Van Gaal: "Ik kijk alleen naar België als we tegen ze moeten spelen. En dan winnen we"

Na de 1-4 pandoering van juni op de Heizel vergaten de Belgen in de ArenA in Amsterdam de kansen af te maken. In de tweede helft kregen de Duivels bij een stilstaande fase het deksel op de neus: 1-0.

Ondanks de zege voor Nederland was Louis van Gaal niet echt tevreden met het geleverde spel. "We hebben slecht gespeeld", gaf hij toe. "Dat heb ik ook net gezegd tegen mijn spelers. In balbezit waren we niet goed, in balbezit van de tegenstander was het wel redelijk tot goed."

"We hebben heel weinig kansen weggegeven en zelf de grootste kansen gehad. Steven Bergwijn had misschien wel drie doelpunten moeten maken."

"We hebben niet goed gespeeld, maar dit was de overwinning van de discipline van de groep. Hoewel we eigenlijk 90 minuten de onderliggende partij waren, konden we toch doorgaan door gedisciplineerd te spelen."