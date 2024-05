Remco Evenepoel geeft inkijk in zijn revalidatie: "Goede start, maar nog veel werk richting Tour"

ma 6 mei 2024 08:30

Een kleine tegenslag voor een grote comeback. Met die mindset werkt Remco Evenepoel zich in het zweet om na zijn val in de Ronde van het Baskenland terug te keren in het peloton. Op YouTube deelde hij een dagje van zijn revalidatieproces.

Een maand na zijn val in de Ronde van het Baskenland herstelt Remco Evenepoel nog altijd van breuken in zijn sleutelbeen en schouderblad. In zijn vlog geeft de Belgische kampioen ons een inkijkje in zijn revalidatieproces. "Ik voel dat mijn schouder nog altijd stijfjes is", zegt Evenepoel na zijn eerste training in de buitenlucht.



"Dus 100% comfortabel was het niet. Maar dat is deel van het herstel."

Ik heb nog veel werk tot de Tour en alle andere koersen die op mijn programma staan. Remco Evenepoel