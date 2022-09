Dagboek Dewulf: "Renster in lokale koers riep dat ze Van Aert herkende, Remco hebben we laten slapen"

Toen ik goed en wel was aangepast aan de jetlag van Canada, moest ik alweer vertrekken. Dat was een minder puntje aan de - voor het overige - ideale voorbereidingskoersen op het WK.

Van België, over Canada, tot in Australië. Aan vlieguren geen gebrek...

Ontspannen kennismaking met Aussies

De sfeer is hier heel goed. Er is nog niet veel WK-stress, omdat de wedstrijd nog wel even verwijderd van ons is. We kunnen genieten van de fietstochtjes en van de omgeving. Zwaar getraind, hebben we nog niet.



Vanochtend hebben we een koffiestop gedaan voor Wouts verjaardag. Dat was al een topactiviteit. Voor de rest hebben we niet superveel op de planning staan. We zijn hier voor een bepaald doel, dus de toerist uithangen lukt niet. De agenda zegt vooral dat we moeten rusten.