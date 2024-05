Belgian Tornados lopen naar derde plaats op World Relays, gemengde team gediskwalificeerd

ma 6 mei 2024 06:33

De Belgische mannenaflossing op de 4x400 meter heeft beslag gelegd op de derde plaats in de finale op de World Relays op de Bahama's. Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Alexander Doom en Jonathan Sacoor zetten 3'01"16 neer. De zege was voor Botswana in 2'59"11, voor Zuid-Afrika.

Met hun ticket voor de finale daags tevoren was de belangrijkste opdracht van de Belgian Tornados geslaagd: deelname aan de Olympische Spelen in Parijs.



Borlée, Vanderbemden, Sacoor en Doom wonnen hun reeks, de top 2 mocht naar Parijs. Ze deden dat zaterdag in 3'00"09.



Het Belgische record staat sinds de Olympische Spelen van 2021 op 2'57"88, gelopen door Doom, Sacoor, Dylan en Kevin Borlée.



In de finale kwam Italië als eerste door na de eerste ronde, in de tweede ronde kwam Botswana op kop. België vocht met Zuid-Afrika en Japan om de tweede plaats.



In de slotronde kon Lythe Pillay Jonathan Sacoor voorblijven: Zuid-Afrika klokte 3'00"75, Sacoor 3'01"16. Japan was 4e in 3'01"20. De VS deed niet mee, ze werden zaterdag gediskwalificeerd.

Diskwalificatie in mixed relays

De gemengde aflossing was zaterdag ook zeker van Parijs dankzij een tweede plaats van Jonathan Sacoor, Imke Vervaet, Christian Iguacel en Camille Laus. Ze zetten met 3'13"18 de 4e tijd neer van alle deelnemende teams.



In de finale werd het Belgische viertal - met Florent Mabille als startloper in plaats van Sacoor - gediskwalificeerd. België eindigde 7e in 3'13"40, maar deed dat onreglementair.



De zege was voor de VS in 3'10"73, Nederland en Ierland maakten het podium vol.

(Nog) Geen Frankrijk in Parijs