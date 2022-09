In welk scenario plaatsen Duivels zich nog voor Final 4? En wat staat op het spel?

Mathematisch kan het nog

Nederland leidt in groep A met drie punten meer dan de Rode Duivels en een gunstiger doelsaldo, maar dat is ondergeschikt aan het onderlinge duel dat de doorslag geeft bij gelijke punten.

Winnen is sowieso een must voor onze nationale ploeg, maar door de 1-4-nederlaag in de heenwedstrijd moeten we dus winnen met minstens 3 doelpunten verschil.

Als dat gebeurt, eindigen we met gelijke punten, is ons onderling duel gelijk, maar dan wordt ons algemeen doelpuntensaldo beter dan dat van Nederland en dat geeft dan de doorslag.