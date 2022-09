Dagboek Dewulf: "Wegverzakking ontwijken in de jungle, WK begint nu écht te kriebelen"

Hoe vergaat het onze Belgische selectie in de aanloop naar het WK wielrennen? Stan Dewulf - die voor het eerst deel uitmaakt van de selectie bij de mannen elite - geeft ons een unieke inkijk in deze bijzondere dagen.

Naar goede gewoonte begon ik de dag met een koffietje, ontbijt en de krant.

Een stevige maaltijd was nodig, want we hebben vandaag Mount Keira verkend in een training van 160 kilometer. Landinwaarts merkte ik dat het een pak frisser was op de fiets. Ook de omgeving veranderde helemaal. Tussen de watervallen en dichte begroeiing kreeg ik een jungle-gevoel.

Wout zei dat ze in België gewoon een kegel zouden zetten op zo'n wegverzakking.

Tijdens onze training kwamen we een wegverzakking tegen. Hier liggen niet veel wegen en we wilden niet dezelfde weg terug naar het hotel nemen. Dat staat niet mooi op onze Strava. Wielrenners willen ook altijd hun vooropgestelde route volgen, dus besloten we om onder een bareel te kruipen en onze weg voort te zetten.

Wout zei dat ze er in België gewoon een kegel op zouden zetten en we er konden passeren. Dat was niet het geval voor de ploegwagen die ons volgde. Die mocht een mooie omweg maken van 50 minuten om ons dan weer te zoeken.

Op Strava verwijst Van Aert naar de wegverzakking op training.

Na enkele dagen in Canada en Australië, werd het hoog tijd om eens naar het thuisfront te bellen. Het gesprek was kort en krachtig, maar toch heb ik het gevoel dat mijn ouders enorm op me zijn trots dat ik hier ben. Even twijfelden ze om te komen supporteren, helaas kregen ze dat niet geregeld op zo'n korte tijd.



Het WK begint te kriebelen

Ondertussen zijn Quinten en Pieter ook toegekomen. Onze selectie is nu compleet. En doordat het parcours voor de tijdrit helemaal is afgezet, begint iedereen de WK-kriebels toch te voelen.

Morgen heb ik een rustdag. Perfect om in de zetel te ploffen en Remco en Yves aan te moedigen voor hun tijdrit.

Laat het WK maar beginnen!