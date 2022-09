Dagboek Dewulf: "Yves merkt aan Wout zijn maniertjes dat hij een innerlijke gejaagdheid heeft"

Dat klinkt saai, zeker als je aan de andere kant van de wereld zit. Maar het is nu eenmaal de planning.

Het was de laatste grote tocht voor de wedstrijd van zondag. Die koers kan wel eens de zwaarste van het jaar worden. Dus is het nu zaak om wat spanning op mijn benen te houden met enkele koffieritjes en vooral veel te rusten op de kamer.

Lijden deed ik niet onder het gezag van Jasper. Ik voel nu wel dat ik moe ben, maar het is niet de bedoeling om in de voorbereiding op een wereldkampioenschap je helemaal kapot te rijden.

Vandaag hebben we andere oorden verkend, samen met de beloften. Dat was wel eens geestig. We moesten weer op heel wat grote banen rijden, gelukkig waren we met een grote groep.

Therapeut Yves verhelpt gejaagdheid

Yves heeft ontdekt dat Wout een innerlijke gejaagdheid heeft. Tijdens de trainingen wil hij steeds goed doordoen. Lang treuzelen door bijvoorbeeld bidons op te vullen, is uit den boze bij Wout. Ook bij het buffet gaat hij recht op zijn doel af: hij weet wat hij moet nemen en keert zonder tijdverlies terug naar zijn plek.



Eerlijk toegegeven, mij was het nog niet opgevallen. Maar Yves heeft daar een oog voor. Hij heeft Wout dan ook uitgenodigd voor een therapiesessie op zijn kamer. Of Wout is ingegaan op dat aanbod, zal ik morgen misschien ontdekken.



Jasper en ik zijn nog wat aan het nakaarten op de kamer. Wanneer we dat beu zijn en we niet meer verder kunnen scrollen op onze gsm's, maken we ons klaar voor een nieuwe dag.



Slaapwel!