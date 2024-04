Vital Heynen kiest voor oosters avontuur: Belgisch volleybalbrein gaat aan de slag als bondscoach van China

Het vak van bondscoach is Vital Heynen niet vreemd.

De Belgische topcoach - die naam maakte bij Maaseik - had al eerder de Red Dragons en de Duitse en Poolse mannen onder zijn hoede. Sinds 2022 zette hij de tactische richtlijnen uit bij het vrouwenteam van Duitsland, waarmee hij in de 1/8e finales onderuit ging op het afgelopen EK.

Heynen laat zijn job als clubcoach bij Nilüfer in Turkije staan om zich vanaf nu voltijds te wijden aan de Chinese nationale mannenploeg bij. Een uitdagend project én eentje dat ver van het thuisland verwijderd ligt.

China stond nog maar 2 keer op de Olympische Spelen, waarvan een keer in Peking als gastland. Daarnaast sloot het een WK nooit hoger af dan op de 9e plek.

Daar moet Vital Heynen in de toekomst verandering in brengen. Parijs zal de nummer 31 van de wereld niet meer halen, op wereldkampioenschappen en de Aziatische kampioenschappen wil het land onder leiding van de Belg tonen dat het een grootmacht in wording is. Heynen tekende voor minstens 3 jaar.