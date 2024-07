Emma Plasschaert: "Een olympische medaille? Zo denk ik er ook over"

za 6 juli 2024 09:50

Over 3 weken gaat in Marseille (niet in Parijs) het olympisch zeiltoernooi van start. Emma Plasschaert voert de Belgische delegatie met 5 boten aan. Na haar 4e plaats in Tokio gaat de 2-voudige wereldkampioene resoluut voor een olympische medaille aan de Azurenkust. Een gouden? "Dat zou de max zijn!"

In 2021 proefde Emma Plasschaert een eerste keer van de Olympische Spelen. Ze debuteerde in Tokio met de 4e plaats. Drie jaar later is Plasschaert klaar voor meer. "Ik ben een volledigere zeilster geworden", vertelt ze in de aanloop naar Parijs 2024. "Ik heb nu meer vertrouwen in omstandigheden die me minder liggen: in minder wind bijvoorbeeld." "Ook als persoon voel ik dat ik gegroeid ben. Ik kan beter relativeren. Het is een privilege om mijn land te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen en dat voelt niet meer zo zwaar aan als in Tokio." "Uiteraard wil ik geen fouten maken in Marseille", gaat Plasschaert voort, "maar als het toch gebeurt, zal ik sneller de knop kunnen omdraaien." (lees voort onder de foto)

Emma Plasschaert zeilt scherp aan de wind met haar ILCA 6-boot: "Ik heb meer vertrouwen dan in Tokio."

"Nu durf ik het aan om mijn olympische wens uit te spreken"

Topsportdirecteur en voormalig topzeilster Evi Van Acker wil met haar opvolgster resoluut voor een olympische medaille zeilen. Emma Plasschaert spreekt die ambitie zelf ook uit: "Zo denk ik er ook over. Elke atleet wil zichzelf verbeteren. Als je 4e bent geëindigd, wordt het podium je doel. Ik zou het raar vinden als ik die medaille niet ambieer." In Tokio was Plasschaert voorzichtiger, omdat ze rekening hield met de verwachtingen van het publiek. "Nu durf ik het aan om mijn olympische wens uit te spreken. Ik train ervoor en dan zien we wel wat er gebeurt." "De baai in Marseille kan onvoorspelbaar zijn. De golven of de wind heb je niet in de hand. En in het zeilen komt er altijd een portie geluk, zo'n 10 procent, bij kijken." Plasschaert en de andere olympische zeilers hebben de voorbije maanden en weken het water in Marseille uitvoerig verkend. "Choppy", noemt de zeilster het. "Dat zijn kleine golfjes die uit verschillende richtingen komen. Niet vanzelfsprekend om snel te varen, maar erg vind ik het niet."

Emma Plasschaert met haar man en olympisch kampioen Matt Wearn.

Als Emma Plasschaert naar olympisch goud zeilt, doet ze even goed als haar man: de Australiër Matt Wearn. "Dat zou de max zijn", glundert ze. "Het is mijn droom." Op donderdag 1 augustus ligt Plasschaert een eerste keer in het olympisch water, de medaillerace staat op dinsdag 6 augustus geprogrammeerd.

de Belgische zeilers voor Parijs 2024 naam klasse Emma Plasschaert ILCA 6 William De Smet ILCA 7 Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck 49er Anouk Geurts en Isaura Maenhaut 49er FX Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen Nacra 17