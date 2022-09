Australiër Luke Durbridge over het WK: "Natuurlijk is Wout van Aert de grote favoriet"

Nu de slotweek van de Vuelta is aangebroken, komt het WK ook steeds meer in zicht. Wollongong wordt een kolfje naar de hand van ... Als we thuisrijder Luke Durbridge mogen geloven, is Wout van Aert de te kloppen man. "Tenzij er in de finale geen knechten meer zijn."

Op het WK in Australië worden de kleuren van het thuisland op 25 september verdedigd door Michael Matthews, Luke Plapp, Ben O'Connor, Jai Hindley, Simon Clarke, Nick Schultz, Heinrich Haussler en Luke Durbridge. De 31-jarige Durbridge, hardrijder pur sang bij BikeExchange, staat al te popelen. "Het vorige Australische WK dateert van 2010 in Geelong. Ik werd toen 2e in de tijdrit bij de beloften", vertelde hij aan onze reporter in de Vuelta. "Ik dacht toen dat het WK nooit nog eens naar mijn vaderland zou komen en dus is het extra speciaal dat ik geselecteerd ben." "Destijds keek ik op naar onze toppers als Cadel Evans, Simon Gerrans, Allan Davis en Stuart O'Grady. Een WK in eigen land was het summum."

Of het een parcours is voor Wout van Aert? Ik denk niet dat er veel koersen zijn die niet voor Van Aert zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Australiër Luke Durbridge

Als local is "Turbo Durbo" natuurlijk een pion die de geheimen van het parcours in Wollongong kent. "Of het een parcours is voor Wout van Aert? Ik denk niet dat er veel koersen zijn die niet voor Van Aert zijn, als je begrijpt wat ik bedoel", knipoogde hij. "Wout kan bijna alles aan en vorig jaar verwachtte je in Leuven ook niet meteen Julian Alaphilippe. Als er 180 kilometer agressief gekoerst wordt, dan komen de grote motoren naar voren. Het zal een gelijkaardige koers worden." De wegrit in Australië bestaat uit een aanvangslus met Mount Keira als stevige bult. "Die klim is lang en hard, maar ligt te ver van de finish. Dat wordt dus geen cruciale helling." "Op het lokale circuit ligt telkens een lastig hellinkje, maar Wout van Aert is natuurlijk de grote favoriet. Het wordt moeilijk om hem te kloppen."

"België heeft een sterk team"

In Geelong in 2010 won Thor Hushovd na een sprint, Michael Matthews was de snelste bij de beloften. Is een spurt dan uitgesloten? Luke Durbridge: "Destijds vielen onder meer Cadel Evans en Philippe Gilbert aan, maar het peloton kwam nog terug." "Als de finale vroeg geopend wordt, dan zijn er in het slot misschien geen knechten meer om je terug te brengen." "In het hedendaagse wielrennen is 150 kilometer van de aankomst niet te vroeg om de koers open te breken." "Misschien hebben de favorieten dan geen ploegmaats meer en moeten ze veel zelf doen. Maar België heeft een sterk team, hoor."