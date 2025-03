3 vaststellingen na de Ronde van Catalonië: Roglic wint veldslag, sterke Belg(en) met werkpunt en Brit breekt door

ma 31 maart 2025 11:30

In de eerste van twee Vlaamse wielerweken werd er ook op Catalaanse wegen gekoerst. Primoz Roglic zette de Ronde van Catalonië naar zijn hand, maar wat moet je nog onthouden? Terwijl de Sloveen een mentale tik uitdeelde met oog op de Ronde van Italië (9 mei - 1 juni) waren er ook twee sterke Belgen en een jonge Brit die nog maar eens op de grote poort bonkte.

1. Roglic 1-0 Ayuso

De Ronde van Catalonië kon je vooraf bestempelen als de generale repetitie voor de Giro d'Italia. Met Primoz Roglic, Juan Ayuso, Mikel Landa, Adam Yates en Simon Yates stonden de grootste favorieten voor de Ronde van Italië aan de start. Roglic trok aan het langste eind na een bitsige strijd tegen Ayuso. In de laatste etappe was de Sloveen duidelijk een paar maatjes te groot voor de Spanjaard. Wat wel opviel: Roglic was niet onklopbaar in de sprintjes bergop, zijn geliefkoosde terrein. In rit 3 trok Ayuso slim aan het langste eind. Ook in de bonificatiesprints verdeelden ze de buit. Op de zware cols waren de twee tenoren aan elkaar gewaagd, in de heuvelrit naar Barcelona was Roglic dan weer duidelijk de beste. Kunnen we daaruit besluiten dat Ayuso meer moeite heeft na meer dagen koers?

In de derde etappe was Juan Ayuso de primus in een sprint à deux.

UAE heeft met Adam Yates wel een potentieel tweede ijzer in het vuur in de Giro, naast Ayuso. In deze Ronde van Catalonië kwam de Brit duidelijk tekort, maar het zou niet de eerste keer zijn dat hij perfect piekt naar een grote ronde. En wat met de andere Girofavorieten in Catalonië? Mikel Landa reed zoals vaak in de schaduw, maar werd wel keurig vierde. Tegen Ayuso en Roglic was hij weliswaar niet opgewassen in de zwaarste bergrit. Ook Richard Carapaz (10e) en Simon Yates (9e) waren een paar maatjes te klein. Kennen we alvast de twee grote favorieten?

Mikel Landa was de beste renner van Soudal-Quick Step in Catalonië.

2. Belg met waaiermoeite

Twee Belgen in de top 10 van de Ronde van Catalonië? Daarvoor moeten we al terug naar 1977, toen Freddy Maertens won voor landgenoot Johan De Muynck. Hulde, Laurens De Plus (6e) en Lennert Van Eetvelt (8e). De Plus kent een uitstekend seizoen. In februari werd hij al derde in de Ronde van Algarve. Hij lijkt de rol van meesterknecht stilaan te mogen inruilen voor die van medekopman bij Ineos Grenadiers. Voor Van Eetvelt was het een succesvolle week. Bergop moest hij enkel Ayuso en Roglic duidelijk voor zich dulden. Het was echter in de wind dat hij tekortkwam. Tijdens de waaierrit miste hij als enige van de top de juiste slag en zonder het tijdverlies op die dag was hij 3e geworden. In de UAE Tour eerder dit seizoen verloor hij ook een goede positie door een mindere waaierdag. Een werkpunt voor de jonge Belg, die graag achterin het peloton vertoeft?

Laurens De Plus en Lennert Van Eetvelt werden respectievelijk 2e en 3e in de slotrit.

3. Brennan bevestigt

In de meest vlakke ritten - traditioneel moeilijk te vinden in Catalonië - stak een Brits goudhaantje zijn neus nog eens aan het venster. Matthew Brennan is zijn naam, snel sprinten is zijn faam. Een dichte ereplaats in de openingsrit van de Tour Down Under en zijn zege in de GP Denain waren al voortekens. In de Ronde van Catalonië bevestigde hij. In rit 1 zorgde hij voor een straffe remonte en in rit 5 sprintte hij autoritair naar winst. Vooral de sprint bergop op de openingsdag deed monden openvallen. Dan is het de vraag waar de toekomst ligt van de 19-jarige Brit. Tot 2027 verdedigt hij de kleuren van Visma-Lease a Bike, waar hij volgend jaar misschien al tot de voorjaarsploeg kan horen. Of de Nederlandse ploeg dat gewicht al in het jonge mandje wil leggen, is tot volgend seizoen een raadsel.