De sterren voor Gent-Wevelgem bij de mannen: grote weelde bij Lidl-Trek

Twee dagen na de E3 Saxo Classic wordt er al opnieuw gekoerst op Vlaamse wegen. Gent-Wevelgem was jarenlang een sprintklassieker, maar staan de sterren deze keer wel goed voor een eerste pelotonsprint sinds 2019? En wie krijgt een favorietenrol in de cast van de dag?

De titelverdediger én in bloedvorm: het zal geen verrassing zijn dat Mads Pedersen als eerste 3 sterren achter zijn naam krijgt. Mocht hij voor het tweede jaar op een rij winnen, dan wordt hij met 3 zeges meteen ook mederecordhouder.



Dat palmares kan Jasper Philipsen nog niet voorleggen, toch niet in Gent-Wevelgem. Vorig jaar werd hij er 4e, maar dit jaar lijkt hij nog beter over de klimmetjes te knallen. Of heeft hij toch nog altijd te veel last van zijn valpartij in Nokere?