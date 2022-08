3e, maar toch in zijn nopjes. Victor Campenaerts: "Mensen zijn weer fan van Lotto-Soudal"

Met een brede glimlach en nog verbazingwekkend fris en opgewerkt, verduidelijkte Victor Campenaerts zijn goed humeur in La Louvière: "We eindigen hier vandaag derde, vierde en zesde. Dat is geen uitslag waarvoor we komen koersen, maar het toont wel aan hoe sterk de ploeg is."

"Net zoals afgelopen zondag controleerden we de hele wedstrijd, alleen was Kristoff de sterkste en Dries (Van Gestel, red.) reed ook fenomenaal. We hebben schitterend gekoerst, ik denk dat de mensen weer fan zullen zijn van Lotto Soudal."

Het is een stap in de goede richting, volgens Campenaerts: "De nieuwe sponsors zullen blij zijn met hoe we in beeld komen. Uiteraard is een overwinning altijd wenselijker, maar we doen mee om te winnen. De volgende koers is het prijs."