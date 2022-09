Waarom de wereldkampioen van Wollongong zijn regenboogtrui al in augustus moet afstaan

Op zondag 14 augustus snelde Fabio Jakobsen naar de Europese titel in München. De Nederlander zal in 2023 pas in september een vacature uitschrijven voor zijn Europese trui.

Het EK wordt in 2023 niet zoals gebruikelijk in augustus georganiseerd, maar wijkt uit naar 20 tot 24 september.

Drenthe, met de VAM-berg als trekpleister, organiseert de Europese kampioenschappen.

Jakobsen krijgt dus een abonnement van 13 maanden in plaats van 12 maanden, zijn collega die eind deze maand het WK wint, kan niet van zo'n actie - 12 + 1 gratis - profiteren.

Integendeel, de toekomstige wereldkampioen moet zijn verlengingsaanvraag al indienen van 3 tot 13 augustus.

De UCI doopt namelijk in 2023 in Glasgow het "Super-WK", waarbij de wereldkampioenschappen in alle belangrijke disciplines - weg, MTB, BMX, piste - in die tiendaagse georganiseerd worden.

Het programma moet nog vrijgegeven worden, maar volgend jaar staat begin augustus dus in teken van de regenboog, de sterren verschuiven naar september.

Die kalenderwissel zal ook een flinke impact hebben op de WK-voorbereiding. De Tour eindigt op 23 juli en vormt dus een van de laatste springplanken richting het Schotse WK.

De Vuelta mag dan misschien wel de kersverse wereldkampioen ontvangen.