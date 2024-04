"Dit hebben we al 2 jaar niet meer gezien": onze commentatoren schatten de zeges van Club en Anderlecht in

do 25 april 2024 09:13

Club Brugge en Anderlecht plus 3. Dat is de balans na de twee woensdagduels in de Champions' Play-offs. Onze radiocommentatoren delen wat we moeten meenemen uit beide wedstrijden. "Het is verbazingwekkend hoe goed sommige jongens plots in hun vel zitten bij Club Brugge."

Tom Boudeweel over Club-Genk: "Hayen vindt iedere keer zwakte bij tegenstander"

"Wat Club Brugge tegen Racing Genk toonde, hebben we de afgelopen 2 jaar volgens mij niet gezien van blauw-zwart. Ze waren onwaarschijnlijk sterk. En dat tegen Racing Genk, dat de voorbije dagen toch de hemel in geschreven werd voor hun nieuwe systeem." "Je moet het Nicky Hayen nageven: hij slaagt er toch elke match in om de zwakte bij de tegenstander te vinden. Zijn game plan in de play-offs en tegen PAOK klopte altijd. Daarnaast heeft hij de volledige ploeg mee in zijn verhaal: iedereen gelooft in hem en omgekeerd. Meer moet je als trainer niet doen."

Het was een veelzeggend beeld hoe Thiago naar Hayen liep na zijn treffer. Tom Boudeweel

"Het is verbazingwekkend hoe goed sommige jongens plots in hun vel zitten. Onyedika speelt op Premier League-niveau, zowel in de opbouw als in balverlies. En Vanaken... (blaast) Ook hij was geweldig tegen Genk. Net als Igor Thiago - je zou niet zeggen dat die gast 11 matchen niet scoorde. Het was een veelzeggend beeld hoe hij naar Hayen liep na zijn treffer." "Chapeau wat Club nu allemaal laat zien. Alleen: in de play-offs kan het ook snel weer kantelen. Als blauw-zwart nog 5 keer zijn niveau van tegen Genk haalt, worden ze natuurlijk kampioen. Maar wat als Anderlecht volgende week weer 5 punten voor staat?"

Bert Sterckx over Anderlecht-Cercle: "Minst goede waardemeter"

"Anderlecht heeft overtuigend gewonnen, maar eigenlijk was het in het eerste half uur totaal niet indrukwekkend. Afwachtend in hun spel en toch wat flauwtjes aan de bal. Maar dan vallen die twee doelpunten en begint alles plots vlotter te draaien."

"Een ommekeer in de hand gewerkt door het feit dat Cercle helemaal niet op z’n sterkst stond. Muslic vertelde nog op de persconferentie dat ook Somers gisteren bijvoorbeeld nog ziek was." "En er werd toch ook met een nooddefensie gespeeld: twee jonge knapen centraal, een middenvelder op rechts en op links speelde er iemand tegen zijn voet. Vooral in het uitvoetballen konden ze dat maar moeilijk verstoppen."



"Op dat vlak was deze wedstrijd dus toch de minst goede waardemeter voor deze play-offs."

Na de wedstrijd was er weinig tot geen paniek rond de blessures van hun twee sleutelspelers. Bert Sterckx

"In deze eindfase - waar de druk toch altijd zeer hoog ligt - was dit dus toch een deugddoende zege voor Anderlecht, zeker na de wedstrijd van zondag tegen Genk (2-1 verloren, red). Komt daar nog bij: omdat Anderlecht voelt dat het het op verplaatsing toch moeilijk heeft, mogen ze thuis geen steken meer laten vallen."

"En belangrijk: na de wedstrijd was er ook weinig tot geen paniek rond de blessures van hun 2 uitgevallen sleutelspelers Dreyer en Schmeichel. Op de persconferentie leek Riemer aan te geven dat het niet al te ernstig was en ze eerder uit voorzorg naar de kant werden gehaald. En als je de manier zag hoe die twee op de bank zaten tijdens het slot, leek dat de these toch te bevestigen."

"Iedereen was eigenlijk vooral blij voor Colin Coosemans. Dat zag je ook bij Riemer, die zijn tweede doelman op de persconferentie prees om zijn eeuwige glimlach op training. Om nog maar eens te zeggen: redenen tot paniek waren er niet in de Anderlecht-hoofden."

