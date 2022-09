Martinez verrast op persconferentie: “Debast heeft weer stap vooruit gezet, hij was dé ontdekking”

Zeno Debast was een item zondagavond. De jonge centrale verdediger liet zich net als tegen Wales aftroeven in een luchtduel. Daarnaast toonde het Anderlecht-talent zich onzeker in balbezit. En dus luidde het oordeel van onze analist Eddy Snelders: “Voor Zeno Debast komt een basisplaats in Qatar momenteel nog wat te vroeg.”

Bondscoach Roberto Martinez was achteraf wél lovend voor de youngster. “Ik vond dat hij tegen Nederland nog een stap voorwaarts heeft gezet”, verraste de Spanjaard. “Zeno speelde zoals we het willen.”

“We mogen hem niet afrekenen op een stilstaande fase. Hij verloor een duel tegen een van de beste koppers ter wereld, dat kan gebeuren. Voor mij was zijn volledige wedstrijd positief. Ik ben blij met zijn persoonlijkheid en hoe hij instructies oppikt. Echt, Zeno was de ontdekking van deze interlandperiode.”