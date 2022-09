Topfavoriet Tarling wint WK tijdrijden junioren, fiets van Verbrugghe afgekeurd, Marivoet 8e

clock 09:02 09 uur 02. Duarte Marivoet eindigt op een mooie achtste plaats. . Duarte Marivoet eindigt op een mooie achtste plaats.

09:00 09 uur . Top 3. 1) Joshua Tarling 2) Hamish McKenzie 3) Emil Herzog

09:00 09 uur . Tarling maakt favorietenrol waar, ook Verbrugghe passeert over de finish.

08:58 08 uur 58. Tarling is wereldkampioen! Het goud is voor de tweede keer vandaag weggelegd voor een Brit. Joshua Tarling bevestigt zijn favorietenstatus en knalt naar de wereldtitel.

08:58 08 uur 58. De dalende lijn is welgekomen. McKenzie lijkt te beseffen dat hij er nipt naast gaat grijpen.

08:57 08 uur 57. Tarling is op weg naar de vod. Heel veel marge heeft de Brit niet.

08:56 08 uur 56. Kockelmann is de grote teleurstelling. De Europese kampioen gaat niet in de top 10 eindigen.

08:54 08 uur 54. Enkel Joshua Tarling is nu nog van tel. Hij moet nog drie kilometer afleggen.

08:53 08 uur 53. Brons voor Duitsland. Herzog finisht sterk en doet het een pak beter dan Christen. De bronzen medaille gaat straks naar Duitsland.

08:51 08 uur 51. Met nog 7 kilometer voor de boeg moet Tarling wel al een serieuze instorting kennen om 13 seconden te verliezen. Maar je weet maar nooit.

08:50 Tarling verliest tijd! Kan het toch nog omkeren in het voordeel van McKenzie? Tarling verliest aan het laatste tussenpunt een beetje van zijn voorsprong. Die bedraagt nog 13 seconden.

08:48 08 uur 48. Alleskunner Jan Christen klokt de voorlopige tweede tijd. Het hangt van Herzog af of dat volstaat voor een medaille.

08:47 08 uur 47. Pajur zal toch te kort komen voor de derde plaats. Die strijd gaat tussen Herzog en Christen.

08:47 08 uur 47. Tarling gaat voorbij Verbrugghe: "Dit is echt om gék te worden".

08:46 08 uur 46. Joshua Tarling heeft Verbrugghe in het vizier. Het wordt een rampdag voor de jonge Belg.

08:44 08 uur 44. Romet Pajur is binnen en mag hopen op een bronzen plak. De Est is 47 seconden trager dan McKenzie, maar dat is wel genoeg voor een voorlopige tweede plaats.

08:42 08 uur 42. Tarling loopt uit. Halfweg breidt Tarling zijn voorsprong uit naar 19 seconden. De Brit steekt zijn arm uit naar de regenboogtrui.

08:40 08 uur 40. Marivoet zakt beetje weg. Ondertussen hebben Pajur, Herzog en Christen zich tussen McKenzie en Marivoet geplaatst bij de twee volgende tijdsopnames. Marivoet zal waarschijnlijk vrede moeten nemen met een top 10-notering.

08:37 08 uur 37. De fiets van Verbrugghe zou inderdaad zijn afgekeurd bij de finale keuring. De reden is nog niet bekend.

08:37 08 uur 37. Tarling of McKenzie? Dat lijkt het duel te worden voor de wereldtitel. Erg jammer dat Verbrugghe zijn kansen niet ten volle kan verdedigen.

08:35 08 uur 35. Is de fiets van Verbrugghe op het laatste moment afgekeurd? We hebben er het raden naar.

08:33 Eindelijk: Tarling met de toptijd. We hebben er ongeveer drie uur naar moeten zoeken, maar nu is er toch iemand die de toptijd van McKenzie verbetert aan het tussenpunt. Joshua Tarling bevestigt zijn favorietenstatus en doet 9" beter.

08:33 08 uur 33. Tarling doet beter dan de toptijd van McKenzie aan het eerste tussenpunt.

08:32 08 uur 32. Verbrugghe rijdt met reservefiets van de bond: "Hij heeft nog nooit met deze fiets gereden".

08:31 08 uur 31. Verbrugghe met vervangfiets van de bond. Wat een pech voor Jens Verbrugghe. Hij rijdt rond op een fiets die niet van hem is. Dat is ook te merken aan zijn tijd bij het eerste tussenpunt. Hij moet veel tijd prijsgeven. Leuk is anders voor Verbrugghe.

08:30 08 uur 30. Shmidt nestelt zich voor Ragilo en Marivoet aan de finish. De Amerikaan is voorlopig tweede.

08:28 McKenzie houdt stand. Ook Europees kampioen Kockelmann komt er niet aan te pas op het eerste tussenpunt. De Luxemburger staat al 23" in het krijt.

08:27 08 uur 27. Des te langer het duurt, des te duidelijker het wordt dat Marivoet een hele goede tijdrit heeft gereden.

08:26 08 uur 26. Morgado gaat het niet doen. De Portugees heeft al een grote achterstand bij het eerste tussenpunt.

08:25 08 uur 25. Topfavoriet Tarling rolt van het startpodium.

08:24 08 uur 24. Tarling op zoek naar goud. Vorig jaar was hij tweede, vandaag heeft hij maar een doel: goud. Joshua Tarling is de naam. Daarvoor moet hij wel voorbij de verrassend sterke McKenzie.

08:23 08 uur 23. Christen zit rond de tijd van Marivoet bij het eerste tussenpunt. De Zwitser is derde na zeven kilometer, op 7" van McKenzie.

08:23 08 uur 23. Straf momentje van Christen: "Daar moet die ketting naartoe. Dat is toch echt niet te geloven".

08:22 Mountainbike, veldrijden, tijdrijden... Het maakt niet uit voor Jan Christen.

08:21 08 uur 21. Met Jens Verbrugghe start ook de vice-Europees kampioen.

08:20 08 uur 20. Daar gaat Verbrugghe! Terwijl Marivoet nog steeds op de derde plaats staat, rolt de tweede landgenoot van het startpodium. Europees vice-kampioen Jens Verbrugghe is erg ambitieus. Zorgt de zoon van ex-bondscoach Rik Verbrugghe voor een vierde medaille?

08:18 08 uur 18. Er blijven nog drie renners over die moeten starten: Europees kampioen Kockelmann, onze Belgische hoop Verbrugghe en de topfavoriet Tarling.

08:18 08 uur 18. Ook een Portugese wereldkampioen behoort tot de mogelijkheden. Antonio Morgado is een uitstekend renner, maar geen specialist.

08:14 08 uur 14. Multitalent Jan Christen gaat van start.

08:13 08 uur 13. Jan Christen gaat van start. En dat is een Zwitsers multitalent. UAE Emirates verzekerde zich in mei al van zijn diensten.

08:12 08 uur 12. Correctie: Eaves is pas tiende. Voila, de verwachte correctie is doorgevoerd: McKenzie blijft de snelste aan het eerste tussenpunt. Eaves is pas tiende.

08:11 08 uur 11. De tussentijd van Eaves lijkt niet realistisch. Krijgen we straks een correctie?

08:11 08 uur 11. Er klopt hier iets niet. José De Cauwer.

08:08 Verpulvert Eaves tijd van landgenoot? Het is bijna niet te geloven, maar volgens de computer heeft William Eaves de beste tijd neergezet na 7 kilometer. En hij doet er meteen een gigantische hap vanaf. Eaves zou 57" sneller zijn.

08:04 08 uur 04. De Nederlandse medaillehoop Sjors Lugthart trekt zich op gang. De Est Romet Pajur is na Lugthart de volgende in de rij, van hem verwachten we misschien nog wel iets meer van.

08:01 08 uur 01. Shmidt op 13". Shmidt zet de toon voor deze wave. Hij komt door aan het eerste tussenpunt op 13" van de toptijd. Er zullen zeker nog jongens sneller rijden dan de Amerikaan.

07:58 07 uur 58. Met William Eaves is ook de laatste thuisrijder vertrokken. Eaves is Oceanisch kampioen. Een echte referentie is dat niet, want McKenzie kwam niet aan de start in dat kampioenschap.

07:56 07 uur 56. De grootste topfavorieten gaan als laatsten van start. Vanaf 8.12 uur rollen er alleen nog maar absolute toppers van het startpodium. Verbrugghe komt om 8.22 uur aan bod.

07:54 07 uur 54. Laatste wave. We beginnen aan de laatste en belangrijkste wave. De Amerikaan Artem Shmidt is de eerste die het parcours induikt.

07:53 07 uur 53. Ze eindigen allemaal op grote achterstand van "Tasmanian Devil" Hamish McKenzie. Karl Vannieuwkerke.

07:48 07 uur 48. Milesi vijfde. Milesi eindigt met een voorlopig vijfde tijd. Rekening houdend met het schone volk dat nog in de wachtrij staat om te vertrekken, zal de Italiaan waarschijnlijk niet in de top 10 eindigen.

07:47 07 uur 47. De laatste golf telt nog 16 renners. Allen zijn ze nationaal kampioen of vice-kampioen in het tijdrijden. Maar ze zullen toch hun werk hebben met McKenzie.

07:43 07 uur 43. We krijgen een beeldje van de opwarming van Jens Verbrugghe. Ook de regie gelooft in zijn kansen straks.

07:39 07 uur 39. Marivoet blijft derde. Ook Marivoet mag nog eventjes blijven zitten op zijn bankje van de derde plaats. Milesi en co gaan hem niet bedreigen.

07:38 07 uur 38. De grote kanonnen komen eraan vanaf 7.55 uur. Karl Vannieuwkerke.

07:34 07 uur 34. Ratajczak komt door aan het eerste tussenpunt op grote achterstand. De Pool oogt ook eerder als een sprinter dan een tijdrijder.

07:31 07 uur 31. Niemand uit deze golf lijkt McKenzie te kunnen bedreigen. We wachten al vol ongeduld op de start van de laatste wave. Die bestaat quasi uitsluitend uit toppers: Kockelmann, Verbrugghe, Tarling, Morgado, Christen... Allen hebben ze medaille-ambities.

07:26 07 uur 26. Bijna valpartij. De Canadees Campbell Parrish schuwt de risico's niet. Hij ontsnapt op het nippertje aan een valpartij door wel erg breed de bocht uit te sturen.

07:23 07 uur 23. Milesi lijkt zichzelf wat overschat te hebben. Top 5 wordt heel moeilijk. Aan het eerste tussenpunt komt hij voorlopig pas als negende door.

07:20 49 km/uur. Om u een idee te geven van de toptijd van McKenzie. De huidige leider reed juist geen 49 km/uur gemiddeld. Straffe kost!

07:17 07 uur 17. De volgende naam waar we iets van kunnen verwachten is de Pool Ratajczak. Hij eindigde net buiten de top 10 op het Europees kampioenschap.

07:14 07 uur 14. De plekjes op het podium in deze tijdrit zijn duur. Karl Vannieuwkerke.

07:10 07 uur 10. Nicolas Milesi is misschien een van die jongens die kan verrassen. Hij heeft op voorhand

clock 07:08 07 uur 08. Voorlopige top 3:. 1) Hamish McKenzie (Aus) in 35'18" 2) Frank Aron Ragilo (Est) +1'19" 3) Duarte Marivoet (Bel) +1'21" . Voorlopige top 3: 1) Hamish McKenzie (Aus) in 35'18" 2) Frank Aron Ragilo (Est) +1'19" 3) Duarte Marivoet (Bel) +1'21"

clock 07:05 07 uur 05. De derde golf meert aan in Wollongong. Echte toppers zijn daar niet bij, maar ze mogen ons verrassen. . De derde golf meert aan in Wollongong. Echte toppers zijn daar niet bij, maar ze mogen ons verrassen.

clock 07:04 07 uur 04. Marivoet komt binnen op de voorlopig derde plaats op 1'21" van McKenzie. Marivoet komt binnen op de voorlopig derde plaats op 1'21" van McKenzie

clock 07:03 07 uur 03. Marivoet derde aan de finish. Duarte Marivoet moet alsnog de Est Ragilo voor zich dulden aan de finish. Onze landgenoot staat voorlopig derde, op 1'21" van McKenzie. Volstaat dit voor een top 10-notering op het einde van de rit? . Marivoet derde aan de finish Duarte Marivoet moet alsnog de Est Ragilo voor zich dulden aan de finish. Onze landgenoot staat voorlopig derde, op 1'21" van McKenzie. Volstaat dit voor een top 10-notering op het einde van de rit?

clock 07:03 07 uur 03. U kan vanaf nu ook op televisie meevolgen. Onze commentatoren pikken juist op tijd in om de finish van Marivoet mee te volgen. . U kan vanaf nu ook op televisie meevolgen. Onze commentatoren pikken juist op tijd in om de finish van Marivoet mee te volgen.

clock 06:59 06 uur 59. Marivoet moet 52 seconden prijsgeven aan McKenzie aan tweede tussenpunt. Marivoet moet 52 seconden prijsgeven aan McKenzie aan tweede tussenpunt

clock 06:59 06 uur 59. Vanaf nu kan u ook op televisie meevolgen. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer pikken de finish van Marivoet mee. . Vanaf nu kan u ook op televisie meevolgen. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer pikken de finish van Marivoet mee.

clock 06:59 06 uur 59. Marivoet blijft tweede aan tussenpunt 2, maar de achterstand op McKenzie blijft groeien: liefst 52 seconden. De Aussie heeft echt wel een straffe tijd neergezet. . Marivoet blijft tweede aan tussenpunt 2, maar de achterstand op McKenzie blijft groeien: liefst 52 seconden. De Aussie heeft echt wel een straffe tijd neergezet.

clock 06:53 06 uur 53. Marivoet is bezig aan de laatste beklimming van de Dumfries Ave. Zo meteen weten we of hij goed heeft ingedeeld. . Marivoet is bezig aan de laatste beklimming van de Dumfries Ave. Zo meteen weten we of hij goed heeft ingedeeld.

clock 06:51 06 uur 51. Binnen 10 minuten kan u inschakelen op Eén voor de ontknoping van deze tijdrit. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zitten al te popelen om de boel aan elkaar te praten. . Binnen 10 minuten kan u inschakelen op Eén voor de ontknoping van deze tijdrit. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer zitten al te popelen om de boel aan elkaar te praten.

clock 06:46 06 uur 46. Marivoet tweede halfweg. Marivoet schuift een plaatsje op na de eerste ronde. Hij is 4 seconden sneller dan Ragilo, maar verliest wel terrein ten opzichte van McKenzie: 25 seconden is het nieuwe tussentijdse verschil. . Marivoet tweede halfweg Marivoet schuift een plaatsje op na de eerste ronde. Hij is 4 seconden sneller dan Ragilo, maar verliest wel terrein ten opzichte van McKenzie: 25 seconden is het nieuwe tussentijdse verschil.

clock 06:41 06 uur 41. De Est Aron Frank Ragilo en onze eigen Duarte Marivoet, dat zijn voorlopig de enige mannen die McKenzie min of meer kunnen benaderen. Ook in de volgende wave zitten weinig jongens die in staat worden geacht om beter te doen dan McKenzie. Het zou wel eens kunnen dat de Australiër nog eventjes in de hot seat blijft zitten. . De Est Aron Frank Ragilo en onze eigen Duarte Marivoet, dat zijn voorlopig de enige mannen die McKenzie min of meer kunnen benaderen. Ook in de volgende wave zitten weinig jongens die in staat worden geacht om beter te doen dan McKenzie. Het zou wel eens kunnen dat de Australiër nog eventjes in de hot seat blijft zitten.

clock 06:40 06 uur 40. Cameron Rogers gaat zijn landgenoot niet bedreigen. Op het tweede tussenpunt staat hij meer dan een minuut in het krijt. . Cameron Rogers gaat zijn landgenoot niet bedreigen. Op het tweede tussenpunt staat hij meer dan een minuut in het krijt.

clock 06:38 06 uur 38. Gustin schat een bocht verkeerd in en vliegt in de hekken. Gustin schat een bocht verkeerd in en vliegt in de hekken

clock 06:37 Val Gustin. Alexander Gustin heeft het parcours niet goed genoeg bestudeerd. Hij mist een bocht en komt in de hekken terecht. Gelukkig is de smak niet te hard en kan hij verder. Toch een les voor de jonge Amerikaan. . 06 uur 37. fall Val Gustin Alexander Gustin heeft het parcours niet goed genoeg bestudeerd. Hij mist een bocht en komt in de hekken terecht. Gelukkig is de smak niet te hard en kan hij verder. Toch een les voor de jonge Amerikaan.

clock 06:35 06 uur 35. Marivoet is voorlopig derde aan het eerste tussenpunt. Marivoet is voorlopig derde aan het eerste tussenpunt

clock 06:32 Marivoet met degelijke opener. Marivoet is voorlopig derde aan het tussenpunt na 7 kilometer. Hij geeft slechts 9 seconden toe op de toptijd, zeer behoorlijk. . 06 uur 32. time point Marivoet met degelijke opener Marivoet is voorlopig derde aan het tussenpunt na 7 kilometer. Hij geeft slechts 9 seconden toe op de toptijd, zeer behoorlijk.

clock 06:31 06 uur 31. De Est Ragilo start snel. Hij is slechts 7 seconden trager dan McKenzie op het eerste tussenpunt. . De Est Ragilo start snel. Hij is slechts 7 seconden trager dan McKenzie op het eerste tussenpunt.

clock 06:27 06 uur 27. Na de start van Marivoet blijft het weer even windstil op het startpodium. Dat geeft ons de tijd om volledig te focussen op de tijdrit van onze eerste landgenoot. We verwachten toch wel wat van Marivoet, die dit jaar nipt naast het EK-podium viel. . Na de start van Marivoet blijft het weer even windstil op het startpodium. Dat geeft ons de tijd om volledig te focussen op de tijdrit van onze eerste landgenoot. We verwachten toch wel wat van Marivoet, die dit jaar nipt naast het EK-podium viel.

clock 06:27 06 uur 27. Met "Go aero" en "Push" op zijn handen geschreven, begint Marivoet aan zijn tijdrit. Met "Go aero" en "Push" op zijn handen geschreven, begint Marivoet aan zijn tijdrit

clock 06:25 06 uur 25. Focus bij Marivoet. "Go aero" en "Push" heeft Duarte Marivoet op zijn handen geschreven met alcoholstift. Het duidt op ambitie! Benieuwd waar onze eerste landgenoot uitkomt binnen 28 kilometer. . Focus bij Marivoet "Go aero" en "Push" heeft Duarte Marivoet op zijn handen geschreven met alcoholstift. Het duidt op ambitie! Benieuwd waar onze eerste landgenoot uitkomt binnen 28 kilometer.

clock 06:23 +17" voor Rogers. Cameron Rogers klokt een tweede tijd aan het eerste tussenpunt, maar ook hij blijft toch vrij ver verwijderd van zijn landgenoot McKenzie. 17 seconden is het verschil. . 06 uur 23. time point +17" voor Rogers Cameron Rogers klokt een tweede tijd aan het eerste tussenpunt, maar ook hij blijft toch vrij ver verwijderd van zijn landgenoot McKenzie. 17 seconden is het verschil.

clock 06:20 06 uur 20. De eerste Nederlander. Met Mees Vlot rijdt de eerste Nederlander van het startpodium. Binnen enkele minuten is het aan onze landgenoot. . De eerste Nederlander Met Mees Vlot rijdt de eerste Nederlander van het startpodium. Binnen enkele minuten is het aan onze landgenoot.

clock 06:18 06 uur 18. Aftellen hoeft niet bij Novak, want hij mist bijna zijn start. Aftellen hoeft niet bij Novak, want hij mist bijna zijn start

clock 06:17 06 uur 17. Tsjech mist bijna zijn start. Pavel Novak mist bijna zijn start. Zijn fiets komt pas juist op tijd aan op het startpodium. Aftellen is zelfs niet meer nodig, de Tsjech mag zich meteen in gang duwen. Vreemd zicht, maar vooral een vervelende situatie voor Novak zelf. . Tsjech mist bijna zijn start Pavel Novak mist bijna zijn start. Zijn fiets komt pas juist op tijd aan op het startpodium. Aftellen is zelfs niet meer nodig, de Tsjech mag zich meteen in gang duwen. Vreemd zicht, maar vooral een vervelende situatie voor Novak zelf.

clock 06:13 06 uur 13. Voorlopig komt niemand in de buurt van de tijd van McKenzie aan tussenpunt 1. Hopelijk kan Marivoet dat wel straks. Hij start binnen een dikke 10 minuten. . Voorlopig komt niemand in de buurt van de tijd van McKenzie aan tussenpunt 1. Hopelijk kan Marivoet dat wel straks. Hij start binnen een dikke 10 minuten.

clock 06:12 06 uur 12. Goede genen. Het is alweer tijd voor een nieuwe thuisrijder. Cameron Rogers is het neefje van ex-wereldkampioen tijdrijden Michael Rogers. Aan de genen zal het dus niet liggen. . Goede genen Het is alweer tijd voor een nieuwe thuisrijder. Cameron Rogers is het neefje van ex-wereldkampioen tijdrijden Michael Rogers. Aan de genen zal het dus niet liggen.

clock 06:06 06 uur 06. Aironas Gerdauskas blijkt toch niet zo aerodynamisch als we dachten. Op het eerste tussenpunt moet hij al 44 seconden toestaan op McKenzie. . Aironas Gerdauskas blijkt toch niet zo aerodynamisch als we dachten. Op het eerste tussenpunt moet hij al 44 seconden toestaan op McKenzie.

clock 06:05 06 uur 05. Australiër McKenzie zet een uitstekende richttijd neer. Australiër McKenzie zet een uitstekende richttijd neer

clock 06:04 06 uur 04. 35'18" voor McKenzie. McKenzie is binnen en lijkt een uitstekende richttijd te hebben neergezet. 35 minuten en 18 seconden is het verdict. Met dat resultaat was hij gisteren in de top 10 van het beloften-WK beland. . 35'18" voor McKenzie McKenzie is binnen en lijkt een uitstekende richttijd te hebben neergezet. 35 minuten en 18 seconden is het verdict. Met dat resultaat was hij gisteren in de top 10 van het beloften-WK beland.

clock 05:59 05 uur 59. De Litouwer Aironas Gerdauskas is begonnen aan zijn opdracht. Met zo'n voornaam kan je alleen maar een goede tijdrijder zijn. Benieuwd hoe hij het doet. . De Litouwer Aironas Gerdauskas is begonnen aan zijn opdracht. Met zo'n voornaam kan je alleen maar een goede tijdrijder zijn. Benieuwd hoe hij het doet.

clock 05:56 05 uur 56. Het is wachten op een eerste eindtijd. McKenzie gaat straks de toon zetten, maar heeft nog 4 kilometer voor de boeg. . Het is wachten op een eerste eindtijd. McKenzie gaat straks de toon zetten, maar heeft nog 4 kilometer voor de boeg.

clock 05:52 05 uur 52. Tweede golf. Wave twee wordt op gang getrokken door een Indonesiër. In deze golf zit dus Marivoet, maar ook de Nederlander Mees en de interessante Australiër Cameron Rogers. . Tweede golf Wave twee wordt op gang getrokken door een Indonesiër. In deze golf zit dus Marivoet, maar ook de Nederlander Mees en de interessante Australiër Cameron Rogers.

clock 05:44 05 uur 44. McKenzie stoomt door. Na de eerste ronde doet hij het al 47" beter dan de Duitser Leidert. De Kazach die twee minuten voor hem is gestart ziet de thuisrijder voorbijrazen. . McKenzie stoomt door. Na de eerste ronde doet hij het al 47" beter dan de Duitser Leidert. De Kazach die twee minuten voor hem is gestart ziet de thuisrijder voorbijrazen.

clock 05:41 05 uur 41. McKenzie gaat een eerste keer langs de finishlijn. Aan de vlaggen te zien is de wind toch wat harder beginnen waaien dan vanochtend tijdens de vrouwenwedstrijd. . McKenzie gaat een eerste keer langs de finishlijn. Aan de vlaggen te zien is de wind toch wat harder beginnen waaien dan vanochtend tijdens de vrouwenwedstrijd.

clock 05:40 05 uur 40. Marivoet is al bezig aan zijn opwarming. Hij start als laatste van de tweede golf, om 6.26 uur. Tegen dan bent u best wakker! . Marivoet is al bezig aan zijn opwarming. Hij start als laatste van de tweede golf, om 6.26 uur. Tegen dan bent u best wakker!

clock 05:37 McKenzie snelste tussentijd. Zoals verwacht is Hamish McKenzie voorlopig de snelste renner onderweg. Hij komt door aan het eerste tussenpunt na 9'10". . 05 uur 37. time point McKenzie snelste tussentijd Zoals verwacht is Hamish McKenzie voorlopig de snelste renner onderweg. Hij komt door aan het eerste tussenpunt na 9'10".

clock 05:34 05 uur 34. Twee tussenpunten. Bovenop Dumfries Ave ligt een tussenpunt bij beide passages. De renners komen daar een eerste keer door na 7 kilometer en een tweede keer na 21 kilometer. . Twee tussenpunten Bovenop Dumfries Ave ligt een tussenpunt bij beide passages. De renners komen daar een eerste keer door na 7 kilometer en een tweede keer na 21 kilometer.

clock 05:33 Febe Jooris gaf daarstraks alvast het goede voorbeeld voor Verbrugghe en Marivoet. 05 uur 33. Febe Jooris gaf daarstraks alvast het goede voorbeeld voor Verbrugghe en Marivoet.

clock 05:30 05 uur 30. Als u speciaal bent opgestaan om deze tijdrit te volgen, kan u de tijd nemen om rustig te ontwaken. De grote kanonnen laten nog wel even op zich wachten. . Als u speciaal bent opgestaan om deze tijdrit te volgen, kan u de tijd nemen om rustig te ontwaken. De grote kanonnen laten nog wel even op zich wachten.

clock 05:28 05 uur 28. Hoewel de afstanden in het algemeen korter dan gewoonlijk zijn op dit WK, is deze tijdrit toch opvallend lang voor deze jeugdcategorie. De junioren moeten vandaag 28 kilometer afleggen, evenveel als de beloften gisteren. . Hoewel de afstanden in het algemeen korter dan gewoonlijk zijn op dit WK, is deze tijdrit toch opvallend lang voor deze jeugdcategorie. De junioren moeten vandaag 28 kilometer afleggen, evenveel als de beloften gisteren.

clock 05:27 05 uur 27. De eerste wave bestaat uit slechts vier renners. Daarbij zit één potentieel interessante renner: Hamish McKenzie. De thuisrijder kan wel eens voor een eerste richttijd zorgen straks. . De eerste wave bestaat uit slechts vier renners. Daarbij zit één potentieel interessante renner: Hamish McKenzie. De thuisrijder kan wel eens voor een eerste richttijd zorgen straks.

clock 05:21 05 uur 21. We zijn eraan begonnen. De tijdrit is officieel geopend. Het is een Japanner die de eer heeft gekregen. Koki Kamada is de naam. . We zijn eraan begonnen De tijdrit is officieel geopend. Het is een Japanner die de eer heeft gekregen. Koki Kamada is de naam.

clock 05:20 05 uur 20. Beelden via de livestream, vanaf 7 uur ook op Eén. Mis niets van de juniorentijdrit via de livestream hierboven. Vanaf 7 uur zijn Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer erbij op Eén. . Beelden via de livestream, vanaf 7 uur ook op Eén Mis niets van de juniorentijdrit via de livestream hierboven. Vanaf 7 uur zijn Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer erbij op Eén.

clock 05:03 05 uur 03. Tarling topfavoriet. Joshua Tarling is misschien wel dé topfavoriet. De 18-jarige Brit is een uitzonderlijk talent en dat hebben ze ook bij Ineos Grenadiers opgemerkt. Zij gaven hem alvast een profcontract voor volgend seizoen. De jonge knaap, die vorig jaar vice-wereldkampioen werd, slaat de beloftencategorie dus sowieso over. . Tarling topfavoriet Joshua Tarling is misschien wel dé topfavoriet. De 18-jarige Brit is een uitzonderlijk talent en dat hebben ze ook bij Ineos Grenadiers opgemerkt. Zij gaven hem alvast een profcontract voor volgend seizoen. De jonge knaap, die vorig jaar vice-wereldkampioen werd, slaat de beloftencategorie dus sowieso over.

clock 05:03 05 uur 03. WK wielrennen Febe Jooris bezorgt België brons, Zoe Bäckstedt wordt op impressionante wijze wereldkampioen

clock 04:36 04 uur 36. Het is moeilijk om hier goed in te delen omdat het constant op en af is. . Jens Verbrugghe. Het is moeilijk om hier goed in te delen omdat het constant op en af is. Jens Verbrugghe

clock 04:31 04 uur 31. 28 kilometer. Om 5.21 uur gaat straks de eerste junior van start. Op de favorieten is het dan nog even wachten, die zitten vooral in de laatste twee golven verscholen. De Britse Joshua Tarling komt straks als allerlaatste aan de beurt om 8:24 uur. Het parcours is hetzelfde als dat van de beloften. Er moeten twee lokale rondes van zo'n 14 kilometer worden afgelegd. Na een technische openingsfase moet er een kort klimmetje bedwongen worden om dan langs de kustlijn richting finish te stormen. . 28 kilometer Om 5.21 uur gaat straks de eerste junior van start. Op de favorieten is het dan nog even wachten, die zitten vooral in de laatste twee golven verscholen. De Britse Joshua Tarling komt straks als allerlaatste aan de beurt om 8:24 uur. Het parcours is hetzelfde als dat van de beloften. Er moeten twee lokale rondes van zo'n 14 kilometer worden afgelegd. Na een technische openingsfase moet er een kort klimmetje bedwongen worden om dan langs de kustlijn richting finish te stormen.

clock 15:40 15 uur 40. Jens Verbrugghe ontpopte zich dit seizoen tot een van de beste junioren ter wereld tegen de klok. Zijn zilveren medaille op het EK is daar het grootste bewijs van. De zoon van Rik Verbrugghe is in vorm, maar sukkelde begin september nog wat met zijn kuit. Hou ook eerstejaarsjunior Duarte Marivoet in de gaten. Op het EK tijdrijden strandde onze 17-jarige landgenoot op 1 seconde van brons. Marivoet gaat om 6.26 u van start, Verbrugghe als voorlaatste om 8.22 u. . Jens Verbrugghe ontpopte zich dit seizoen tot een van de beste junioren ter wereld tegen de klok. Zijn zilveren medaille op het EK is daar het grootste bewijs van. De zoon van Rik Verbrugghe is in vorm, maar sukkelde begin september nog wat met zijn kuit.



Hou ook eerstejaarsjunior Duarte Marivoet in de gaten. Op het EK tijdrijden strandde onze 17-jarige landgenoot op 1 seconde van brons. Marivoet gaat om 6.26 u van start, Verbrugghe als voorlaatste om 8.22 u.

clock 15:40 15 uur 40. Een WK is niet hetzelfde als een EK. Er komen nog Amerikanen en thuisrijders bij, waartegen ik nooit heb gekoerst. Ik weet dus niet wat ik ervan mag verwachten. Als ik het beste van mezelf heb gegeven, dan ben ik wel tevreden. Jens Verbrugghe veroverde zilver op het EK. Een WK is niet hetzelfde als een EK. Er komen nog Amerikanen en thuisrijders bij, waartegen ik nooit heb gekoerst. Ik weet dus niet wat ik ervan mag verwachten. Als ik het beste van mezelf heb gegeven, dan ben ik wel tevreden. Jens Verbrugghe veroverde zilver op het EK

