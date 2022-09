WK-honger? Ook deze week zit nog boordevol koersafspraken

Italiaans examen

Mauri Vansevenant en Zdenek Stybar zijn de uithangborden die in de clinch gaan met heel wat jong geweld van Jumbo-Visma.

Quick Step-Alpha Vinyl is de publiekstrekker in Slovakije, waar het de sponsors pleziert.

De Vuelta is nog maar net achter de rug en het WK staat te trappelen voor de deur, maar ook de thuisblijvers komen deze week nog volop aan hun trekken.

Een dag zonder koers? Dat is in september vrijwel onmogelijk.

Mathieu van der Poel (en Biniam Girmay?) en de Citadel van Namen

Dichter bij huis is de GP van Wallonië van morgen - woensdag 14 september - nog een belangrijke waardemeter.

Mathieu van der Poel bewandelt een experimenteel pad met kleinere koersen als opstap naar het WK en komt tijdens een van zijn laatste repetities normaal Biniam Girmay tegen.

De Eritreeër koerste vrijdag en zondag nog in Canada, maar stapte ginds niet op het vliegtuig naar Australië.





Hij koos - zeker gezien zijn krakkemikkige voorbereiding met enkele valpartijen - voor extra wedstrijdkilometers in plaats van eenzame Australische trainingsuren, al gaf Girmay zondag ziek op in Montréal en is zijn paraatheid en deelname dus een vraagteken.

Het fraaie Waalse deelnemersveld - 200 kilometer met finish op de Citadel van Namen - lokt naast Van der Poel en Girmay veel gepasseerden en afzeggers.

Een greep uit het aanbod: Bryan Coquard, Greg Van Avermaet, Benoît Cosnefroy, Oliver Naesen, Dylan Teuns, Sep Vanmarcke, Victor Campenaerts, Philippe Gilbert, Jasper Philipsen, Luca Mozzato, Warren Barguil en Dries Van Gestel.