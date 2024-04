Wout van Aert fietst weer buiten en verontschuldigt zich meteen

Op 27 maart brak Wout van Aert zijn sleutelbeen, borstbeen en enkele ribben. Een weekje later ging hij voor het eerst buiten wandelen, vandaag trok hij voor het eerst weer op een fiets de wereld in.



De onfortuinlijke kopman van Visma-Lease a Bike deelde op Strava een tocht van 30 km in iets meer dan een uur in de omgeving van zijn woonplaats.



Hij showde daarbij zijn nieuwe fiets: een "volgeveerde" mountainbike met een veer onder zijn voorvork en onder zijn zadel, de nieuwe standaard in de mountainbikesport.



Voor nog extra comfort zaten er "spacers" onder zijn stuurpen, dat zijn rondellen die het mogelijk maken om het stuur te verhogen.



Dat kwam hem meteen op een excuus te staan. Van Aert verontschuldigde zich bij al zijn collega's "die hij ooit shit had gegeven omdat ze spacers onder hun stuurpen hadden".





Meer info over de timing van zijn revalidatie is er niet. Vorige week maakte Van Aert bekend dat hij de Giro niet rijdt. Op 4 mei gaat die van start, net als de Ronde en Roubaix, was de Ronde van Italië een hoofddoel dat de mist inging.