"Hij was toch zwaar gehavend": kinesist van Van Aert én Evenepoel geeft inkijk in hun revalidatieproces

Het lot van zowel Remco Evenepoel als Wout van Aert ligt (letterlijk) in zijn handen. Wij gingen op bezoek in het revalidatiecentrum van kinesist Thijs Hertsens, die de revalidatie van beide Belgische kopmannen begeleidt. "Als alles goed gaat, zal ook Remco snel weer buiten mogen fietsen", gaf hij een inkijk in het proces.

"Dat was een belangrijke stap voor hem, zeker mentaal", klinkt het bij Hertsens. "Hoewel het nog een lange weg is voordat zijn ribben volledig hersteld zullen zijn, gaat het de goede kant op met hem. De feedback na de eerste rit was alvast positief."

"Morgennamiddag zijn ze hier weer op het appel", vertelt Hertsens. "Dan evalueren we hoe hun laatste trainingen geweest zijn, doen we een check-up van hun lichaam en bespreken we de volgende stappen in hun proces." De eerste tekenen lijken alvast positief. Zo deelde Wout van Aert dinsdag een video waarin hij voor het eerst weer in de buitenlucht op zijn fiets zat.

Schoon volk in LAB Antwerpen dezer dagen. In het relatief nieuwe sportcentrum van kinesist Thijs Hertsens lopen Wout van Aert en Remco Evenepoel elkaar deze periode tegen het lijf. Beiden revalideren er van hun valpartijen in het voorjaar.

Want hoewel Van Aert al voor lijkt te liggen op schema, trof Hertsens zijn poulain toch in een compleet andere staat aan na zijn val eind maart in Dwars door Vlaanderen.



"Zijn thorax-regio was toch zwaar gehavend, we hebben alles echt goed moeten monitoren. Hoe haalt hij adem? Welke hartslag kan hij al aan? Wat is het effect van verschillende inspanningen? Dat moeten we nu blijven doen, want nu mogen we - zeker omdat het een olympisch jaar is - geen stappen overslaan."

Want als iemand het lichaam van Van Aert kent, dan is het wel Hertsens. De twee kennen elkaar al vanuit de tijd dat de huidige kopman van Visma-Lease a Bike nog uitsluitend een crosser was.

"Maar na zijn valpartij in de Tour van 2019 zijn we intensiever beginnen samen te werken. En die band is altijd blijven hangen."