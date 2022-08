Niet Ganna, maar Dan Bigham valt deze maand werelduurrecord van Campenaerts aan voor Ineos

Dan Bigham zal op 19 augustus proberen om beter te doen dan de 55,089 kilometer die Victor Campenaerts in 2019 reed in een uur tijd.

De Brit werkt als performance engineer voor Ineos Grenadiers, maar is zeker geen compleet onbekende in het werk tegen de klok. In 2021 verbeterde hij in Grenchen in Zwitserland het Britse uurrecord (54, 723 km). Op dezelfde piste wil hij nu ook het werelduurrecord aanvallen.

"Het werelduurrecord speelt al jaren een belangrijke rol in mijn leven sinds mijn eerste poging als student in 2014. Ik ben benieuwd wat ik nu zal kunnen met de steun van het team."

Bigham staat niet onder contract als renner bij Ineos Grenadiers, maar kan als werknemer wel gebruik maken van de fietsen, kleding en kennis van de ploeg.

Mogelijk effent Ineos Grenadiers met deze poging ook het pad voor een latere poging van een andere renner, bijvoorbeeld Filippo Ganna.

"We willen een blauwdruk creëren voor toekomstige pogingen", zegt Bigham. "Maar deze poging heeft niet alleen nu voor het baanwielrennen. Elke week doet ons team mee aan tijdritten op de weg en de vele details waar we mee bezig zijn kunnen daar bij helpen."