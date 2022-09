Eddy Snelders trekt 4 conclusies na verlies in Nederland: “Debast is nog te licht bevonden voor Qatar”

Verliezen tegen Oranje heeft ons wijzer gemaakt. Ook analist Eddy Snelders verliet de Amsterdam ArenA met vier conclusies in het achterhoofd. Zo waren er minpunten voor Debast en Hazard richting Qatar, maar ook een pluim voor Onana.

Snelders over Debast: “Dit was geen succes”

“Voor mij was de tweede basisplaats voor Zeno Debast een verrassing. Zijn debuut bij de Duivels tegen Wales was toch eerder bescheiden en hij maakte een foutje bij de tegengoal. Mijn vermoeden was dus dat Martinez iets anders zou uitproberen.” “Niet dus. En de prestatie van Debast lag ook in lijn met zijn vorige. Er was veel onzekerheid aan de bal en weinig doortastendheid in de duels. Dat laatste leidde opnieuw tot een foutje - hij liet zijn tegenstander los - met redelijk zware gevolgen voor de partij. Nadien kwam Debast nog eens goed weg toen Bergwijn miste.”

Richting het WK zou ik toch naar een ander drietal gaan in de defensie. Eddy Snelders

“Het was voor mij dus geen succes. Richting het WK zou ik toch naar een ander drietal gaan. Op basis van deze twee matchen is Debast nog te licht bevonden voor een basisplek in Qatar. Dat neemt niet weg dat hij een enorm talent blijft en in de nabije toekomst kansen moet krijgen, maar dit komt te vroeg.”

Snelders over Onana: “Uitdager voor Tielemans”

“Na 45 minuten thuis tegen Nederland kreeg Onana nu zijn kans van bij de start. En hij liet ook een goeie indruk na. De youngster was mee bepalend op het middenveld, waar de Belgen toch het meest dominant waren. Onana toonde zich goed in de recuperatie en was vaak een aanspeelpunt.” “Het maakt van hem een waardige concurrent om die positie op te eisen in Qatar. Hij zal vol de concurrentiestrijd met Tielemans aangaan, want die laatste kon de voorbije maanden niet overtuigen. Onana wordt een serieuze uitdager voor Tielemans.”



Snelders over Hazard: “Kans klein dat het in orde komt”

“Hazard blijft zijn stinkende best doen voor de Rode Duivels. Met de beste intenties probeert hij de ploeg naar voor te duwen, maar… Hazard zelf heeft zijn scherpte nog altijd niet teruggevonden. Die is helemaal weg.” “Hij wordt nu constant geconfronteerd met rechtstreekse duels, omdat hij in de eerste meters - waar hij vroeger snel was - niet meer het verschil kan maken met de tegenstander. Hazard kan niet meer het spel ontwikkelen dat we van hem gewend zijn.”

Hazard kan niet meer het spel ontwikkelen dat we van hem gewend zijn. Eddy Snelders

“We kunnen blijven hopen dat het nog in orde komt voor Qatar, maar die kans is bijzonder klein. Hij maakte de voorbije weken te weinig progressie en de kans op speelminuten bij Real wordt straks weer kleiner.”

Snelders over scherpte: “Alleen De Bruyne tegen Wales”