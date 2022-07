Aanvaller Mads Pedersen verandert het geweer van schouder en wint in Saint-Etienne

clock 17:40 17 uur 40. Herbeleef de spannende slotkilometer. Herbeleef de spannende slotkilometer

clock 17:37 17 uur 37. Einde. Wout van Aert wint makkelijk het sprintje voor de 8e plaats, waardoor hij nog wat warmer in zijn groene trui zit. Hiermee sluiten we onze liveverslaggeving van deze 13e etappe. Morgen zijn we er weer voor een rit die ons naar Mende voert. . Einde Wout van Aert wint makkelijk het sprintje voor de 8e plaats, waardoor hij nog wat warmer in zijn groene trui zit.



Hiermee sluiten we onze liveverslaggeving van deze 13e etappe. Morgen zijn we er weer voor een rit die ons naar Mende voert.

clock 17:32 17 uur 32. Het is de eerste zege uit de Tourcarrière van Mads Pedersen. Hij zorgt bovendien voor de 3e Deense in 4 dagen tijd, na Cort en Vingegaard (en tussendoor Pidcock). . Het is de eerste zege uit de Tourcarrière van Mads Pedersen. Hij zorgt bovendien voor de 3e Deense in 4 dagen tijd, na Cort en Vingegaard (en tussendoor Pidcock).

clock 17:31 17 uur 31. Küng, Jorgenson en Ganna: in die volgorde komen de nummers 4, 5 en 6 over de finish. . Küng, Jorgenson en Ganna: in die volgorde komen de nummers 4, 5 en 6 over de finish.

clock 17:31 17 uur 31 match afgelopen end time Pedersen met overmacht! Er valt niets aan te doen. Wright geraakt niet eens meer aan het achterwiel van Pedersen. Houle is een duidelijke derde.

clock 17:30 17 uur 30. Pedersen zet aan en slaat meteen een kloof. . Pedersen zet aan en slaat meteen een kloof.

clock 17:30 17 uur 30. Houle moet voortdurend omkijken. Wie gaat als eerste aan? . Houle moet voortdurend omkijken. Wie gaat als eerste aan?

clock 17:30 17 uur 30. Pedersen zit perfect, maar Wright kan uit zijn wiel komen. . Pedersen zit perfect, maar Wright kan uit zijn wiel komen.

clock 17:30 Laatste km. Geen aanvallen meer, we gaan sprinten! . 17 uur 30. last km Laatste km. Geen aanvallen meer, we gaan sprinten!

clock 17:29 17 uur 29. Houle wil graag van de kop afgeraken, maar Pedersen en Wright willen niet overnemen. Achterom hoeven ze niet te kijken. Ganna, Küng en Jorgenson zijn weg. . Houle wil graag van de kop afgeraken, maar Pedersen en Wright willen niet overnemen. Achterom hoeven ze niet te kijken. Ganna, Küng en Jorgenson zijn weg.

clock 17:28 17 uur 28. Nog een paar prikjes van Hugo Houle, maar het vuur is blijkbaar niet al te warm. De kastanjes worden er nog altijd zonder probleem uitgehaald. . Nog een paar prikjes van Hugo Houle, maar het vuur is blijkbaar niet al te warm. De kastanjes worden er nog altijd zonder probleem uitgehaald.

clock 17:28 17 uur 28. De finish, lichtjes bergop, is in het voordeel van Pedersen. Maar alles is in zijn voordeel nu. José De Cauwer. De finish, lichtjes bergop, is in het voordeel van Pedersen. Maar alles is in zijn voordeel nu. José De Cauwer

clock 17:27 17 uur 27. Aanval Wright! Fred Wright is de volgende die zijn kans waagt. Pedersen rijdt het gaatje makkelijk dicht, Houle heeft al wat meer moeite. Het wordt stilaan duidelijk hoe de krachtsverhoudingen zijn. . Aanval Wright! Fred Wright is de volgende die zijn kans waagt. Pedersen rijdt het gaatje makkelijk dicht, Houle heeft al wat meer moeite. Het wordt stilaan duidelijk hoe de krachtsverhoudingen zijn.

clock 17:26 17 uur 26. Strijdlust voor Pedersen. Mads Pedersen mag straks sowieso al naar het podium komen, want hij krijgt de Prijs van de Strijdlust. Maar als hij maar één keer dat podium mag betreden, zal het toch met een donderwolk zijn. De Deen wil niets minder dan de dagzege. . Strijdlust voor Pedersen Mads Pedersen mag straks sowieso al naar het podium komen, want hij krijgt de Prijs van de Strijdlust. Maar als hij maar één keer dat podium mag betreden, zal het toch met een donderwolk zijn. De Deen wil niets minder dan de dagzege.

clock 17:24 17 uur 24. We naderen de laatste 5 kilometer. Pedersen, Houle en Wright zitten stilaan in de buitenwijken van Saint-Etienne. . We naderen de laatste 5 kilometer. Pedersen, Houle en Wright zitten stilaan in de buitenwijken van Saint-Etienne.

clock 17:24 De drie leiders hebben elkaar gevonden. 17 uur 24. De drie leiders hebben elkaar gevonden

clock 17:21 Tijdsverschil. Ganna, Küng en Jorgenson hebben het vlaggen. De auto van de wedstrijdjury steekt hen - nipt een botsing vermijdend - voorbij op weg naar de koplopers. Demotiverend. Het verschil is 20 seconden. . 17 uur 21. time difference Tijdsverschil Ganna, Küng en Jorgenson hebben het vlaggen. De auto van de wedstrijdjury steekt hen - nipt een botsing vermijdend - voorbij op weg naar de koplopers. Demotiverend. Het verschil is 20 seconden.

clock 17:20 17 uur 20. Houle probeert het. Hugo Houle weet dat hij van de snellere Pedersen en Wright moet afgeraken. Op een hellend strookje gooit hij een eerste steen in de vijver. Veel rimpelingen levert het niet op. . Houle probeert het Hugo Houle weet dat hij van de snellere Pedersen en Wright moet afgeraken. Op een hellend strookje gooit hij een eerste steen in de vijver. Veel rimpelingen levert het niet op.

clock 17:19 17 uur 19.

clock 17:18 17 uur 18. Het wordt een heel moeilijke om nog van Pedersen af te geraken. José De Cauwer. Het wordt een heel moeilijke om nog van Pedersen af te geraken. José De Cauwer

clock 17:17 17 uur 17. Tijdrijders overboord. Het zijn de 3 renners die deze ontsnapping op gang hebben gezet - Ganna, Küng en Jorgenson - die daar nu de tol voor moeten betalen. Pedersen, Wright en Houle rijden steeds verder weg. . Tijdrijders overboord Het zijn de 3 renners die deze ontsnapping op gang hebben gezet - Ganna, Küng en Jorgenson - die daar nu de tol voor moeten betalen. Pedersen, Wright en Houle rijden steeds verder weg.

clock 17:16 17 uur 16. Pedersen opent de finale met stevige versnelling. Pedersen opent de finale met stevige versnelling

clock 17:15 17 uur 15. Aanval Pedersen! Vooraan weten ze nu dat ze het onder elkaar mogen verdelen. Meteen probeert Mads Pedersen, op papier toch de snelste, ervandoor te gaan. Wright en Houle kunnen, met wat moeite, het gaatje dichten. . Aanval Pedersen! Vooraan weten ze nu dat ze het onder elkaar mogen verdelen. Meteen probeert Mads Pedersen, op papier toch de snelste, ervandoor te gaan. Wright en Houle kunnen, met wat moeite, het gaatje dichten.

clock 17:13 17 uur 13. Einde van het jachtseizoen. Het besef is dan toch gekomen bij BikeExchange: Michael Matthews zet zich zelf even op kop en stuurt dan uit. Als hij een witte vlag had, hij zou er mee zwaaien. De winnaar zit vooraan! . Einde van het jachtseizoen Het besef is dan toch gekomen bij BikeExchange: Michael Matthews zet zich zelf even op kop en stuurt dan uit. Als hij een witte vlag had, hij zou er mee zwaaien. De winnaar zit vooraan!

clock 17:10 17 uur 10. Op een bepaald moment moeten die jongens van BikeExchange toch ook zeggen: moet dat nog? Waar zijn we mee bezig? José De Cauwer. Op een bepaald moment moeten die jongens van BikeExchange toch ook zeggen: moet dat nog? Waar zijn we mee bezig? José De Cauwer

clock 17:09 17 uur 09. Enric Mas, 9e in het klassement, kan na een mechanisch probleem terugkeren. Ook Valentin Madouas is er weer bij. . Enric Mas, 9e in het klassement, kan na een mechanisch probleem terugkeren. Ook Valentin Madouas is er weer bij.

clock 17:03 Tijdsverschil. Nog 20 kilometer op de teller, maar BikeExchange komt niet (snel genoeg) meer terug op de koplopers. De Australiërs hebben ook nog maar 2 renners over die moeten werken. Het verschil is nog altijd 2'20". . 17 uur 03. time difference Tijdsverschil Nog 20 kilometer op de teller, maar BikeExchange komt niet (snel genoeg) meer terug op de koplopers. De Australiërs hebben ook nog maar 2 renners over die moeten werken. Het verschil is nog altijd 2'20".

clock 17:01 17 uur 01. Hugo Houle in de voetsporen van Steve Bauer? Hugo Houle is niet de grootste naam in het peloton, al is hij wel op kousenvoeten aan een goed seizoen bezig. Hij zou de eerste Canadees kunnen worden die een rit wint in de Tour (ploegentijdritten niet meegerekend) sinds Steve Bauer in 1988, 34 jaar geleden dus. . Hugo Houle in de voetsporen van Steve Bauer? Hugo Houle is niet de grootste naam in het peloton, al is hij wel op kousenvoeten aan een goed seizoen bezig. Hij zou de eerste Canadees kunnen worden die een rit wint in de Tour (ploegentijdritten niet meegerekend) sinds Steve Bauer in 1988, 34 jaar geleden dus.

clock 17:01 17 uur 01. Je krijgt nu toch het gevoel: deze mannen gaan deze kans in Saint-Etienne niet meer laten liggen. Carl Berteele vanop de motor. Je krijgt nu toch het gevoel: deze mannen gaan deze kans in Saint-Etienne niet meer laten liggen. Carl Berteele vanop de motor

clock 16:56 pech voor Madouas. In het peloton moet Valentin Madouas zich op de kant zetten voor een vermoedelijke lekke band. De Fransman heeft zich bijna geruisloos op de 14e plaats genesteld in het algemene klassement. . 16 uur 56. flat tyre pech voor Madouas In het peloton moet Valentin Madouas zich op de kant zetten voor een vermoedelijke lekke band. De Fransman heeft zich bijna geruisloos op de 14e plaats genesteld in het algemene klassement.

clock 16:54 16 uur 54. Wie van de 6? Nog eens overlopen wie vooraan rijdt: Filippo Ganna (Ineos), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Matteo Jorgenson (Movistar), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Hugo Houle (Israel-Premier Tech) en Fred Wright (Bahrain Victorious). We zitten dus met de regerende wereldkampioen (Ganna) en Europese kampioen (Küng) tijdrijden én een voormalige wereldkampioen op de weg (Pedersen). Wright en Jorgenson toonden zich al eerder in deze Tour in een lange ontsnapping. . Wie van de 6? Nog eens overlopen wie vooraan rijdt: Filippo Ganna (Ineos), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Matteo Jorgenson (Movistar), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Hugo Houle (Israel-Premier Tech) en Fred Wright (Bahrain Victorious).



We zitten dus met de regerende wereldkampioen (Ganna) en Europese kampioen (Küng) tijdrijden én een voormalige wereldkampioen op de weg (Pedersen). Wright en Jorgenson toonden zich al eerder in deze Tour in een lange ontsnapping.

clock 16:52 16 uur 52. Renner van Team BikeExchange - Jayco blijft maar net overeind. Renner van Team BikeExchange - Jayco blijft maar net overeind

clock 16:50 16 uur 50. Er is een minuut afgegaan sinds BikeExchange zich op kop heeft gezet. Renaat Schotte. Er is een minuut afgegaan sinds BikeExchange zich op kop heeft gezet. Renaat Schotte

clock 16:45 16 uur 45. Rowe geïrriteerd. Rowe blijft maar gesticuleren, nu naar de motor. Hij vindt dat BikeExchange te veel kan profiteren van zijn zog. Rowe hoopt natuurlijk dat Ganna voorop kan blijven. Wie wél zit te bidden dat alles weer samenkomt: Wout van Aert. Zijn ploeg heeft amper moeten werken vandaag, dus straks kan hij misschien op een "goedkope" manier een 3e ritzege scoren. . Rowe geïrriteerd Rowe blijft maar gesticuleren, nu naar de motor. Hij vindt dat BikeExchange te veel kan profiteren van zijn zog. Rowe hoopt natuurlijk dat Ganna voorop kan blijven.



Wie wél zit te bidden dat alles weer samenkomt: Wout van Aert. Zijn ploeg heeft amper moeten werken vandaag, dus straks kan hij misschien op een "goedkope" manier een 3e ritzege scoren.

clock 16:44 16 uur 44. De gang zit er weer helemaal in in het peloton, met dank aan BikeExchange. Luke Rowe heeft zich met Ineos net achter hen genesteld, maar in een scherpe bocht moet hij een klap opvangen van een musette. Geërgerd kijkt de Brit om. Much ado about nothing. . De gang zit er weer helemaal in in het peloton, met dank aan BikeExchange. Luke Rowe heeft zich met Ineos net achter hen genesteld, maar in een scherpe bocht moet hij een klap opvangen van een musette. Geërgerd kijkt de Brit om. Much ado about nothing.

clock 16:39 Zelfs de locomotief van Jasper Philipsen begrijpt er niets van. 16 uur 39. Zelfs de locomotief van Jasper Philipsen begrijpt er niets van.

clock 16:38 16 uur 38. We moeten het zeggen zoals het is: de mannen van Alpecin-Deceuninck zijn met de billen bloot gegaan. Christophe Vandegoor. We moeten het zeggen zoals het is: de mannen van Alpecin-Deceuninck zijn met de billen bloot gegaan. Christophe Vandegoor

clock 16:36 16 uur 36. Wissel van de fietswacht: BikeExchange. En dan kan het weer kantelen, want BikeExchange meldt zich met zijn hemelsblauwe shirts aan de kop van het peloton. Hun opdracht: 3'30" dichtrijden in iets meer dan 40 kilometer. . Wissel van de fietswacht: BikeExchange En dan kan het weer kantelen, want BikeExchange meldt zich met zijn hemelsblauwe shirts aan de kop van het peloton. Hun opdracht: 3'30" dichtrijden in iets meer dan 40 kilometer.

clock 16:35 Côte de Saint-Romain. Pedersen zorgt weer dat zijn wiel als eerste bovenkomt, op de top van de Côte de Saint-Romain deze keer. Het was de laatste beklimming van de dag, Geschke mag ook morgen nog in zijn bollen starten. . 16 uur 35. hill Côte de Saint-Romain Pedersen zorgt weer dat zijn wiel als eerste bovenkomt, op de top van de Côte de Saint-Romain deze keer. Het was de laatste beklimming van de dag, Geschke mag ook morgen nog in zijn bollen starten.

clock 16:33 16 uur 33. Pedersen kijkt achterom, maar het ziet er niet naar uit dat Simmons nog kan terugkeren. De anderen weten dat ze er profijt bij kunnen doen om de Amerikaan nu de nek om te wringen. . Pedersen kijkt achterom, maar het ziet er niet naar uit dat Simmons nog kan terugkeren. De anderen weten dat ze er profijt bij kunnen doen om de Amerikaan nu de nek om te wringen.

clock 16:29 16 uur 29. Alpecin-Deceuninck is nu helemaal weg van de voorposten van het peloton. De klassementsploegen, Ineos en Jumbo-Visma, bepalen nu het tempo en dat ligt niet al te hoog. Het ziet er weer beter uit voor de vluchters. . Alpecin-Deceuninck is nu helemaal weg van de voorposten van het peloton. De klassementsploegen, Ineos en Jumbo-Visma, bepalen nu het tempo en dat ligt niet al te hoog. Het ziet er weer beter uit voor de vluchters.

clock 16:28 16 uur 28. Simmons in de problemen. Quinn Simmons moet vooraan lossen. Een pijnlijke zaak voor de jonge Amerikaan, maar zeker ook voor Mads Pedersen, die nu een ploegmaat mist voor de finale. . Simmons in de problemen Quinn Simmons moet vooraan lossen. Een pijnlijke zaak voor de jonge Amerikaan, maar zeker ook voor Mads Pedersen, die nu een ploegmaat mist voor de finale.

clock 16:28 16 uur 28.

clock 16:26 16 uur 26. Het wordt nu voor de koplopers misschien mogelijk om voorop te blijven. Ik denk niet dat het van de mannen van de groene trui zullen komen en Alpecin-Deceuninck zal het niet alleen bolwerken. José De Cauwer. Het wordt nu voor de koplopers misschien mogelijk om voorop te blijven. Ik denk niet dat het van de mannen van de groene trui zullen komen en Alpecin-Deceuninck zal het niet alleen bolwerken. José De Cauwer

clock 16:25 16 uur 25. De lijdensweg van Lafay is voorbij, maar die van Ewan lijkt nog maar net begonnen. Hij kon bijna aansluiten bij het peloton, maar moet op de Côte de Saint-Romain weer lossen. Voor vandaag mogen we er een kruis over maken. Wat voor de rest van de Tour? . De lijdensweg van Lafay is voorbij, maar die van Ewan lijkt nog maar net begonnen. Hij kon bijna aansluiten bij het peloton, maar moet op de Côte de Saint-Romain weer lossen. Voor vandaag mogen we er een kruis over maken. Wat voor de rest van de Tour?

clock 16:20 Lijdensweg van Lafay is voorbij. De Dauphiné is de Tour de France niet. Victor Lafay ziet al een aantal dagen af naast de fiets en zeker ook op de fiets. Gisteren was hij op Alpe d'Huez de laatste renner die binnenkwam, nog iets na Fabio Jakobsen. Ook vandaag moest hij steeds lossen wanneer het wat sneller ging. De Fransman van Cofidis heeft dan maar beslist om de handdoek te gooien. . 16 uur 20. give up Lijdensweg van Lafay is voorbij De Dauphiné is de Tour de France niet. Victor Lafay ziet al een aantal dagen af naast de fiets en zeker ook op de fiets. Gisteren was hij op Alpe d'Huez de laatste renner die binnenkwam, nog iets na Fabio Jakobsen. Ook vandaag moest hij steeds lossen wanneer het wat sneller ging. De Fransman van Cofidis heeft dan maar beslist om de handdoek te gooien.

clock 16:13 16 uur 13. Tour Lijdensweg van Caleb Ewan duurt voort, jury spelt helpend Alpecin-Deceuninck de les

clock 16:10 16 uur 10. Ewan kreeg daarnet wel de hulp van de auto van Alpecin-Deceuninck, maar de renners van die ploeg maken het hem allerminst makkelijk om terug te keren. Er wordt serieus doorgepeerd, met nu ook Lampaert die vol meewerkt. . Ewan kreeg daarnet wel de hulp van de auto van Alpecin-Deceuninck, maar de renners van die ploeg maken het hem allerminst makkelijk om terug te keren. Er wordt serieus doorgepeerd, met nu ook Lampaert die vol meewerkt.

clock 16:08 16 uur 08. Volgwagen Lotto-Soudal dankt Alpecin-Deceuninck met een duimpje. Volgwagen Lotto-Soudal dankt Alpecin-Deceuninck met een duimpje

clock 16:07 16 uur 07. Dat Quick-Step vooraan opduikt, wil zeggen dat Jakobsen zich toch beter voelt. José De Cauwer. Dat Quick-Step vooraan opduikt, wil zeggen dat Jakobsen zich toch beter voelt. José De Cauwer

clock 16:03 16 uur 03. Een motor van de organisatie komt de Roodhoofts nu toch op de vingers tikken. Wild gesticulerend gebaren zij van krommenaas. De auto van Lotto-Soudal passeert en steekt een duimpje uit naar de "concurrentie". . Een motor van de organisatie komt de Roodhoofts nu toch op de vingers tikken. Wild gesticulerend gebaren zij van krommenaas. De auto van Lotto-Soudal passeert en steekt een duimpje uit naar de "concurrentie".

clock 16:02 16 uur 02. Vooraan het peloton is Lotto-Soudal vervangen door Quick-Step, in de figuur van Yves Lampaert. Voorlopig werkt hij nog niet mee, maar hij zet wel klaar om over te nemen. . Vooraan het peloton is Lotto-Soudal vervangen door Quick-Step, in de figuur van Yves Lampaert. Voorlopig werkt hij nog niet mee, maar hij zet wel klaar om over te nemen.

clock 16:00 Tijdsverschil. Ewan moet 2 minuten goedmaken op het peloton. Zowat de voltallige ploeg laat zich uitzakken om hem op sleeptouw te nemen, maar eerst wordt Ewan nog naar voren gebracht door... de ploegauto van Alpecin-Deceuninck zowaar. . 16 uur . time difference Tijdsverschil Ewan moet 2 minuten goedmaken op het peloton. Zowat de voltallige ploeg laat zich uitzakken om hem op sleeptouw te nemen, maar eerst wordt Ewan nog naar voren gebracht door... de ploegauto van Alpecin-Deceuninck zowaar.

clock 16:00 16 uur . Er was niets gevaarlijks aan, aan die bocht. Een vreemde val. José De Cauwer. Er was niets gevaarlijks aan, aan die bocht. Een vreemde val. José De Cauwer

clock 15:59 15 uur 59. Toch weer vertrokken. Met de moed in de schoenen gaat Ewan opnieuw van start. Hij tast naar zijn linkerknie, dat ziet er niet goed uit. Misschien kan hij wel uitrijden, maar voor de zege kunnen we hem wellicht afschrijven. Plots staat Alpecin er alleen voor in de achtervolging. . Toch weer vertrokken Met de moed in de schoenen gaat Ewan opnieuw van start. Hij tast naar zijn linkerknie, dat ziet er niet goed uit. Misschien kan hij wel uitrijden, maar voor de zege kunnen we hem wellicht afschrijven. Plots staat Alpecin er alleen voor in de achtervolging.

clock 15:58 15 uur 58. Ewan moet gaan zitten op een van de jerseys die de weg afzetten om zijn elleboog te laten verzorgen. Moet hij voor de 2e keer op een rij opgeven in de Tour? . Ewan moet gaan zitten op een van de jerseys die de weg afzetten om zijn elleboog te laten verzorgen. Moet hij voor de 2e keer op een rij opgeven in de Tour?

clock 15:58 15 uur 58. Ewan gaat hard onderuit in een bocht. Ewan gaat hard onderuit in een bocht

clock 15:57 Valpartij Ewan! In een haakse bocht gaat Caleb Ewan onderuit. Dit is een streep door de rekening van de Lotto's! . 15 uur 57. fall Valpartij Ewan! In een haakse bocht gaat Caleb Ewan onderuit. Dit is een streep door de rekening van de Lotto's!

clock 15:51 15 uur 51. De finale van vandaag is toch pittig. Ik kan mij toch voorstellen dat hier enkele sprinters zullen doorzakken. Eigenlijk is het een finale die Van Aert niet kan verliezen. Serge Pauwels (Sporza Tour). De finale van vandaag is toch pittig. Ik kan mij toch voorstellen dat hier enkele sprinters zullen doorzakken. Eigenlijk is het een finale die Van Aert niet kan verliezen. Serge Pauwels (Sporza Tour)

clock 15:49 15 uur 49. Jakobsen lost. Het wegdek gaat weer wat omhoog - geen officiële beklimming - en dan krijgt Jakobsen het weer kwaad. Het zal geen sinecure worden voor de Nederlander om hier in Saint-Etienne voor de 2e keer in deze Tour te winnen. . Jakobsen lost Het wegdek gaat weer wat omhoog - geen officiële beklimming - en dan krijgt Jakobsen het weer kwaad. Het zal geen sinecure worden voor de Nederlander om hier in Saint-Etienne voor de 2e keer in deze Tour te winnen.

clock 15:41 Wind. Aan de talrijke vlaggen langs de kant zien we dat de wind nu fel blaast. Door de bevoorrading breekt het peloton ook in 3 stukken. Toch maar oppassen. . 15 uur 41. wind Wind Aan de talrijke vlaggen langs de kant zien we dat de wind nu fel blaast. Door de bevoorrading breekt het peloton ook in 3 stukken. Toch maar oppassen.

clock 15:40 Bevoorrading. Op een eindeloos lange, rechte weg kan het peloton de staart van de vlucht zien. We komen nu aan de bevoorrading, mogelijk nemen ze hier een beetje gas terug in de jacht. . 15 uur 40. food Bevoorrading Op een eindeloos lange, rechte weg kan het peloton de staart van de vlucht zien. We komen nu aan de bevoorrading, mogelijk nemen ze hier een beetje gas terug in de jacht.

clock 15:35 15 uur 35. Ik zou het leuk vinden mocht Fred Wright de rit winnen en je iets onnozels kunt zeggen als "Wright/Right Said Fred". Renaat Schotte. Ik zou het leuk vinden mocht Fred Wright de rit winnen en je iets onnozels kunt zeggen als "Wright/Right Said Fred" Renaat Schotte

clock 15:33 15 uur 33. 8 erbij voor Van Aert. Laporte neemt Van Aert op sleeptouw en knijpt net op tijd in de remmen. Onbedreigd raapt hij zo 8 extra punten op, waardoor hij op 321 punten komt. Nummer 2, Tadej Pogacar, heeft er 159. . 8 erbij voor Van Aert Laporte neemt Van Aert op sleeptouw en knijpt net op tijd in de remmen. Onbedreigd raapt hij zo 8 extra punten op, waardoor hij op 321 punten komt. Nummer 2, Tadej Pogacar, heeft er 159.

clock 15:32 15 uur 32. Pedersen pakt tussensprint mee, Van Aert doet er nog 8 punten bij. Pedersen pakt tussensprint mee, Van Aert doet er nog 8 punten bij

clock 15:30 Sprint. Mads Pedersen spekt opnieuw de ploegkoers door ook bij de tussensprint als eerste te passeren. Wout van Aert schuift al een beetje op om straks nog mee te doen voor een 8e plaats. Wie zal het groentje iets in de weg leggen? . 15 uur 30. sprint point Sprint Mads Pedersen spekt opnieuw de ploegkoers door ook bij de tussensprint als eerste te passeren. Wout van Aert schuift al een beetje op om straks nog mee te doen voor een 8e plaats. Wie zal het groentje iets in de weg leggen?

clock 15:29 Mission impossible? Misschien houden de 7 nog wat achter de hand en kunnen ze er straks nog een extra laag opsmeren, maar als dat niet zo is, dan ziet het er benard uit. Het verschil is nog amper 1'20". En dat op iets meer dan 90 km van de finish. . 15 uur 29. time difference Mission impossible? Misschien houden de 7 nog wat achter de hand en kunnen ze er straks nog een extra laag opsmeren, maar als dat niet zo is, dan ziet het er benard uit. Het verschil is nog amper 1'20". En dat op iets meer dan 90 km van de finish.

clock 15:25 15 uur 25.

clock 15:23 Jakobsen lek. Fabio Jakobsen is door een lekke band in een achtervolgende groep verzeild geraakt. Cattaneo wacht hem op, de Lotto's en Alpecins doen dat allerminst. Hier zal de sprinter van Quick-Step toch een pijl(tje) moeten verschieten. . 15 uur 23. flat tyre Jakobsen lek Fabio Jakobsen is door een lekke band in een achtervolgende groep verzeild geraakt. Cattaneo wacht hem op, de Lotto's en Alpecins doen dat allerminst. Hier zal de sprinter van Quick-Step toch een pijl(tje) moeten verschieten.

clock 15:21 De Tour is niet compleet zonder de Duivel. Wie ontbindt zijn duivels straks? 15 uur 21. De Tour is niet compleet zonder de Duivel. Wie ontbindt zijn duivels straks?

clock 15:21 Gele trui Vingegaard laat zich rustig meeglijden. 15 uur 21. Gele trui Vingegaard laat zich rustig meeglijden

clock 15:20 15 uur 20. Ik geef op dit moment Vingegaard 65% kans op de eindzege en Pogacar 35%. José De Cauwer antwoordt op een kijkersvraag. Ik geef op dit moment Vingegaard 65% kans op de eindzege en Pogacar 35%. José De Cauwer antwoordt op een kijkersvraag

clock 15:17 15 uur 17. De omstandigheden zijn niet goed genoeg om er toch weer werk van te maken, al doen ze bij Ineos nog een schuchtere poging. . De omstandigheden zijn niet goed genoeg om er toch weer werk van te maken, al doen ze bij Ineos nog een schuchtere poging.

clock 15:13 15 uur 13. In de bebouwde kom van een typisch Frans dorpje komt alles weer samen, maar straks gaan we weer de open vlakte in. Wat zal dat dan geven? . In de bebouwde kom van een typisch Frans dorpje komt alles weer samen, maar straks gaan we weer de open vlakte in. Wat zal dat dan geven?

clock 15:12 15 uur 12. Het is zeker nog niet echt begonnen, alhoewel Ineos nu wel naar voren is geschoten met Rowe. José De Cauwer. Het is zeker nog niet echt begonnen, alhoewel Ineos nu wel naar voren is geschoten met Rowe. José De Cauwer

clock 15:12 15 uur 12. Het peloton is in tweeën gebroken, worden ook de eerste 100 renners nog geschift door de wind? . Het peloton is in tweeën gebroken, worden ook de eerste 100 renners nog geschift door de wind?

clock 15:11 Waaieralarm! Achteraan worden de eerste waaiertjes gevormd. Hebben enkele grote namen zich laten vangen? . 15 uur 11. fans Waaieralarm! Achteraan worden de eerste waaiertjes gevormd. Hebben enkele grote namen zich laten vangen?

clock 15:11 15 uur 11. Oh! Een beetje wind, een beetje nerveus, een beetje op de kant... José De Cauwer waarschuwt voor waaiers. Oh! Een beetje wind, een beetje nerveus, een beetje op de kant... José De Cauwer waarschuwt voor waaiers

clock 15:02 Col de Parménie. Mads Pedersen is de primus op de top van de Col de Parménie (cat 2), al reden ze gewoon in het treintje over de kam. Een bedreiging voor bolletjestrui Geschke zit er vooraan niet. Hugo Houle heeft met 6 stuks de meeste punten in het bergklassement, maar hij heeft niet eens meegedaan om de punten. . 15 uur 02. hill Col de Parménie Mads Pedersen is de primus op de top van de Col de Parménie (cat 2), al reden ze gewoon in het treintje over de kam. Een bedreiging voor bolletjestrui Geschke zit er vooraan niet. Hugo Houle heeft met 6 stuks de meeste punten in het bergklassement, maar hij heeft niet eens meegedaan om de punten.

clock 14:58 Tijdsverschil. Zoals door José voorspeld - wie had hem durven tegen te spreken? - loopt de voorsprong inderdaad op op de Col de Parménie. Het verschil is weer boven de 2 minuten: 2'10". . 14 uur 58. time difference Tijdsverschil Zoals door José voorspeld - wie had hem durven tegen te spreken? - loopt de voorsprong inderdaad op op de Col de Parménie. Het verschil is weer boven de 2 minuten: 2'10".

clock 14:56 14 uur 56. Gilbert toont dat hij hier niet in de Tour is om uit te bollen. Hij doet wel zijn deel van het werk. Pijn, maar wel elke dag genieten. José De Cauwer. Gilbert toont dat hij hier niet in de Tour is om uit te bollen. Hij doet wel zijn deel van het werk. Pijn, maar wel elke dag genieten. José De Cauwer

clock 14:50 14 uur 50. Pedersen. Het is al de 4e keer in deze Tour dat Mads Pedersen de goeie ontsnapping te pakken heeft, enkel Magnus Cort doet met 5 keer beter. In zijn 3 deelnames aan de Tour eindigde de Deense ex-wereldkampioen al 2 keer 2e in een etappe, in 2020 in de eerste én in de laatste etappe. . Pedersen Het is al de 4e keer in deze Tour dat Mads Pedersen de goeie ontsnapping te pakken heeft, enkel Magnus Cort doet met 5 keer beter. In zijn 3 deelnames aan de Tour eindigde de Deense ex-wereldkampioen al 2 keer 2e in een etappe, in 2020 in de eerste én in de laatste etappe.

clock 14:48 14 uur 48. Dit is een slecht moment voor de achtervolgers, want op een beklimming (hier de Col de Parménie) is het moeilijker om een gat dicht te rijden als peloton. José De Cauwer. Dit is een slecht moment voor de achtervolgers, want op een beklimming (hier de Col de Parménie) is het moeilijker om een gat dicht te rijden als peloton. José De Cauwer

clock 14:48 14 uur 48.

clock 14:43 14 uur 43. Ideaal scenario voor Jumbo-Visma (en Van Aert). Het ziet er niet echt rooskleurig uit voor de koplopers, want hun voorsprong begint nu al beetje bij beetje te verkruimelen. Dat is vooral de verdienste van de Lotto's en Alpecins. Bij Jumbo-Visma wrijven ze zich in de handen. Zij hoeven de koers niet te controleren voor hun gele man en kunnen aan het einde misschien weer juichen met hun groene man. . Ideaal scenario voor Jumbo-Visma (en Van Aert) Het ziet er niet echt rooskleurig uit voor de koplopers, want hun voorsprong begint nu al beetje bij beetje te verkruimelen. Dat is vooral de verdienste van de Lotto's en Alpecins. Bij Jumbo-Visma wrijven ze zich in de handen. Zij hoeven de koers niet te controleren voor hun gele man en kunnen aan het einde misschien weer juichen met hun groene man.

clock 14:39 Gilbert ment het peloton. 14 uur 39. Gilbert ment het peloton

clock 14:37 14 uur 37.

clock 14:35 14 uur 35. Je zou denken dat dit geen zware etappe is, maar toch hebben we al heel wat renners gezien die in de problemen zijn gekomen. José De Cauwer. Je zou denken dat dit geen zware etappe is, maar toch hebben we al heel wat renners gezien die in de problemen zijn gekomen. José De Cauwer

clock 14:34 14 uur 34. Met behulp van wat bevriende ploegleidersauto's lijkt het erop dat Jorgenson toch gewoon kan terugkeren. . Met behulp van wat bevriende ploegleidersauto's lijkt het erop dat Jorgenson toch gewoon kan terugkeren.

clock 14:28 Lekke band. Pech voor Matteo Jorgenson, want hij rijdt lek en moet achtervolgen op zijn 6 medevluchters. Het lijkt er wel op dat ze daar willen wachten op de Amerikaan, al moet die een half minuutje overbruggen. . 14 uur 28. flat tyre Lekke band Pech voor Matteo Jorgenson, want hij rijdt lek en moet achtervolgen op zijn 6 medevluchters. Het lijkt er wel op dat ze daar willen wachten op de Amerikaan, al moet die een half minuutje overbruggen.

clock 14:27 14 uur 27. Heel wat kwaliteit in de kopgroep van de dag, dus daar zullen de sprintersploegen een vette kluif aan hebben. Opvallend is dat van de 7 renners voorop er nog geen enkele een rit in de Tour kon winnen. . Heel wat kwaliteit in de kopgroep van de dag, dus daar zullen de sprintersploegen een vette kluif aan hebben. Opvallend is dat van de 7 renners voorop er nog geen enkele een rit in de Tour kon winnen.

clock 14:26 Situatie. Owain Doull laat zich inlopen door het peloton, waardoor de situatie helder is: 7 leiders (Küng, Ganna, Pedersen, Simmons, Houle, Jorgenson en Wright) hebben iets meer dan anderhalve minuut voorsprong op het peloton, waar Alpecin, Lotto en een klein beetje DSM het tempo bepalen. . 14 uur 26. time difference Situatie Owain Doull laat zich inlopen door het peloton, waardoor de situatie helder is: 7 leiders (Küng, Ganna, Pedersen, Simmons, Houle, Jorgenson en Wright) hebben iets meer dan anderhalve minuut voorsprong op het peloton, waar Alpecin, Lotto en een klein beetje DSM het tempo bepalen.

clock 14:22 Gemiddelde snelheid. Het was een razend tempo in het eerste wedstrijduur: bijna 52 kilometer werd afgelegd! . 14 uur 22. average speed Gemiddelde snelheid Het was een razend tempo in het eerste wedstrijduur: bijna 52 kilometer werd afgelegd!

clock 14:22 14 uur 22.

clock 14:20 14 uur 20. Belgische entente. In het peloton hebben ze vrede met de situatie, maar Alpecin heeft voor de jacht al de hulp gekregen van Lotto-Soudal, van niemand minder dan Philippe Gilbert. Het wordt een lange werkdag voor de twee Belgische teams, want St-Etienne is nog 138 kilometer verwijderd. . Belgische entente In het peloton hebben ze vrede met de situatie, maar Alpecin heeft voor de jacht al de hulp gekregen van Lotto-Soudal, van niemand minder dan Philippe Gilbert. Het wordt een lange werkdag voor de twee Belgische teams, want St-Etienne is nog 138 kilometer verwijderd.

clock 14:17 14 uur 17. van 3 naar 7 leiders. Het kwartet Simmons, Pedersen, Houle en Wright heeft het trio Küng, Ganna en Jorgenson te pakken. Hier zit misschien muziek in. Het peloton wordt al op 47 seconden gechronometreerd. Owain Doull hangt daar nog in zijn eentje tussen. . van 3 naar 7 leiders Het kwartet Simmons, Pedersen, Houle en Wright heeft het trio Küng, Ganna en Jorgenson te pakken. Hier zit misschien muziek in. Het peloton wordt al op 47 seconden gechronometreerd. Owain Doull hangt daar nog in zijn eentje tussen.

clock 14:15 14 uur 15. Sagan: nee. Wie we schijnbaar mogen afschrijven vandaag is Peter Sagan. Hij vertoeft in een groepje dat probeert terug te keren tot in het peloton. Voor een Sagan in vorm was dit nochtans een etappe waar hij zich altijd in had uitgeleefd. . Sagan: nee Wie we schijnbaar mogen afschrijven vandaag is Peter Sagan. Hij vertoeft in een groepje dat probeert terug te keren tot in het peloton. Voor een Sagan in vorm was dit nochtans een etappe waar hij zich altijd in had uitgeleefd.

clock 14:14 14 uur 14. De man van Bahrain is niet Mohoric maar de bedrijvige Fred Wright. Trek heeft bovendien een tweede mannetje mee, met Mads Pedersen. . De man van Bahrain is niet Mohoric maar de bedrijvige Fred Wright. Trek heeft bovendien een tweede mannetje mee, met Mads Pedersen.

clock 14:13 14 uur 13. De wind zit nu schuin op kop, maar in de finale draait die een beetje, waardoor er mogelijk kans is op waaiers. Al denk ik niet dat het zover zal komen. Serge Pauwels (Sporza Tour). De wind zit nu schuin op kop, maar in de finale draait die een beetje, waardoor er mogelijk kans is op waaiers. Al denk ik niet dat het zover zal komen. Serge Pauwels (Sporza Tour)

clock 14:12 14 uur 12. Het valt maar niet stil en in bijna elke aanval (behalve dan die die nu vooraan rijdt) zit wel iemand van Trek-Segafredo. Quinn Simmons is deze keer op pad met Mohoric, twee grote motoren. Maar hebben die meer cilinders dan de 3 vooraan? . Het valt maar niet stil en in bijna elke aanval (behalve dan die die nu vooraan rijdt) zit wel iemand van Trek-Segafredo. Quinn Simmons is deze keer op pad met Mohoric, twee grote motoren. Maar hebben die meer cilinders dan de 3 vooraan?

clock 14:10 14 uur 10. Kivilev. We rijden door Grenoble, waar Andrej Kiviliev in de Dauphiné van 2001 een van zijn twee profzeges behaalde. Het hadden er meer kunnen zijn, maar aan het leven van de Kazak kwam abrupt een einde na een val in Parijs-Nice van 2003. Hij overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van St-Etienne, waar de etappe van vandaag arriveert. . Kivilev We rijden door Grenoble, waar Andrej Kiviliev in de Dauphiné van 2001 een van zijn twee profzeges behaalde. Het hadden er meer kunnen zijn, maar aan het leven van de Kazak kwam abrupt een einde na een val in Parijs-Nice van 2003. Hij overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van St-Etienne, waar de etappe van vandaag arriveert.

clock 14:08 14 uur 08. Wat een snelheid wordt hier weer ontwikkeld, en dat na 2 koninginnenritten in de Alpen! Carl Berteele vanop de motor. Wat een snelheid wordt hier weer ontwikkeld, en dat na 2 koninginnenritten in de Alpen! Carl Berteele vanop de motor

clock 14:07 14 uur 07. Knap werk van Alpecin-Deceuninck, die het erin slagen om het gat dicht te rijden. Zullen ze nu voortvlammen of laten ze de drie lopen? . Knap werk van Alpecin-Deceuninck, die het erin slagen om het gat dicht te rijden. Zullen ze nu voortvlammen of laten ze de drie lopen?

clock 14:06 14 uur 06. Waar zijn de Belgen? De achtervolgers zijn zo'n 19 renners sterk, met daarbij geen enkele Belg. Als beide groepen zouden samensmelten, krijgen we 22 koplopers zonder één landgenoot. Opmerkelijk! . Waar zijn de Belgen? De achtervolgers zijn zo'n 19 renners sterk, met daarbij geen enkele Belg. Als beide groepen zouden samensmelten, krijgen we 22 koplopers zonder één landgenoot. Opmerkelijk!

clock 14:04 Tijdsverschil. De groep met Mollema blijft hangen tussen het trio Ganna-Küng-Jorgenson en het peloton, waar Alpecin-Deceuninck alles alleen met opknappen. Er zitten zo'n 20-tal seconden tussen elke groep. . 14 uur 04. time difference Tijdsverschil De groep met Mollema blijft hangen tussen het trio Ganna-Küng-Jorgenson en het peloton, waar Alpecin-Deceuninck alles alleen met opknappen. Er zitten zo'n 20-tal seconden tussen elke groep.

clock 14:00 14 uur .

clock 13:59 13 uur 59. Bij Alpecin-Deceuninck willen ze die achtervolgende groep tot de orde roepen, want als die wegrijdt, slinken de kansen van Jasper Philipsen aanzienlijk. . Bij Alpecin-Deceuninck willen ze die achtervolgende groep tot de orde roepen, want als die wegrijdt, slinken de kansen van Jasper Philipsen aanzienlijk.