigde als 6e in het klassement, op 7'45" van Remco Evenepoel.



Eerder deze zomer schreef Arensman de tijdrit in de Ronde van Polen op zijn naam en werd hij 2e in de eindstand, op 11 seconden van zijn toekomstige ploegmaat Ethan Hayter.



Bij INEOS wil Arensman zich verder ontwikkelen als klassementsrenner. "Ik kan nog stappen zetten in cruciale disciplines: het tijdrijden en klimmen. Er bestaat geen betere plaats om je daarin te verbeteren dan dit team."

clock 12:49 12 uur 49.

clock 15-09-2022 15-09-2022.

clock 18:05 Connor Swift (26), Brits kampioen in 2018, sluit de komende 2 jaar aan bij Ineos Grenadiers. Hij loopt er zijn neef Ben Swift tegen het lijf. Swift is een versterking voor de klassieke kern en kan ook de klassementsmannen een handje helpen als hardrijder. . 18 uur 05. Connor Swift (26), Brits kampioen in 2018, sluit de komende 2 jaar aan bij Ineos Grenadiers. Hij loopt er zijn neef Ben Swift tegen het lijf. Swift is een versterking voor de klassieke kern en kan ook de klassementsmannen een handje helpen als hardrijder.

clock 14:08 14 uur 08. Dion Smith keert terug naar Intermarché-Wanty-Gobert. Intermarché-Wanty-Gobert heeft zijn portie nieuwkomers uitgebreid met een oude bekende: Dion Smith (29) koerste in 2017 en 2018 voor de Belgische ploeg, toen nog geen WorldTour-team. Hij trok daarna naar Mitchelton-Scott en opvolger BikeExchange, maar de Nieuw-Zeelander - een puncher met snelle benen - tekende nu voor 2 jaar bij zijn voormalige werkgever. "Toen ik in 2019 de overstap naar de WorldTour maakte, voelde mijn afscheid van Intermarché-Wanty-Gobert nooit als definitief aan. Het team heeft intussen grote stappen gezet en na vier seizoenen in dezelfde omgeving leek het mij een goed moment om mijn gretigheid aan te wakkeren door naar mijn vorige stal terug te keren. Het motiveert me enorm om te weten dat de ploeg haar geloof in mij altijd is blijven behouden", zegt hij. . Dion Smith keert terug naar Intermarché-Wanty-Gobert Intermarché-Wanty-Gobert heeft zijn portie nieuwkomers uitgebreid met een oude bekende: Dion Smith (29) koerste in 2017 en 2018 voor de Belgische ploeg, toen nog geen WorldTour-team. Hij trok daarna naar Mitchelton-Scott en opvolger BikeExchange, maar de Nieuw-Zeelander - een puncher met snelle benen - tekende nu voor 2 jaar bij zijn voormalige werkgever. "Toen ik in 2019 de overstap naar de WorldTour maakte, voelde mijn afscheid van Intermarché-Wanty-Gobert nooit als definitief aan. Het team heeft intussen grote stappen gezet en na vier seizoenen in dezelfde omgeving leek het mij een goed moment om mijn gretigheid aan te wakkeren door naar mijn vorige stal terug te keren. Het motiveert me enorm om te weten dat de ploeg haar geloof in mij altijd is blijven behouden", zegt hij.

clock 14-09-2022 14-09-2022.

clock 12:20 12 uur 20. Ghys tekent 3 jaar bij Alpecin-Deceuninck. Het was al bekend dat Robbe Ghys voor Alpecin-Deceuninck koos en niet voor Team DSM. Vandaag weten we dat hij een contract tot 2025 kreeg. Ghys, die op het EK in München nog zilver en brons pakte op de piste, kon onder meer al een rit winnen in de Ronde van België. Hij wordt bij Alpecin-Deceuninck de ploegmaat van Fabio Van Den Bossche, met wie hij een duo vormt op de piste. "Het Belgische karakter en het familiegevoel speelden een grote rol bij mijn beslissing", stelt de 25-jarige Ghys. "Ik geloof in het project en wil hier een betere renner worden." Hij mag weg en baan blijven combineren. "Daar ben ik heel blij mee. En een driejarig contract geeft veel vertrouwen. Ik zal de kans krijgen om me klaar te stomen voor de Spelen van 2024, daarna pas focus ik me volledig op het wegwielrennen." . Ghys tekent 3 jaar bij Alpecin-Deceuninck Het was al bekend dat Robbe Ghys voor Alpecin-Deceuninck koos en niet voor Team DSM. Vandaag weten we dat hij een contract tot 2025 kreeg.



Ghys, die op het EK in München nog zilver en brons pakte op de piste, kon onder meer al een rit winnen in de Ronde van België. Hij wordt bij Alpecin-Deceuninck de ploegmaat van Fabio Van Den Bossche, met wie hij een duo vormt op de piste.



"Het Belgische karakter en het familiegevoel speelden een grote rol bij mijn beslissing", stelt de 25-jarige Ghys. "Ik geloof in het project en wil hier een betere renner worden."



Hij mag weg en baan blijven combineren. "Daar ben ik heel blij mee. En een driejarig contract geeft veel vertrouwen. Ik zal de kans krijgen om me klaar te stomen voor de Spelen van 2024, daarna pas focus ik me volledig op het wegwielrennen."







clock 07-09-2022 07-09-2022.

clock 16:31 16 uur 31. Franse versterking voor Intermarché-Wanty-Gobert. Intermarché-Wanty-Gobert versterkt de Franse connectie met Lilian Calmejane. De 29-jarige Fransman heeft voor twee jaar getekend. Calmejane verlaat voor het eerst de Franse grond. De ritwinnaar in de Vuelta en de Tour verlaat AG2R-Citroën. "Ik was gecharmeerd door het geloof dat de ploeg al langere tijd in mijn capaciteiten uitstraalde, ik kon niet anders dan deze kans met beide handen grijpen", zegt hij. "Ik verlaat mijn comfort zone, door net als Adrien Petit vorig seizoen voor het eerst naar een buitenlands team te trekken. Ik kan niet wachten op deze uitdaging in dit Belgische team, waarin men wielrennen ademt!" . Franse versterking voor Intermarché-Wanty-Gobert Intermarché-Wanty-Gobert versterkt de Franse connectie met Lilian Calmejane. De 29-jarige Fransman heeft voor twee jaar getekend. Calmejane verlaat voor het eerst de Franse grond. De ritwinnaar in de Vuelta en de Tour verlaat AG2R-Citroën. "Ik was gecharmeerd door het geloof dat de ploeg al langere tijd in mijn capaciteiten uitstraalde, ik kon niet anders dan deze kans met beide handen grijpen", zegt hij. "Ik verlaat mijn comfort zone, door net als Adrien Petit vorig seizoen voor het eerst naar een buitenlands team te trekken. Ik kan niet wachten op deze uitdaging in dit Belgische team, waarin men wielrennen ademt!"

clock 16:31 16 uur 31.

clock 05-09-2022 05-09-2022.