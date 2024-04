"Ik ben blij om weer in de buitenlucht te rijden": Wout van Aert geniet van fietstocht in lentezonnetje

Wout van Aert blijft timmeren aan de weg terug na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen. Op sociale media deelt zijn team Visma-Lease a Bike een filmpje waarop te zien is hoe de renner geniet van een fietstochtje.

In de video zien we een goed ingeduffelde Wout van Aert die met de glimlach een fietstochtje maakt, een nieuwe stap in zijn herstel na die akelige val in Dwars door Vlaanderen.

"Het is bijna 4 weken geleden nu", horen we Wout van Aert vertellen. "Ik ben blij om terug in de buitenlucht te rijden."

Over het vervolg van Van Aerts seizoen is op dit moment nog niks bekend. Twee weken geleden moest hij tot zijn grote spijt nog bekendmaken dat hij noodgedwongen moet passen voor de Giro.

Of zit er toch nog een miraculeuze comeback in voor de Ronde van Italië, die op zaterdag 4 mei van start gaat? Visma-Lease a Bike doet de wielerfans alvast dromen, met een mysterieus antwoord onder de video. "Er volgt snel meer..."

Kan het nog?