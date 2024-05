Zeiler Yannick Lefèbvre beschuldigt ex-coach van grensoverschrijdend gedrag: "Zorgde voor toxische omgeving"

"Het was constant schipperen tussen mijn mentale welzijn en het najagen van mijn droom." Lefèbvre maakte de overstap samen met zijn huidige kompaan Jan Heuninck. "Ik ben een stuk jonger dan Yannick, maar heb ook nog met Wil van Bladel samengewerkt. Ik heb ook zulke zaken meegemaakt, maar wel in mindere mate."

"Die breuk was op een gegeven moment onvermijdelijk door het klimaat dat er toen heerste in Vlaanderen. Met de nadruk op "toen"", legt Lefèbvre uit in De Zevende Dag. "De toenmalige hoofdcoach, Wil van Bladel, zorgde voor een toxische omgeving. Ik ben slachtoffer geweest van grensoverschrijdend gedrag. Dat gaat niet over één iets, maar een combinatie van verschillende zaken."

Jarenlang vormde Yannick Lefèbvre een duo met Tom Pelsmaekers in de 49er-klasse van het zeilen. Samen namen ze ook deel aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Uiteindelijk brak Lefèbvre niet alleen met Pelsmaekers, maar ook met de Vlaamse federatie om aan de andere kant van de taalgrens een duo te vormen met Jan Heuninck.

Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck voelen zich gelukkig bij de Waalse federatie, maar zien ook dat er in Vlaanderen een koerswijziging is gekomen, onder impuls van Evi Van Acker.



"De sfeer is nu helemaal anders, een stuk lichter", verzekert Heuninck. "Omdat we voor een andere federatie zeilen, staan we er een beetje vanaf, maar Evi heeft een overkoepelende functie, dus op de grote wedstrijden is ze een beetje onze ploegleider. Ze laat ons gewoon ons programma draaien."

Dat programma moeten Lefèbvre en Heuninck zien af te werken als semiprofs. "Onze concurrenten zijn allemaal profs", zegt Lefèbvre. "We voldeden niet aan de criteria voor een topsportcontract, maar we wilden ook niet zomaar onze droom opgeven."



"Helaas hebben wij een sport die financieel zeer zwaar is", vult Heuninck aan. "Met al dat materiaal en de logistiek die erbij komt kijken. We kunnen met het geld van de federatie onze volledige kosten niet dekken. Het is niet ideaal, maar we doen het al zo lang. Je wordt het gewoon."