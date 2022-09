Na 12 seizoenen Quick Step, verhuist Zdenek Stybar naar BikeExchange

Zdenek Stybar blijft volgend jaar in het blauw rondfietsen. Toch is het niet het blauw van Quick Step-Alpha Vinyl, wel dat van Team BikeExchange. De 36-jarige Tsjech zette vandaag zijn krabbel onder een contract voor het seizoen 2023.

"Nu veel van de oudere en meer ervaren renners het team verlaten, kan Stybar onze groep bijstaan met een overvloed aan kennis", meldt de Australische ploeg op zijn website.



"Het is een belangrijke en cruciale rol om de jongere generatie te begeleiden. Stybar zal zo optreden als teamkapitein op de weg. De ploeg gelooft dat het met hem the perfect man for the job heeft gevonden."