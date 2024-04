Dag 1 EK judo: Pittige loting voor Jorre Verstraeten en co

5 Belgen stappen op de tatami op deze eerste dag van het EK Judo in Zagreb. Onze landgenoten zullen meteen op de afspraak moeten zijn, want de loting van gisteren heeft hen geen makkelijk parcours opgeleverd.





Jorre Verstraeten (IJF-18) is de enige Belgische man die vandaag in actie komt. In zijn eerste ronde zou de Griek Christo Pintsis (IJF-158) een haalbare kaart moeten zijn. Mocht Verstraeten het tot de kwartfinale schoppen, dan wacht daar hoogst waarschijnlijk de regerende wereldkampioen en nummer 1 op de mondiale ranking: De Spanjaard Garrigos.





Bij de vrouwen is het uitkijken naar Lois Petit (IJF-47) en Ellen Salens (IJF-48) in de categorie tot 48 kilogram. Petit is vrijgeloot in de eerste ronde en neemt het meteen op tegen Blandine Pont, de Franse nummer 13 van de wereld. Salens moet in de eerste ronde voorbij de Oostenrijkse Katharina Tanzer (IJF-35) zien te geraken.





In de klasse tot 52 kilogram komt Amber Ryheul (IJF-28) uit tegen Naomi Van Krevel (IJF-30) uit Nederland. In de poule van Ryheul zit onder meer ook de Kosovaarse nummer 1 van de wereld. Om die op de mat te ontmoeten moet Ryheul het wel tot de kwartfinale schoppen.





Mina Libeer is de laatste Belgische op het wedstrijdblad vandaag. Geen tegenstander in de eerste ronde, wel een klepper in ronde 2: Priscilla Gneto staat 15e op de mondiale ranking en was in 2012 nog goed voor brons op de Spelen van Londen. Winst in de Grand Slam van Tasjkent eerder dit jaar bewijst dat de 32-jarige Française meteen een geduchte tegenstander is.