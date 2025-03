"Plots zag ik Roglic": Laurens De Plus en Lennert Van Eetvelt tonen zich, maar botsen op "geweldige" Sloveen

zo 30 maart 2025 14:15

Laurens De Plus vloerde Lennert Van Eetvelt in de sprint om plek 2.

Op de valreep zijn twee Belgen erin geslaagd om op het podium van een rit in de Ronde van Catalonië te eindigen. Laurens De Plus (2e) en Lennert Van Eetvelt (3e) moesten enkel de eindwinnaar voor zich dulden. "We weten allemaal dat Roglic een geweldige renner is, dus het verbaast me niet dat hij een van de beste is op dit parcours", vertelde De Plus aan de microfoon van Eurosport.

Met Laurens De Plus (6e) en Lennert Van Eetvelt (8e) eindigen twee Belgen in de top 10 van de altijd lastige Ronde van Catalonië. Opschuiven deden ze niet meer, maar ze lieten zich wel nog zien op de slotdag. "Ik was in goede positie en dacht: waarom niet?", herinnert De Plus zich nog. Hij en Van Eetvelt gingen bij de laatste passage over Montjuïc in de tegenaanval op Primoz Roglic. "Ik plooide mezelf dubbel en plots was ik vooraan en zag ik bijna Roglic. Dat verraste mij", aldus De Plus. Compagnon Van Eetvelt hoopte nog op een terugkeer. "Op de laatste oplopende strook dacht ik dat het nog mogelijk was, maar halfweg moest ik gaan zitten. Ik besefte dat de tweede of derde plek het hoogst haalbare was."

Het is speciaal om een rit van twee uur te rijden, want we zijn langer gewend. Laurens De Plus