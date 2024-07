Wind in de zeilen! Dit zijn onze 8 olympische zeilers voor Parijs 2024

za 20 juli 2024 10:08

Over een week gaan de Olympische Spelen van start. Nooit eerder lagen er 5 Belgische boten in het water. Maak kennis met de 8 zeilers van Team Belgium: van een medaillekandidate over twee outsiders tot een jong catamaranteam.

De medaillekandidate: Emma Plasschaert

boot: ILCA 6

ILCA 6 leeftijd: 30 jaar

30 jaar ambitie: een medaille!

een medaille! competitie: 1-5 augustus, medaillerace: 6 augustus. De ILCA 6 is een eenmansboot en de opvolger van de Laser Radial-klasse. Emma Plasschaert behoort tot de top van de wereld in haar klasse. Twee keer zeilde ze al naar de wereldtitel, op de Olympische Spelen van 2020 meerde ze na een sterke inhaalrace als vierde aan.

De ILCA6 is een eenpersoonsboot met 1 zeil (van 5,76 m²).

Dit jaar wil Plasschaert op het podium staan. En als het even kan op het hoogste schavot, net als haar man Matt Wearn in Tokio.

"Ik ben een volledigere zeilster geworden", vertelt ze in de aanloop naar Parijs 2024. "Ik heb nu meer vertrouwen in omstandigheden die me minder liggen: bij een licht briesje bijvoorbeeld."

"Ook als persoon voel ik dat ik gegroeid ben", gaat Plasschaert voort. "Ik kan beter relativeren. Het is een privilege om mijn land te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen en dat voelt niet meer zo zwaar aan als in Tokio."

De Europese kampioenen: Anouk Geurts en Isaura Maenhaut

boot: 49er FX

49er FX leeftijd Anouk: 24 jaar

24 jaar leeftijd Isaura: 25 jaar

25 jaar ambitie: top 8 of meer

top 8 of meer competitie: 28-31 juli, medaillerace: 1 augustus Anouk Geurts en Isaura Maenhaut mogen zich net als Emma Plasschaert opmaken voor hun tweede Olympische Spelen. In Tokio waren ze er al onverhoopt bij. Na een sterke start (met veel wind) finishten ze er als 14e. In Marseille, waar dit jaar het olympisch toernooi plaatsvindt, hijsen ze de zeilen met enkele mooie resultaten op zak. Vorig jaar eindigden Geurts en Maenhaut als 4e op het WK, dit jaar kaapte het skiffteam goud weg op het Europees kampioenschap.

De 49er FX is een tweepersoonsboot met meerdere zeilen (25,1 m²). De zeilers maken gebruik van de "wings" aan de zijkanten om uit de boot (in de trapeze) te hangen.

Op de Olympische Spelen van Parijs steekt het vrolijke duo als outsider van wal. "We gaan voor een plaats in de top 8 en wie weet wat we nog in petto hebben", blijft stuurvrouw Isaura Maenhaut relaxed. De verraderlijke mistralwind in Frankrijk vrezen ze niet, integendeel. "Helmpje op en gaan", lacht Anouk Geurts. Topfavorieten in de 49er FX: de Nederlandse en de Zweedse boot. Outsiders: Team Belgium!

De ervaren rot en zijn nieuwe fokkenmaat: Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck

boot: 49er

49er leeftijd Yannick: 35 jaar

35 jaar leeftijd Jan: 24 jaar

24 jaar ambitie: top 8

top 8 competitie: 28-31 juli, medaillerace: 1 augustus

Voor Yannick Lefèbvre wordt het een blij weerzien met de Olympische Spelen. Hij was er al bij in 2016 in Rio, de Spelen van Tokio miste de skipper op een haar na. Zijn toenmalige partner Tom Pelsmaekers heeft Lefèbvre ingeruild voor de jonge snaak Jan Heuninck. "Hij beschikt over een hele goede feeling om de boot snel te doen gaan", vertelt de ervaren stuurman over zijn fokkenmaat.

Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck in hun 49er: een tweepersoonsboot met wings en een zeiloppervlak tot 38 m².

Ei zo na moest het Belgische 49er-duo de zeilen bergen. "Begin dit jaar brak ik mijn voet in de boot. Het was kantje boord, maar uiteindelijk stond ik er weer", lacht Heuninck, die samen met Lefèbvre de allerlaatste kans greep om een olympisch ticket af te dwingen voor Parijs 2024. Op de Spelen mikt het harmonieuze team op een plaats in de top 8. Lefèbvre: "Dat is onze ambitie, maar het resultaat hangt ook van de tegenstand af. Wij zeilen nog maar anderhalf jaar samen, de andere teams hebben minstens 4 jaar ervaring." "Zij zijn momenteel nog sterker, maar voor de top 15 zeilen we niet. Of dat lukt of niet, zullen we in Marseille zien."

Eindelijk erbij: William De Smet

boot: ILCA 7

ILCA 7 leeftijd: 29 jaar

29 jaar ambitie: top 10

top 10 competitie: 1-5 augustus, medaillerace: 6 augustus Terug naar de eenmansboten, naast Emma Plasschaert bij de vrouwen vertegenwoordigt William De Smet de ILCA-klasse bij de mannen. 13 jaar geleden liet De Smet al van zich horen met brons op het WK voor de jeugd. Na jarenlang hard werken, met ups en downs, wordt zijn olympische droom werkelijkheid. "Eindelijk", glundert de 29-jarige zeiler, die zijn deelname afdwong met een mooie 15e plek op het WK in Scheveningen vorig jaar. De Smet voelde zich als een vis op het water in de Noordzee en pakte er uit met een prachtig manoeuvre waarmee hij de halve vloot de wind uit de zeilen nam.

William De Smet in actie in zijn ILCA 7-boot, een eenmansboot met een groot zeil (7,06 m²).

Om aan de hitte te wennen heb ik de fitness getraind met een trui, een jas, een sjaal, een muts en een regenjas. En in de sauna loste ik sudoku's op. William De Smet

Op de Olympische Spelen wordt de Middellandse Zee het werkterrein van De Smet. "Het gaat er heel warm zijn, zelfs op het water", weet hij na ettelijke trainingssessies in de baai van Marseille. Om zich optimaal op de hitte voor te bereiden heeft De Smet zich flink in het zweet gewerkt. Letterlijk. "Ik ben in de fitness gaan trainen met een joggingbroek, een trui, een regenjas, een muts en een sjaal. Het moet bijzonder geweest zijn", lacht hij. "Daarnaast zat ik ook regelmatig in de sauna met sudokupuzzels om helder te blijven in de hitte." Op de Spelen hoopt De Smet zichzelf te belonen met deelname aan de medaillerace. Die is weggelegd voor de top 10. "Dat is mijn doel, ja. In het zeilen heb je niet alles in de hand, maar ik heb me alleszins zo goed mogelijk voorbereid." Topfavorieten in de ILCA 7-klasse: titelverdediger Matt Wearn uit Australië (de man van Emma Plasschaert) en de Brit Micky Beckett.

De jonkies: Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen

boot: Nacra 17

Nacra 17 leeftijd Eline: 22 jaar

22 jaar leeftijd Lucas: 20 jaar

20 jaar ambitie: bijleren van de toppers

bijleren van de toppers competitie: 3-6 augustus, medaillerace: 7 augustus

Na nauwelijks een half jaar in dezelfde boot mogen ze al de zeilen aanslaan op de Olympische Spelen. Geen toeval, Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen vormen ook in het dagelijks leven een duo. Met zijn 20 lentes, hij verjaart net na de Spelen, mag Claeyssens zich de jongste Nacra-zeiler noemen in Marseille. De Nacra 17 is een catamaran, de snelste boot op de Olympische Spelen. "Met topsnelheden tot 55 km/u", legt stuurman Claeyssens uit.

Eline Verstraelen en Lucas Claeyssens zeilen in de snelste olympische boot. De Nacra 17 is een catamaran die over het water zweeft en meer dan 50 km/u haalt.

In de ILCA-boot schopte Verstraelen het tot wereldkampioene bij de jeugd, maar op het hoogste niveau ruilde ze de fysiek veeleisende eenmansboot voor de snellere catamaran. Met succes. Claeyssens en Verstraelen richten hun vizier op de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028, maar volgende week zijn ze er al in Parijs/Marseille bij. "Dat hadden we nooit verwacht toen we 6 maanden geleden samen begonnen te zeilen, maar we staan er. Om bij te leren van de besten ter wereld", blikt het jonge duo vooruit. "En om ons af en toe te laten zien." Favorieten in de Nacra 17-klasse: Italië en Groot-Brittannië.

Olympische Spelen 2024: de Belgische zeilers naam klasse competitie Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck 49er 28 juli - 1 augustus Anouk Geurts en Isaura Maenhaut 49er FX 28 juli - 1 augustus Emma Plasschaert ILCA 6 1 - 6 augustus William De Smet ILCA 7 1 - 6 augustus Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen Nacra 17 3 - 7 augustus