Ook zonder play-offs kan het spannend zijn! Wie wordt kampioen in de buitenlandse topcompetities?

kalender vr 4 april 2025 15:31

Met de start van de Champions' Play-offs is in onze vaderlandse competitie de laatste rechte lijn richting het kampioenschap ingezet. Terwijl er in België nog 3 ploegen meedingen naar de titel, kunnen we in de buitenlandse topcompetities wel al enkele kampioenen voorzichtig in potlood noteren. Een overzicht.

Engeland: Liverpool, Arsenal of de verrassende derde?

Na 4 opeenvolgende titels voor Manchester City lijkt het er sterk op dat dit jaar de rivalen uit Liverpool opnieuw zullen feesten. De troepen van coach Arne Slot hebben met nog 8 matchen op het menu een geruststellende voorsprong van 12 punten op eerste achtervolger Arsenal. Al zal Slot zijn ploeg ongetwijfeld wel op scherp hebben gezet voor het slot van de competitie. Nadat The Reds het hele seizoen lang alle competities hadden gedomineerd met knap voetbal, donderden ze de afgelopen weken van hun roze wolk. In de Champions League werd Liverpool begin deze maand in de achtste finales uitgeschakeld door PSG en 5 dagen later moest Liverpool in de finale van de League Cup het onderspit delven tegen Newcastle. Liverpool is dus niet ongenaakbaar en dat zal bij Arsenal de hoop op een ultieme ommekeer aanwakkeren. The Gunners kunnen bovendien weer rekenen op Bukayo Saka en er is sowieso nog een rechtstreeks duel met Liverpool. Of komt het gevaar nog uit onverwachte hoek? Het Nottingham Forest van onze landgenoot Matz Sels staat onverhoopt op de 3e plaats, al is dat wel al op 16 punten van de leider. Zij kijken dan ook vooral achteruit. Daar vinden we Chelsea en Manchester City terug, die eerder al de handdoek wierpen. Zij zullen met een handvol ploegen moeten strijden voor de resterende en felbegeerde Champions League-tickets.

Matz Sels keept een fantastisch seizoen en prijkt met revelatie Nottingham Forest verrassend op de 3e plaats.

Spanje: De klassieke tweestrijd

Met nog 9 wedstrijden voor de boeg is de titelstrijd in Spanje nog altijd bloedstollend spannend. Real Madrid begon het seizoen als favoriet voor de titel in La Liga. Met de transfer van Kylian Mbappé leek het erop dat het ongenaakbare Real nu helemaal onoverwinnelijk zou worden. Maar na 29 speeldagen staat grote concurrent Barcelona aan de leiding. Barça heeft een voorsprong van 3 punten op Real en heeft nog een thuiswedstrijd tegen Real te goed. Onder het bewind van de Duitse trainer Hansi Flick werd het tiki-taka-voetbal definitief overboord gegooid en vervangen door verticaal voetbal met veel diepgang op de flanken. Een goede ingreep, want FCB bereikte inmiddels de kwartfinale van de Champions League en won al 9 opeenvolgende wedstrijden in de competitie. Atletico Madrid is de derde hond in de Spaanse titelstrijd, maar volgt wel al op 9 punten van FC Barcelona.

Kylian Mbappé kan in zijn debuutseizoen even goede cijfers voorleggen als Cristiano Ronaldo destijds. Voorlopig moet zijn Real Madrid wel achtervolgen op FC Barcelona.

Frankrijk: Ongenaakbaar PSG

Exit Messi, Neymar en Mbappé. Paris Saint-Germain startte deze zomer voor het eerst sinds het seizoen 2017-2018 zonder een van zijn notoire supersterren. In die periode won de Parijse topclub 6 van de 7 kampioenschappen in de Ligue 1, hoewel tot afgrijzen van voorzitter Nasser Al-Khelaïfi de successen in de Champions League uitbleven. Na het vertrek van Mbappé naar Real Madrid begon PSG dit seizoen als het ware met een schone lei. Andere sterkhouders zoals Bradley Barcola en Ousmane Dembélé konden eindelijk uit de schaduw treden en deden dat met verve. Zo staat PSG in de kwartfinales van de Champions League en heeft het een straat voorsprong op eerste achtervolger Monaco in de Ligue 1. De Monegasken stelden afgelopen weekend het titelfeestje van PSG nog even uit, maar in het Prinsdom weten ze al langer dat de titel opnieuw naar de hoofdstad zal gaan. Met nog 7 matchen te spelen volgt Monaco op 21 punten van PSG. Mathematisch kan het dus nog. Maar zelfs de grootste optimist zal beseffen dat het een onmogelijke opgave wordt. Zeker als je weet dat PSG dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd verloor.

PSG nam afgelopen zomer afscheid van Kylian Mbappé, maar met Désiré Doué heeft het al een nieuw wonderkind te pakken.

Duitsland: Kompany versus Alonso

Leverkusen-trainer Xabi Alonso kon dit seizoen onmogelijk beter doen dan het vorige na een boerenjaar met een titel, een beker en een Europa League-finale. Onder de Spanjaard verloor Leverkusen vorig seizoen zelfs maar 1 keer. Nadat Bayern München vorig jaar voor het eerst in 11 seizoenen de titel had misgelopen, lijkt het nu weer orde op zaken te stellen. Op 7 speeldagen van het einde heeft Der Rekordmeister 6 punten voorsprong op Leverkusen. Bayern treedt wel nog aan in de Champions League, wat tot extra vermoeidheid kan leiden. Maar als de logica gerespecteerd wordt, pakt Vincent Kompany in zijn eerste seizoen als trainer van Bayern de titel. Dat zou meteen ook betekenen dat Harry Kane, momenteel topschutter met 22 doelpunten in de Bundesliga, op zijn 31e een allereerste titel mag vieren.

Kompany lijkt in zijn 1e seizoen als trainer Bayern opnieuw naar de titel te loodsen.

Italië: Schenkt Lukaku Napoli de Scudetto?

Nu de motor van Juventus al enkele seizoenen sputtert, maken bij de start van de Serie A elk jaar meerdere ploegen aanspraak op de titel. Op 8 speeldagen van het einde lijken met Napoli en Inter nog 2 titelpretendenten over te schieten. Na een rampjaar met een 10e plaats in de competitie moest wonderdokter Antonio Conte dit seizoen orde op zaken stellen bij Napoli. Met dank aan zijn poulain Romelu Lukaku en dribbelkont Chvitsja Kvaratschelia overtrof de Napolitaanse topclub zelfs de verwachtingen. Napoli stond zowat het hele seizoen op kop, maar sinds het vertrek van Kvaratschelia naar PSG loopt het stroever. Zo speelde Napoli 5 van zijn laatste 9 wedstrijden gelijk. Dan loopt het bij Lukaku's ex-club Inter vlotter. De Nerazzurri wonnen onlangs de topper tegen Atalanta en het haalde 13 op 15 in de competitie. 8 speeldagen voor het einde bedraagt de voorsprong van Inter 3 punten, maar met de kwartfinales in de Champions League en een bekerderby tegen Milan in het vooruitzicht oogt het programma van de Milanezen wel een stuk zwaarder.

Met zijn doelpunt tegen Milan bezorgde Lukaku zijn club afgelopen weekend een belangrijke zege.

Nederland: Ajax met "anti-voetbal"

"Het moet wel heel gek lopen, wil Ajax dit nog weggeven", aldus PSV-trainer Peter Bosz. Zijn club ging vorig weekend in eigen huis kopje-onder in de topper tegen Ajax, dat nu 9 punten voor heeft met nog 7 wedstrijden voor de boeg. Het 37e landskampioenschap lijkt aanstaande voor Ajax-trainer Farioli Francesco. De Italiaan kreeg doorheen het seizoen bakken kritiek over zich heen. Zijn Italiaanse "antivoetbal" zou volgens analisten haaks staan op de filosofie van de Amsterdamse school. Farioli pareerde alle kritiek het hele seizoen met de glimlach. Binnenkort weten we of de voormalige keeperstrainer zijn grote gelijk haalt of alsnog groen zal lachen.