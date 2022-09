Dagboek Dewulf: Op onderzoek met Yves, poseren voor Wout en Netflixen met Jasper

We hebben voor het eerst een kleine vier uur op de fiets gezeten. Langs de kustlijn zagen we ineens een bordje richting een knap uitkijkpunt. Daar zijn we een kijkje gaan nemen en heeft Wout wat foto's van me genomen. Speciaal voor mijn dagboek.

Yves en ik merkten dat hier heel veel containerschepen passeerden in Wollongong. We konden onze nieuwsgierigheid niet bedwingen en zochten eens op van waar ze kwamen. Ze bleken van Melbourne te komen. Een antwoord dat onze onderzoekshonger stilde aan de ontbijttafel.

Vandaag straalde het zonnetje, ideaal om iets later te vertrekken voor een stevige trainingstocht. Na een lekker koffietje in de bar, natuurlijk.

Na opnieuw een koffietje waagden we ons aan Mount Pleasant. We zijn het er als ploeg over eens dat die naam verkeerd gekozen is. Het is eerder "Not Pleasant", zoals het op Wout zijn Strava staat.



Hij was echt lastig. Het eerste trapje viel goed mee, maar de steile stukken waren pittiger dan verwacht. Het team voelde ook meteen dat het een slopende koers zou worden, waar de beste renners zich zullen tonen. Op zich is het een mooi parcours, dat niet liegt.



Daarna deed een sessie bij de osteopaat wel deugd. Het was al even geleden dat ik hem een bezoekje bracht en alles zat goed vast na de vliegreizen.

Als afsluiter van de dag, ben ik met Jasper aan het kijken naar een aflevering van de Movistar-serie op Netflix. Een goede, ontspannende voorbereiding op de langere klimtraining van morgen.



Slaapwel!