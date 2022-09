Febe Jooris bezorgt België brons, Zoe Backstedt wordt op impressionante wijze wereldkampioen

clock 03:03 03 uur 03. Jooris derde, Backstedt wereldkampioen! Czapla doet 13" beter dan Jooris en eindigt op een tweede plaats. Tegen Zoe Backstedt is niets te doen. Het Britse kanon demonstreert. Ze doet meer dan anderhalve minuut beter dan haar dichtste concurrent. . Jooris derde, Backstedt wereldkampioen! Czapla doet 13" beter dan Jooris en eindigt op een tweede plaats. Tegen Zoe Backstedt is niets te doen. Het Britse kanon demonstreert. Ze doet meer dan anderhalve minuut beter dan haar dichtste concurrent.

Wordt het zilver of brons? Dat hangt van Czapla af.

Brons is al binnen. We hebben sowieso een medaille. Rayer komt niet aan de tijd van Febe Jooris. Enkel Czapla en Backstedt moeten nog binnenkomen.

Febe Jooris knalt naar toptijd: "Waar heeft ze dat nog gehaald?!"

Jooris knalt toch naar toptijd! Jooris heeft uitstekend ingedeeld. In het tweede gedeelte heeft ze een tandje bijgeschakeld en dat levert op. Ze klokt zelfs op het nippertje de beste eindtijd. Volstaat dit voor een medaille?

Backstedt stoomt door. Ze straalt een ongelooflijke kracht uit.

De spanning lijkt helemaal weg uit dit WK, zij het toch voor de eerste plaats. De andere podiumplaatsen liggen nog niet vast. Ook Europees kampioene Czapla is goed onderweg.

Backstedt verpulvert tussentijd: "Zij kan meedoen met de profs"

Backstedt domineert. Wauw, Zoe Backstedt maakt indruk! Ze verpulvert de toptijd aan het tussenpunt met 50". De wereldkampioen lijkt nu al bekend.

Kvasnickova met nieuwe toptijd. Verrassing aan de streep. De Tsjechische Kvasnickova is een hele tijdrit niet in beeld verschenen, maar is aan de streep plots wel een seconde sneller dan Van der Meiden.

Tsjechische Kvasnickova nieuwe toptijd: "Tot aan het gaatje gegaan"

Jooris achtste tussentijd: "Gaat heel sterk tweede deel moeten rijden om dat goed te maken"

+16" voor Jooris. Febe Jooris opent moeizaam. Ze klokt de achtste tussentijd en heeft nood aan een heel sterk tweede deel om nog aan de top 5 te komen.

Van der Meiden houdt stand. Ook Nienke Vinke bijt zich stuk op de tijd van haar landgenote. Het verschil is wel miniem: 1"42.

We zijn heel benieuwd naar de tussentijd van Febe Jooris. Als ze wil meespelen voor de medailles, blijft ze best in de buurt van de twee Nederlandse meisjes.

Favoriete Backstedt start, Jooris gaat goed door de bochten

Zoe Backstedt gaat voor goud. Voila, iedereen is onderweg. Zoe Backstedt, die afgelopen jaar zowat alles won wat er te winnen viel, heeft het laatste woord. De Britse zal met niets minder dan goud tevreden zijn.

Ook de Franse Eglantine Rayer en Europees kampioene Justyna Czapla zijn van het startpodium gebold. Enkel Backstedt moet nog van start gaan.

Het was zwaarder dan verwacht. Ik zat meteen à bloc. Xaydee Van Sinaey

Ook de andere Belgische, Febe Jooris, begint aan haar tijdrit.

Daar gaat Jooris. Febe Jooris zucht nog eens en trekt dan de motoren op gang. Ze ziet er enorm gemotiveerd uit. De Belgische begint aan haar jacht op een medaille.

Nederland boven aan tussenpunt. Aan het eerste tussenpunt komt Nienke Vinke door op 5" van haar landgenote, goed voor een tweede tijd.

De spanning neemt toe. Binnen een paar minuten is het de beurt aan Febe Jooris. Na haar volgen er nog drie toppers.

Er zijn er toch heel wat die hun tanden stukbijten op de tijd van Van der Meiden. Ruben Van Gucht

Backstedt met ijsvest. Backstedt is bezig aan haar opwarming. Hoewel het slechts 18 graden is, heeft ze toch een ijsvest aangetrokken.

Venturelli kan haar tempo uit de beginfase niet aanhouden op de klim. Aan het tussenpunt komt ze niet in de buurt van de toptijd. Haar kunnen we afschrijven.

Nienke Vinke, dat is de leuke naam van de volgende schaduwfavoriet die van start gaat. Vinke is Nederlands kampioen in deze discipline.

We gaan met Febe Jooris voor een medaille straks. Dat zou een primeur zijn in deze categorie. Ruben Van Gucht

Het gaat snel. De voorlaatste wave is ondertussen al onderweg. Daarin kijken we vooral uit naar de Italiaanse Venturelli, de Nederlandse Vinke en de Australische Carnes.

De Estse Ebras komt plots erg dicht bij de eindtijd van Van der Meiden, maar ze komt 7 tienden van een seconde te kort. Ze bewijst wel dat je in het tweede gedeelte nog veel kan goedmaken.

Van Sinaey zet de voorlopig achtste tijd neer.

Van Sinaey houdt achtste plaats. Van Sinaey komt binnen op meer dan een minuut van de Nederlandse. Goed voor een voorlopig achtste tijd. Dit zal niet volstaan voor een top 10 in de eindnotering.

Van der Meiden verbetert de tijd van Sharp met 14 seconden.

Van der Meiden plaatst zich bovenaan. Van der Meiden bevestigt haar goede tussentijd. Ze zorgt voor een serieuze verbetering van de tijd van Sharp met 14 seconden. Sterk van de Nederlandse!

De eerste Britse stelt niet teleur. Sharp stelt de toptijd van Kunz aan de meet sharper met anderhalve seconde.

Van Sinaey passeert aan eerste tussenpunt als achtste.

Van Sinaey pas achtste. Van Sinaey heeft het niet gemakkelijk. Met een achtste tussentijd voldoet ze voorlopig niet aan de verwachtingen.

Toptijd voor Nederland aan eerste tussenpunt. Anna van der Meiden doet het goed. Ze doet aan het tussenpunt 15 seconden van de tijd van Kunz af. Kan de Nederlandse dit doortrekken tot op de streep?

Xaydee Van Sinaey krijgt voorlopig geen zendtijd. Nochtans verkeert onze jonge landgenote in goede vorm en hoopt ze op een top 10-notering. Van Febe Jooris wordt straks wel nog iets meer verwacht.

+3" voor Sharp. Sharp komt in de buurt van de tijd van Kunz op het eerste tussenpunt. De Britse zal scherp uit de hoek moeten komen om beter te doen aan de finish.

Welkom Ruben en Ine. De start van Van Sinaey is ook voor Ruben Van Gucht en Ine Beyen het sein om met de deur in huis te vallen. Vanaf nu kan u alles live volgen op Eén.

Daar start de eerste Belgische van de dag: Xaydee Van Sinaey.

Het is bijna de beurt aan onze eerste Belgische Xaydee Van Sinaey, maar eerst kijken we naar de start van de Nederlandse Anna van der Meiden. Een outsider voor een top 5-notering.

Eerste eindtijd. Daar is de eerste eindtijd. Hannah Kunz klokt 20'32", goed voor iets meer dan 40 km/uur. We zullen snel weten of dit een tijd van betekenis is.

Het niveauverschil tussen de verschillende junioren is toch vrij groot. Terwijl de Duitse Simon prachtig door de bochten scheurt, geraakt de Zuid-Afrikaanse Seaman amper vooruit op de klim. Ze staat een paar tandjes te groot.

Nieuw-Zeelandse schiet uit haar pedaal.

Nieuw-Zeelandse schiet uit pedaal. Dat ook stress een rol speelt, bewijst de eerste Nieuw-Zeelandse. Ze schiet uit haar klikpedaal bij het optrekken na de start. Geen leuk begin voor haar.

Het is wachten op de eerste eindtijden. De regie heeft veel aandacht voor thuisrijdster Lucy Stewart. Dat is zeker niet erg, want de Australische heeft een mooie stijl.

Binnen de eerste golf kijken we ook uit naar de start van Izzy Sharp. De Britse kan misschien het pad effenen en een referentie neerzetten voor haar landgenote Zoë Backstedt. Sharp begint eraan binnen 6 minuten.

Net als bij de beloften gisteren gaan de rensters vandaag om de twee minuten van start. Elkaar inhalen wordt dan ook niet evident op deze korte afstand.

Vaak zijn het de exoten of mindere goden die een WK-tijdrit mogen openen, maar Hannah Kunz valt niet te onderschatten. De Duitse kan misschien meteen voor een eerste richttijd zorgen.

Eerste renster vertrokken. De juniorentijdrit is op gang gebracht. Hannah Kunz begint als allereerste aan haar opdracht in Wollongong. Binnen goed anderhalf uur weten we wie de nieuwe wereldkampioene is.

Livestream of vanaf 2 uur op Eén. Via de livestream hierboven hoeft u niets te missen van deze tijdrit. Vanaf 2u zijn we er ook bij op Eén met vakkundig commentaar van Ruben Van Gucht en Ine Beyen.

Vier waves. De rensters gaan straks in vier golven van start. De Duitse Hannah Kunz mag de spits van de eerste wave afbijten. De meeste toppers zitten echter verscholen in het allerlaatste pakketje starters. Febe Jooris, Eglantine Rayer, Justyna Czapla en Zoë Backstedt zijn de laatsten die van het startpodium zullen rijden. Alle vier maken ze kans op een medaille. De spanning is dus verzekerd tot op het einde.

Ik hou mijn ambitie voor mij, maar ik wil zeker beter doen dan vorig jaar. Febe Jooris

Naar deze Belgen is het uitkijken vannacht.

Eén lokale ronde van 14 kilometer. Binnen een uurtje beginnen de junioren vrouwen eraan in Australië. Hun tijdritparcours bestaat uit een lokale ronde van 14 kilometer. Onderweg komen ze, na een technische start, de Mount Ousley tegen. Het korte, maar krachtige klimmetje zal het ritme van de rensters helemaal breken. Op het einde van de tijdrit speelt vooral de wind nog een rol langs de kustlijn van Wollongong. Al bij al geen evident parcours voor de jonge meisjes. Topfavoriet Zoe Backstedt zal ongetwijfeld veel profijt halen uit haar mature lichaam.

Het Britse fenomeen Zoe Backstedt is ongenaakbaar. Van Belgische zijde is het uitkijken naar Febe Jooris, vorig jaar 9e op het WK tijdrijden. Als tweedejaarsjunior heeft de Belgische kampioene nog een stap voorwaarts gezet. Jooris won afgelopen zomer brons op het EK tijdrijden.



Ook eerstejaarsjunior Xaydee Van Sinaey heeft een prima tijdrit in haar benen. Ze verkeert bovendien in uitstekende conditie. Onze livestream loopt vanaf 1.20 u, de tv-uitzending begint om 2 u. Dat is ook het startuur van Van Sinaey, Jooris klikt zich vast om 2.40 u. Backstedt sluit de rij om 2.46 u.

