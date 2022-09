Selecties WK wielrennen: Vuelta-revelatie Juan Ayuso past en wordt vervangen door Garcia Cortina

Het WK wielrennen in Wollongong (Aus) nadert met rasse schreden en de eerste selecties beginnen binnen te druppelen. Op deze pagina houden we bij wie zal starten in de tijdrit (18 september) en wegrit (25 september).

België wegrit Wout van Aert Remco Evenepoel Jasper Stuyven Quinten Hermans Yves Lampaert Stan Dewulf Pieter Serry Nathan Van Hooydonck tijdrit Remco Evenepoel Yves Lampaert

Italië wegrit Edoardo Affini Davide Ballerini Andrea Bagioli Samuele Battistella Alberto Bettiol Nicola Conci Lorenzo Rota Matteo Sobrero Matteo Trentin Filippo Zana tijdrit Edoardo Affini Matteo Sobrero Filippo Ganna

"Alberto Bettiol staat een trede boven de rest", zegt Bennati, die nog twee renners moet teleurstellen. "Na hem volgen Davide Ballerini en Matteo Trentin, die nog zullen testen in de Ronde van Luxemburg."

"We mikken op een goed resultaat, maar we moeten realistisch zijn: Wout van Aert, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Michael Matthews steken er bovenuit."

Spanje wegrit Ivan Garcia Cortina Marc Soler Oier Lazkano Gotzon Martin Eduard Prades Jesus Ezquerra Roger Adria Urko Berrada tijdrit Oier Lazkano

Vuelta-revelatie Juan Ayuso zat in de selectie van de Spaanse bondscoach. Maar na zijn 3e plek in het eindklassement heeft het 19-jarige toptalent beslist om rust te nemen. Hij wordt in de Spaanse selectie vervangen door Ivan Garcia Cortina (Movistar). Opvallend is dat de Spaanse selectie 5 renners uit ProTeams telt. Movistar en Cofidis staan renners als Alejandro Valverde, Alex Aranburu, Carlos Verona, de broers-Izagirre en de broers-Herrada niet af. Zij willen die renners inzetten voor het degradatiegevecht in de WorldTour.

Frankrijk wegrit Julian Alaphilippe Romain Bardet Christophe Laporte Valentin Madouas Quentin Pacher Florian Sénéchal Pavel Sivakov Rémi Cavagna Bruno Armirail tijdrit Rémi Cavagna Bruno Armirail

Julian Alaphilippe was een vraagteken, want de dubbele wereldkampioen ontwrichtte zijn schouder bij een val in de Vuelta. Snel na zijn opgave kon hij evenwel de training hervatten. Het parcours in Australië lijkt ook iets voor hem. Als regerend wereldkampioen mag hij altijd deelnemen, hij is een extra renner voor Frankrijk. Opvallend: David Gaudu, de 4e van de Tour, en Benoît Cosnefroy, de winnaar van de GP Québec, wilden niet mee.

kleinere landen in de wegrit Tsjechië Zdenek Stybar Portugal Joao Almeida Eritrea Biniam Girmay Slovakije Peter Sagan Hongarije Attila Valter Zuid-Afrika Daryl Impey Luxemburg Bob Jungels Ecuador Jhonatan Narvaez

Groot-Brittannië wegrit Ethan Hayter Luke Rowe Jake Stewart Ben Swift Connor Swift Ben Tulett Ben Turner Fred Wright tijdrit Ethan Hayter

Slovenië wegrit Tadej Pogacar Jan Tratnik Jan Polanec Domen Novak David Per Jaka Primozic tijdrit Tadej Pogacar

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar is de enige kopman van de Sloveense WK-selectie. Primoz roglic heeft nog te veel last van de blessures na zijn val in de Vuelta. Ook Luka Mezgec is geblesseerd en Matej Mohoric is ziek. Slovenïe trekt zo maar met 6 in plaats van 8 renners naar Australië.

Noorwegen wegrit Rasmus Tiller Tobias Foss Sven Erik Bystrom Anders Skaarseth Andreas Leknessund Alexander Kristoff tijdrit Andreas Leknessund Tobias Foss

Duitsland wegrit Nikias Arndt Nico Denz Miguel Heidemann Jonas Koch Jannik Steimle Georg Zimmermann tijdrit X X

Colombia wegrit Rodrigo Contreras Sergio Higuita Juan Sebastian Molano Wilson Pena Nairo Quintana Harold Tejada

Verenigde Staten wegrit Lawson Craddock Scott McGill Keegan Swenson Kyle Murphy Neilson Powless Magnus Sheffield tijdrit Lawson Craddock Magnus Sheffield

Denemarken wegrit Magnus Cort Anthon Charmig Jakob Fuglsang Mattias Skjelmose Jensen Alexander Kamp Michael Morkov Mikkel Honoré Mikkel Bjerg tijdrit Mikkel Bjerg Søren Kragh Andersen

Australië wegrit Jai Hindley Michael Matthews Luke Plapp Ben O'Connor Simon Clarke Luke Durbridge Heinrich Haussler Nick Schultz tijdrit Luke Plapp

Zwitserland wegrit Stefan Bissegger Silvan Dillier Stefan Küng Mauro Schmid X X tijdrit Stefan Bissegger Stefan Küng