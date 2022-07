Campenaerts mag nog even op beide oren slapen: Filippo Ganna stelt werelduurrecordpoging uit

Aan La Gazzetta dello Sport liet Ganna weten dat hij zich momenteel enkel wil bezighouden met de Ronde van Frankrijk. In de etappe naar Saint-Etienne eindigde de wereldkampioen in het tijdrijden nog als 6e.

Voor de wereldkampioenschappen in Wollongong in Australië zal er zeker geen poging volgen, het zou zelfs kunnen dat ze uitgesteld zal worden naar 2023. Ganna zal pas na de Tour een beslissing nemen.

"Veel mensen vroegen me om dat record van Campenaerts aan te vallen. Het kwam niet van mezelf. In elk geval gaan we er nog even mee wachten", besloot Ganna.



In 2019 verbeterde Campenaerts het werelduurrecord van Bradley Wiggins in Mexico. De renner van Lotto Soudal legde toen een afstand van ruim 55 kilometer af.