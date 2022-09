WK-blog: Farmer's son from Belgium, Yves Lampaert, ontmoet Aussie Farmer

clock 16:36 Hilarisch beeld: Yves Lampaert maakt overal vrienden, zelfs tot in Australië. 16 uur 36. Hilarisch beeld: Yves Lampaert maakt overal vrienden, zelfs tot in Australië

Slecht nieuws voor Jai Hindley? De Australiër Jai Hindley moet mogelijk verstek laten gaan voor het WK wielrennen in eigen land. Na de Ronde van Spanje heeft de renner positief getest op corona. De 26-jarige Hindley beëindigde de Vuelta als tiende op 12 minuten van Remco Evenepoel. Eerder dit seizoen schreef de Australiër van BORA-hansgrohe de Ronde van Italië op zijn naam. Maandag, een dag na het einde van de Vuelta, testte Hindley positief. Volgens de Australische teamdokter Kevyn Hernandez is hij grotendeels asymptomatisch en wordt hij de komende dagen van dichtbij opgevolgd. De Australische wielerbond hoopt dat Hindley maandag op het vliegtuig richting down-under kan stappen. Volgende week zondag (25 september) is hij samen met Michael Matthews in principe kopman van de Australische selectie.



De 26-jarige Hindley beëindigde de Vuelta als tiende op 12 minuten van Remco Evenepoel. Eerder dit seizoen schreef de Australiër van BORA-hansgrohe de Ronde van Italië op zijn naam.



Maandag, een dag na het einde van de Vuelta, testte Hindley positief. Volgens de Australische teamdokter Kevyn Hernandez is hij grotendeels asymptomatisch en wordt hij de komende dagen van dichtbij opgevolgd.



De Australische wielerbond hoopt dat Hindley maandag op het vliegtuig richting down-under kan stappen. Volgende week zondag (25 september) is hij samen met Michael Matthews in principe kopman van de Australische selectie.

"Mount not pleasant". Ook vandaag hebben de Belgen in Australië hun benen getest. Remco Evenepoel legde vrijdag bijna 110 kilometer af, waarbij hij op zowel zijn tijdritfiets als zijn wegfiets kroop. Bondscoach Sven Vanthourenhout vergezelde hem op de scooter. Wout van Aert legde nog een tiental kilometer meer af, zo blijkt uit zijn trainingsgegevens. Op Strava spreekt Van Aert over de "Mount not pleasant", wat doet vermoeden dat de verkenning van de WK-helling Mount Pleasant hem maar weinig vreugde verschaft heeft. Van Aert maakte ook tijd voor zijn traditionele looptochtje, al hield hij het met ruim 6 kilometer nog redelijk bescheiden.



Wout van Aert legde nog een tiental kilometer meer af, zo blijkt uit zijn trainingsgegevens. Op Strava spreekt Van Aert over de "Mount not pleasant", wat doet vermoeden dat de verkenning van de WK-helling Mount Pleasant hem maar weinig vreugde verschaft heeft.



Van Aert maakte ook tijd voor zijn traditionele looptochtje, al hield hij het met ruim 6 kilometer nog redelijk bescheiden.

Evenepoel is deze keer wel op tijd uit bed. Gisteren was Remco Evenepoel niet op de afspraak tijdens de parcoursverkenning met de Belgische WK-selectie. De Vuelta-winnaar had zich overslapen en ging de omloop op zijn eentje verkennen. "Vandaag was ik wel op tijd. Gelukkige verjaardag, Wout", schrijft Evenepoel op Strava. Van Aert bedankt de Vuelta-winnaar daarna voor de verjaardagswensen.



"Vandaag was ik wel op tijd. Gelukkige verjaardag, Wout", schrijft Evenepoel op Strava. Van Aert bedankt de Vuelta-winnaar daarna voor de verjaardagswensen.

