Victor Campenaerts twijfelt niet: "Dan Bigham verbetert vrijdag mijn werelduurrecord"

Filippo Ganna had zijn zinnen gezet op het uurrecord, maar het enthousiasme brokkelde de voorbije weken af na een slopende Tour.

Ganna lijkt niet in topvorm, maar zijn werkgever Ineos Grenadiers gooit de voorbereidingen echter niet weg.

Dan Bigham is het wisselstuk met dienst. De Brit is performance engineer voor Ineos en verbeterde in 2021 in Grenchen het Britse record (54,723 km).

Op die Zwitserse piste valt hij vrijdag dus het uurrecord van Victor Campenaerts aan en onze landgenoot heeft mentaal al afscheid genomen van zijn chrono.