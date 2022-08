Zelfs geen profrenner, maar bureaujob bij Ineos: toch wil Dan Bigham straks uurrecord breken

Hij was wel zeer sportief in zijn tienerjaren, maar een topsportcarrière was niet aan Daniel Bigham besteed. Pas toen hij begon te studeren voor motorsporttechniek aan de Oxford Brookes University, stortte hij zich op het triatlon. De Brit won meteen zijn eerste wedstrijd, toevallig ook het Britse universitaire supersprintkampioenschap. Zijn carrière als atleet was vertrokken. Ondertussen liep Bigham stage bij het Formule 1-team van Mercedes. Als junior aerodynamicus leerde hij er veel over aerodynamische testen, windtunnels, ontwerpen en algemene ingenieurspraktijken. Voor zijn thesis schakelde hij over van vierwielers naar tweewielers: hij richtte zich op de aerodynamische testprotocollen voor tijdritfietsen, prestatiemodellering en -voorspelling. Zijn interesse voor tijdritfietsen liep uit de hand en Bigham schoolde zich om tot baanwielrenner. Niet zonder succes.



Lees verder onder IG-post.

Job gecombineerd met carrière als topsporter

Als performance engineer kan Bigham meteen aan de slag bij een sporttechnologiebedrijf dat samenwerkt met meer dan 20 Britse olympische teams. Hij helpt hun gebruik van technologie en datagegevens te verbeteren.

Maar ook als baanwielrenner scheerde de Brit meteen hoge toppen. Een 7e plek op de individuele achtervolging en een 5e plek in de ploegenachtervolging leverden hem in 2016 een kans op bij de wielerploeg Planet X - Northside Pro Cycling.

Dat combineerde de ondertussen 30-jarige performance engineer met zijn eigen bedrijf, dat gespecialiseerd is in wieleruitrustingen die vermogensbesparende oplossingen bieden.



De Brit won ondertussen in 2018 de ploegenachtervolging in de Wereldbekerwedstrijd in Minsk. Ook nam hij voor Engeland deel aan de Gemenebestspelen, waar hij 6e werd op de achtervolging.

Lees verder onder IG-post.

Advies aan Jumbo-Visma

Ook de grote ploegen zagen het talent van Bigham, op én naast de fiets. Jumbo-Visma klopte vorig jaar aan bij de Brit voor aerodynamisch advies. Hij had ook een aandeel in het verbluffende wereldrecord van het Deense nationale achtervolgingsteam (3’44”). Sinds dit jaar is hij performance engineer bij Ineos Grenadiers. Zijn taak is vooral om de prestaties van de Ineos-renners in tijdritten te optimaliseren. En dat hij recht van spreken heeft, bewees hij in 2021. Bigham verbeterde toen in Grenchen het Britse uurrecord van Bradley Wiggins met bijna 200 meter (54,723 km) en kwam toen amper 800 meter tekort om Victor Campenaerts te onttronen. Het verbaast dan ook niet dat hij nu een gooi doet naar het werelduurrecord. Maakt hij een kans? Victor Campenaerts denkt alvast van wel. "Door zijn kennis van de marginal gains zal hij mijn werelduurrecord verbeteren als hij dezelfde vermogens trapt als in zijn vorige uurrecordpoging", stelt Campenaerts.

Door zijn kennis van de marginal gains zal hij mijn werelduurrecord verbeteren als hij dezelfde vermogens trapt als in zijn vorige uurrecordpoging. Victor Campenaerts, Lotto-Soudal