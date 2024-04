Wout van Aert moet ook de Giro laten schieten: "Dit is een grote teleurstelling"

Opnieuw een streep door de rekening: Wout van Aert (29) mist de Ronde van Italië. In een videoboodschap van zijn ploeg heeft hij voor het eerst zelf gesproken na zijn val in Dwars door Vlaanderen. "Het gaat een stuk beter met mij, maar ik kan nog niet volop trainen", zegt hij. Daardoor schrapt Van Aert ook de Giro.

"Het is een grote teleurstelling dat ik ook mijn tweede doel mis, maar mijn gezondheid is het belangrijkste. Ik moet mijn lichaam tijd geven om te herstellen."

Een verrassing is die aankondiging gezien de blessurelast niet, maar Van Aert reageert ontgoocheld.

"Ik heb al voor het eerst weer op de fiets gezeten, maar dat is niet voldoende om van een serieuze training te kunnen spreken. Daarom hebben we beslist om niet aan de start te staan van de Giro."

"Mijn ribben beperken echter mijn bewegingsvrijheid", schakelt hij over naar de negatieve kant van het verhaal. "Momenteel kan ik nog niet voluit trainen."

"Ik ben blij om jullie te vertellen dat het goed gaat met mij", deelt Van Aert in een filmpje op X. "Mijn blessures en de breuken helen goed."

Twee weken geleden kwam Wout van Aert zwaar ten val in Dwars door Vlaanderen. Met een gebroken sleutelbeen, 7 gebroken ribben en een barst in zijn borstbeen moest Van Aert een streep trekken door de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, zijn twee grote voorjaarsdoelen.

Christophe Laporte is de vervanger in de Ronde van Italië

Visma-Lease a Bike zou naar de Ronde van Italië trekken met een groep vrijbuiters en rittenkapers.

Speerpunten waren aanvankelijk Wout van Aert en Olav Kooij voor de sprint- en punchersritten, Cian Uijtdebroeks en Wilco Kelderman waren de pionnen voor het gebergte.

Gisteren raakte bekend dat Kelderman na een sleutelbeenbreuk niet fit geraakt en vervangen wordt door Koen Bouwman, Christophe Laporte neemt de taken van Van Aert over in Italië.